«Она все восприняла порядочно»: Бородина не поняла почему от нее отписалась бывшая ее жениха

Ксения Бородина и Николай Сердюков стали гостями шоу Басты «Вопрос ребром» (18+). Оба отвечали на личные вопросы и даже коснулись бывшей жены Сердюкова. Оказалось, что Ксения Бородина и Алина Акилова приятельствовали, но в последнее время стали общаться меньше.
Фанатам интересно, как Алина отреагировала на стремительно развивающиеся отношения телеведущей и блогера.
— Я ни с кем, кроме близких людей не обсуждаю свои отношения. Я настолько взрослая, что не спрашиваю совета, никогда. Но я посчитала нужным рассказать Алине о том, что у нас с Николаем отношения. Восприняла порядочно и прилично, — рассказала Ксения.
Правда Бородина не поняла, почему Акилова отписалась от нее в соцсетях. Ксения предположила, что причиной стало нежелание часто видеть Николая.
Сердюков и Акилова развелись два года назад. Алина уже успела снова выйти замуж и родить ребенка.
На прошлый выходных Николай сделал Ксении предложение — она сказала «да».
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