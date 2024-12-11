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Город На Первомайке из окна выбросили кусок мебели — деревяшки упали на «Мерседес»

На Первомайке из окна выбросили кусок мебели — деревяшки упали на «Мерседес»

Момент падения попал на видеокамеры

2 896
38 комментариев

Владельцы увидели повреждения утром

Источник:

В Новосибирске на Одоевского, 1/10 ночью на машину из окна скинули часть деревянной мебели. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения — его опубликовали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в группе, владельцы Mercedes утром обнаружили, что их автомобиль поврежден. Рядом лежала деталь мебели, завернутая в пленку. Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный выкинул палки с четвертого этажа.

Вещь скинули с четвертого этажа

Источник:

Вчера в 22:50 в «Моей Первомайке» также появилась фотография с автомобилем, на который скинули банку с капустой.

Не только мебель падает на машины в Первомайском районе

Источник:

Корреспонденты НГС обратились в Управляющую компанию Одоевского, 1/10 — ООО «КЖЭК» «Горский». Там о падении вещей из окон не слышали. НГС также попросил комментарий МВД по Новосибирской области.

В ночь на 7 декабря двое неизвестных обстреляли автомобиль во дворе дома на улице Михаила Кулагина, 29/1. Пуля прошла через водительскую дверь.

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Комментарии
40
Поддерживаю
54 минуты
Явно житель из аула отличился.
265889986
45 минут
В городе окна популярны ,запасной выход или мебель выкидывают или люди выходят
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