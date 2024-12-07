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Происшествия «Это было быстро, весело, шумно»: неизвестные обстреляли автомобиль во дворе новосибирской многоэтажки — видео

«Это было быстро, весело, шумно»: неизвестные обстреляли автомобиль во дворе новосибирской многоэтажки — видео

Пуля прошла через водительскую дверь

3 093
26 комментариев

После инцидента стрелки уехали

Источник:

В ночь на 7 декабря двое неизвестных обстреляли автомобиль во дворе дома на улице Михаила Кулагина, 29/1. Об этом НГС рассказала владелица машины Ирина.

— Это произошло после полуночи, в период от 00:10 до 00:20. У меня в квартире сработала сигнализация от автомобиля, и в этот же момент произошел звук выстрела. Я подошла к окну посмотреть, почему у меня среагировала машина, и увидела 2 людей, которые находились рядом. Мне показалось, что люди, как бывает, дурачатся, может быть, у них какие-то петарды в руках, — говорит Ирина.

Женщина отметила, что после того, как сигнализация сработала, неизвестные выстрелили в автомобиль еще раз и спокойно ушли за торец дома. Как позже показали камеры видеонаблюдения, оттуда их забрал светлый автомобиль.

— Это было сделано быстро, недолго, весело, шумно. Утром, собираясь на работу, в 10:00 я вышла и обнаружила дырку в машине, вызвала полицию, — рассказывает сибирячка.

По ее словам, пуля прошла насквозь через дверь со стороны водительского сиденья. Других повреждений у автомобиля нет.

Источник:

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в темноте двое людей в темной одежде подошли к автомобилю и несколько раз выстрелили. После каждого выстрела они громко смеялись.

Ирина отметила, что в течение часа на вызов прибыл участковый Октябрьского района. Он принял заявление, изъял пулю, которую обнаружил в автомобиле, и посмотрел записи с общедомовых камер.

— Сказал, что передаст дело нашему адресному участковому, который в понедельник будет этим заниматься, — поделилась читательница.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее неизвестный палил по балконам квартир в доме на Красном проспекте.

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Стрельба Обстреляли автомобиль МВД Новосибирск
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Комментарии
27
Avatarus
1 час
На фото пуля 9 мм от макарова, угол попадания вернее входное отверстие на двери автомобиля легко демонстрирует трассировку выстрела а следовательно место откуда стреляли, удивлен что автор стрельбы еще не задержан. С учетом что следственные действия ведет участковый дело явно труба.
265889986
52 минуты
— Это было сделано быстро, недолго, недорого ,весело и шумно
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