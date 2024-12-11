«Она все восприняла порядочно»: Бородина не поняла почему от нее отписалась бывшая ее жениха

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали женихом и невестой Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина и Николай Сердюков стали гостями шоу Басты «Вопрос ребром» (18+). Оба отвечали на личные вопросы и даже коснулись бывшей жены Сердюкова. Оказалось, что Ксения Бородина и Алина Акилова приятельствовали, но в последнее время стали общаться меньше.

Фанатам интересно, как Алина отреагировала на стремительно развивающиеся отношения телеведущей и блогера.

— Я ни с кем, кроме близких людей не обсуждаю свои отношения. Я настолько взрослая, что не спрашиваю совета, никогда. Но я посчитала нужным рассказать Алине о том, что у нас с Николаем отношения. Восприняла порядочно и прилично, — рассказала Ксения.

Правда Бородина не поняла, почему Акилова отписалась от нее в соцсетях. Ксения предположила, что причиной стало нежелание часто видеть Николая.

Сердюков и Акилова развелись два года назад. Алина уже успела снова выйти замуж и родить ребенка.

На прошлый выходных Николай сделал Ксении предложение — она сказала «да».