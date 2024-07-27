Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 10 идей, как поздравить героев

Поздравления с Днем Военно-Морского Флота будут неполными без наших открыток Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











28 июля по всей стране отметят День Военно-Морского Флота. Самые торжественные мероприятия, конечно, будут проходить в главных портовых городах России, а в Санкт-Петербурге День ВМФ отметят, пожалуй, с самым завидным размахом. Но и другие города в стороне не останутся — ведь география моряков не ограничивается даже после того, как они сходят на сушу. А если и в вашей семье или в кругу близких есть те, кто достоин самых теплых поздравлений в этот день, на этот случай у нас есть 10 открыток, от которых даже у самых стойких мореплавателей воспылает сердце.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Впервые День Военно-Морского Флота начали отмечать еще в 1714 году. После того как российский флот одержал победу в Гангутском сражении в ходе Северной войны, Петр I решил ежегодно отмечать военный успех моряков и учредил соответствующий праздник. С тех пор в середине лета ежегодно устраивали богослужения, проводили морские парады и запускали фейерверки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Со временем праздник начали проводить с меньшим размахом и ограничивались молебном в церкви, но с середины XIX века в традицию вернули парады кораблей с орудийными салютами.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











После Октябрьской революции 1917 года о празднике вновь позабыли и возобновили морские парады лишь в 1939 году, перенеся их на 24 июля. В 1980 году День Военно-Морского Флота вновь поменял свою дату — с тех пор его отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году праздник выпадает на 28-е число.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Самые зрелищные торжества в честь праздника устраивают в крупных портовых городах страны — Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке. Среди прочего здесь проходят парады, в которых участвуют лучшие боевые суда, подводные лодки и морская пехота.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Также на воде и берегу проходят выступления и военно-спортивные соревнования: морпехи, бойцы подводного спецназа и другие представители профессии показывают свои навыки собравшимся зрителям. Заканчивается представление артиллерийскими и ракетными стрельбами.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге в этом году начнется в 10 утра по местному времени. Откроет его традиционный парад кораблей на Неве, а сигналом к его старту станет залп из пушек, что стоят в Петропавловской крепости.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











День Военно-Морского Флота отмечают по всей стране. В городах проводят концерты и выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов. На центральных площадях и в парках устраивают народные гулянья, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику. В музеях появляются экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Один из самых ожидаемых моментов Дня ВМФ — праздничный салют. Обычно праздничным вечером небо над городами озаряется яркими огнями фейерверков, создавая волшебную атмосферу и завершая торжественный день.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В этот день поздравления для героев звучат и от руководства страны, и от коллег, и от родных и близких, и от скромной редакции Городских порталов.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











А если вы хотите поздравить своих героев не только картинками, но и на словах, то специально на этот случай у нас припасены поздравления на День Военно-Морского Флота в стихах и прозе.