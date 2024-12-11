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Он и она Звезды в шоке обзор «Она все восприняла порядочно»: Бородина не поняла почему от нее отписалась бывшая ее жениха

«Она все восприняла порядочно»: Бородина не поняла почему от нее отписалась бывшая ее жениха

Недавно Николай Сердюков сделал ведущей предложение

863
10 комментариев

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали женихом и невестой

Источник:

Ксения Бородина и Николай Сердюков стали гостями шоу Басты «Вопрос ребром» (18+). Оба отвечали на личные вопросы и даже коснулись бывшей жены Сердюкова. Оказалось, что Ксения Бородина и Алина Акилова приятельствовали, но в последнее время стали общаться меньше.

Фанатам интересно, как Алина отреагировала на стремительно развивающиеся отношения телеведущей и блогера.

— Я ни с кем, кроме близких людей не обсуждаю свои отношения. Я настолько взрослая, что не спрашиваю совета, никогда. Но я посчитала нужным рассказать Алине о том, что у нас с Николаем отношения. Восприняла порядочно и прилично, — рассказала Ксения.

Правда Бородина не поняла, почему Акилова отписалась от нее в соцсетях. Ксения предположила, что причиной стало нежелание часто видеть Николая.

Сердюков и Акилова развелись два года назад. Алина уже успела снова выйти замуж и родить ребенка.

На прошлый выходных Николай сделал Ксении предложение — она сказала «да».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
13
kalqcd
31 минута
И нам это надо знать? Кто они такие? Пишите как в Новосибирске запустили новые станции метро, как рабочие места на новых заводах появились или как иностранцы за нашей продукцией на торговых площадках бьются в кровь. Что, нет такого? Тогда, понятно.
Светлана В-ва
29 минут
у Бородиной вся жизнь посвящена будущий настоящий бывший)
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