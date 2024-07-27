НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

сев.

 742мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Крупный пожар произошел в многоэтажке Ульяновска

Дефицит учителей
Работа в Новосибирске
Семью выселили в психбольницу
Новосибирск ведет соцсети
Расширение «Гастрокорта»
Июльфест в Новосибирске
Огромная опухоль у ребёнка
Разоблачили мифы об имплантах
Поддельные документы мигрантов
НГС в Telegram
Развлечения Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 10 идей, как поздравить героев

Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 10 идей, как поздравить героев

С ними праздник запомнится еще лучше

48
Написать комментарий
Поздравления с Днем Военно-Морского Флота будут неполными без наших открыток

28 июля по всей стране отметят День Военно-Морского Флота. Самые торжественные мероприятия, конечно, будут проходить в главных портовых городах России, а в Санкт-Петербурге День ВМФ отметят, пожалуй, с самым завидным размахом. Но и другие города в стороне не останутся — ведь география моряков не ограничивается даже после того, как они сходят на сушу. А если и в вашей семье или в кругу близких есть те, кто достоин самых теплых поздравлений в этот день, на этот случай у нас есть 10 открыток, от которых даже у самых стойких мореплавателей воспылает сердце.

Впервые День Военно-Морского Флота начали отмечать еще в 1714 году. После того как российский флот одержал победу в Гангутском сражении в ходе Северной войны, Петр I решил ежегодно отмечать военный успех моряков и учредил соответствующий праздник. С тех пор в середине лета ежегодно устраивали богослужения, проводили морские парады и запускали фейерверки.

Со временем праздник начали проводить с меньшим размахом и ограничивались молебном в церкви, но с середины XIX века в традицию вернули парады кораблей с орудийными салютами.

После Октябрьской революции 1917 года о празднике вновь позабыли и возобновили морские парады лишь в 1939 году, перенеся их на 24 июля. В 1980 году День Военно-Морского Флота вновь поменял свою дату — с тех пор его отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году праздник выпадает на 28-е число.

Самые зрелищные торжества в честь праздника устраивают в крупных портовых городах страны — Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке. Среди прочего здесь проходят парады, в которых участвуют лучшие боевые суда, подводные лодки и морская пехота.

Также на воде и берегу проходят выступления и военно-спортивные соревнования: морпехи, бойцы подводного спецназа и другие представители профессии показывают свои навыки собравшимся зрителям. Заканчивается представление артиллерийскими и ракетными стрельбами.

День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге в этом году начнется в 10 утра по местному времени. Откроет его традиционный парад кораблей на Неве, а сигналом к его старту станет залп из пушек, что стоят в Петропавловской крепости.

День Военно-Морского Флота отмечают по всей стране. В городах проводят концерты и выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов. На центральных площадях и в парках устраивают народные гулянья, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику. В музеях появляются экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

Один из самых ожидаемых моментов Дня ВМФ — праздничный салют. Обычно праздничным вечером небо над городами озаряется яркими огнями фейерверков, создавая волшебную атмосферу и завершая торжественный день.

В этот день поздравления для героев звучат и от руководства страны, и от коллег, и от родных и близких, и от скромной редакции Городских порталов.

А если вы хотите поздравить своих героев не только картинками, но и на словах, то специально на этот случай у нас припасены поздравления на День Военно-Морского Флота в стихах и прозе.

А вы отмечаете День Военно-Морского Флота?

Конечно, это мой профессиональный праздник
Есть близкие моряки, всегда их поздравляю
Не отмечаю, но на праздник хожу
Обычно не отмечаю, но салют смотрю
Вообще никак не отмечаю этот праздник

ПО ТЕМЕ
День ВМФ День Военно-Морского Флота Праздник Поздравления Открытки Моряки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Дарья,35

Аслан,18

Алексей,40

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление