На Первомайке из окна выбросили кусок мебели — деревяшки упали на «Мерседес»

Владельцы увидели повреждения утром Источник: Моя Первомайка / «ВКонтакте»











В Новосибирске на Одоевского, 1/10 ночью на машину из окна скинули часть деревянной мебели. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения — его опубликовали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в группе, владельцы Mercedes утром обнаружили, что их автомобиль поврежден. Рядом лежала деталь мебели, завернутая в пленку. Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный выкинул палки с четвертого этажа.

Вещь скинули с четвертого этажа Источник: Моя Первомайка / «ВКонтакте»

Вчера в 22:50 в «Моей Первомайке» также появилась фотография с автомобилем, на который скинули банку с капустой.

Не только мебель падает на машины в Первомайском районе Источник: Моя Первомайка / «ВКонтакте»











Корреспонденты НГС обратились в Управляющую компанию Одоевского, 1/10 — ООО «КЖЭК» «Горский». Там о падении вещей из окон не слышали. НГС также попросил комментарий МВД по Новосибирской области.