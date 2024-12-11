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Экономика Кризис-2024 эксперт Не хватает 400 тысяч человек: кто и как в России будет развивать туризм — выясняем с экспертами

Не хватает 400 тысяч человек: кто и как в России будет развивать туризм — выясняем с экспертами

Оказалось, что туристские проекты в России устарели, а реализовать их некому

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12 комментариев

Знаменитое озеро Ольхон — таких прекрасных мест по стране немало

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Амбициозные планы Минэкономики по развитию внутреннего туризма могут оказаться под угрозой срыва. И причина самая банальная — нехватка рабочих рук. На заседании комиссии Госсовета по туризму под председательством помощника президента Алексея Дюмина министр экономического развития Максим Решетников озвучил тревожные прогнозы: к 2030 году дефицит кадров может составить около 400 тысяч человек.

Планов громадье

Россия обладает значительным потенциалом на мировом рынке туризма и намерена активно его реализовывать. Однако без достаточного числа квалифицированных кадров эта задача становится сложной. Если вообще нереализуемой. Между тем в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» прогнозируется, что к 2030 году россияне будут совершать 140 млн туристических поездок (внутренний турпоток по итогам 2023 года составил 78 млн поездок). И чтобы такие амбициозные цифры получить, нужно еще и увеличить номерной фонд минимум на 200 тысяч номеров. А вот для них-то нужны новые администраторы, менеджеры, экскурсоводы, переводчики, горничные.

— В обществе до сих пор существует стереотип, будто работа в туризме — это временная занятость или низкооплачиваемая деятельность, что влияет на решение молодых людей выбирать эту профессию. На самом деле в этой отрасли востребованы специалисты с высоким уровнем подготовки, знанием иностранных языков, навыками работы с клиентами и технологиями. Однако такие кадры часто выбирают другие сферы, где оплата труда выше и условия лучше, — говорит MSK1.RU доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Елена Колосова. — А с развитием технологий и ростом популярности онлайн-сервисов клиенты стали больше ориентироваться на самостоятельный поиск и бронирование услуг. Это также привело к снижению потребности в турагентах и других традиционных профессиях в туризме.

Кроме того, в России много туристических направлений находятся в отдаленных регионах, куда сложно привлечь квалифицированные кадры из крупных городов, отмечает эксперт.

Восстановление отрасли требует квалифицированных кадров

— Дефицит кадров в нашей отрасли — очень серьезная проблема, о ней говорят на всех конференциях, — рассказывает MSK1.RU руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Туризм в России сильно пострадал после пандемии. Турагентства банкротились. Много турагентов ушли работать в другие сферы. Не выдержали огромной нагрузки из-за отмены и перебронирования туров. Эмоционально были измотаны ситуацией и туристами. Не секрет, что турагенты получают процент от завершившихся туров. Нет туризма — нет зарплат. И восстановление отрасли требует не только финансовых вложений, но и квалифицированных кадров.

— В этом году на специалистов туристической отрасли в вузы и колледжи поступило 73 тысячи абитуриентов. Разве этого мало для отрасли?

— Не в количестве дело. Мы как практики вот с чем сталкиваемся: это устаревшие учебные программы и недостаток практического опыта у выпускников. Информация в туризме меняется ежеминутно. И знания, полученные студентами даже год назад, уже не актуальны. При этом другие сектора экономики предлагают более высокие зарплаты и лучшие условия, и наблюдается отток кадров.

— То есть решить проблему кадрового дефицита можно, только подняв зарплаты?

— Это только один из путей решения проблемы. Увеличение зарплат и улучшение условий работы. Это поможет не только привлечь новых специалистов, но и сохранить существующих.

Нужно также обновить учебные программы в туристических учебных заведениях с акцентом на практические навыки и актуальные тенденции отрасли. Вузы и средние специальные учебные заведения должны наладить партнерство с туристическими компаниями, чтобы студентам получать реальный опыт работы. Плюс разработать программы профессиональной переподготовки для сотрудников, желающих изменить профиль работы. Это поможет быстро заполнить возникшие вакансии. Ну и конечно, повышение престижа профессий туризма, чтобы привлечь молодежь, — говорит Шавнева.

В общем, как видно, даже отраслевые эксперты смотрят в будущее с пессимизмом. Чиновникам стоило бы не разводить руками, жалуясь на нехватку кадров, а полностью менять всю систему подготовки туристических кадров, которая стала деградировать даже не вчера.

У вас часто получается путешествовать?

В последнее время очень редко
Никак не получается, стало очень дорого, и по стране не дешевле, чем за границу
Хотелось бы чаще
Пару раз в год куда-нибудь выезжаю

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Туризм Внутренний туризм Туристическая индустрия Отдых
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Комментарии
14
Светлана В-ва
45 минут
мне ваши турагентства нигде не вперлись. А мечта разбивается о прайс Аэрофлота)
Гость
1 час
"Амбициозные планы" как и любые планы кремля .. :)) просто пшик.. и болтология
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