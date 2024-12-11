«Вся морда снесена»: в Новосибирске столкнулись «Тойота» и КАМАЗ — грузовик влетел в сугроб

По словам свидетелей, столкнулись «КамАЗ» и «Тойота» Источник: «АСТ-54 Black»/ t.me











В Новосибирске на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской водитель за рулем КамАЗа влетел в сугроб. Очевидцы утверждают, что до этого самосвал столкнулся с «Тойотой».

— Водитель самосвала «КамАЗ» по неизвестным причинам съехал с дороги и влетел в сугроб на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской, — сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black».

Очевидцы происшествия сообщили в комментариях под постом, что рядом с самосвалом стоят другие разбитые машины, а накануне там произошло ДТП с участием «Тойоты».

— За ним на перекрёстке ещё две тачки разбитые стояли. Так что, думаю, не просто так он в сугроб залетел, — пишет Сергей.

— Вообще-то там авария была на перекрестке. Я ехал в 6:30. На середине перекрестка стояла «Тойота» типа «Премии» или «Авенсис», вся морда снесена, — рассказал еще один очевидец.

Водитель Виктор отметил, что все произошло у него на глазах.

— КАМАЗ ехал по Богаткова. «Тойота» выехала со второстепенной и врезалась в КАМАЗ. Все было у меня на глазах, — отметил мужчина.

Виктор также рассказал подробности корреспонденту НГС. Мужчина отметил, что аварии там — частое явление.

— Многие думают, что Пролетарская — главная дорога, но главная — Бориса Богаткова. Много там аварий было на перекрёстке при неработающем светофоре. По траектории движения можно увидеть, что КАМАЗ ехал по Богаткова в направлении центра, «Тайота» — по Пролетарской в сторону Военной. Я вышел машину заводить — аварии не было, через пару минут она произошла, — сообщил мужчина корреспонденту НГС.

Инцидент коротко прокомментировали в городском ГАИ. Там сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом.

— Пострадавших нет, — заключили в городском ГАИ.

В месте ДТП, по данным «Яндекс.Карт», на улице Пролетарской собралась пробка.

Длина затора — чуть больше 350 метров Источник: Яндекс.Карты









