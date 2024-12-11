Мэрия Новосибирска назвала причины опозданий трамвая № 14 — его иногда приходится долго ждать пассажирам

Жители Есенина и Волочаевской не могут дождаться трамвай № 14 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска объяснили, почему трамвай № 14 ходит нерегулярно. На долгое ожидание транспорта жаловались жители улиц Есенина и Волочаевской. А недавно у трамвая № 14 отказали тормоза и он попал в ДТП с участием авто. В городской администрации пояснили, что виноваты в этом автомобилисты, которые мешают движению электротранспорта, а также низкая техническая готовность подвижного состава.

— Мы провели анализ работы трамвайного маршрута № 14 и зарегистрировали отдельные сбои в его работе. Основные причины сбоев в работе маршрута — низкая техническая готовность подвижного состава филиала № 5 «Правобережный трамвайный». Кроме того, трамвай зависим от дорожной обстановки и подвержен сбоям, задержкам при движении и отклонению от утвержденного расписания из-за помех на дорогах. Например, из-за ДТП на трамвайных путях, стоянки автотранспорта в габарите движения трамвая и прочее, — отметили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

В департаменте добавили, что по расписанию интервал движения трамвая № 14 по маршруту варьируется от 7 до 15 минут в зависимости от времени суток. В отдельных случаях, с учетом сбоев, интервал может увеличиться до 20 минут. Работу маршрута контролирует отдел диспетчерского управления МКУ «ЦУГАЭТ».