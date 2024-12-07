«Это было быстро, весело, шумно»: неизвестные обстреляли автомобиль во дворе новосибирской многоэтажки — видео

После инцидента стрелки уехали Источник: читательница НГС Ирина











В ночь на 7 декабря двое неизвестных обстреляли автомобиль во дворе дома на улице Михаила Кулагина, 29/1. Об этом НГС рассказала владелица машины Ирина.

— Это произошло после полуночи, в период от 00:10 до 00:20. У меня в квартире сработала сигнализация от автомобиля, и в этот же момент произошел звук выстрела. Я подошла к окну посмотреть, почему у меня среагировала машина, и увидела 2 людей, которые находились рядом. Мне показалось, что люди, как бывает, дурачатся, может быть, у них какие-то петарды в руках, — говорит Ирина.

Женщина отметила, что после того, как сигнализация сработала, неизвестные выстрелили в автомобиль еще раз и спокойно ушли за торец дома. Как позже показали камеры видеонаблюдения, оттуда их забрал светлый автомобиль.

— Это было сделано быстро, недолго, весело, шумно. Утром, собираясь на работу, в 10:00 я вышла и обнаружила дырку в машине, вызвала полицию, — рассказывает сибирячка.

По ее словам, пуля прошла насквозь через дверь со стороны водительского сиденья. Других повреждений у автомобиля нет.

Источник: читательница НГС Ирина

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в темноте двое людей в темной одежде подошли к автомобилю и несколько раз выстрелили. После каждого выстрела они громко смеялись.

Ирина отметила, что в течение часа на вызов прибыл участковый Октябрьского района. Он принял заявление, изъял пулю, которую обнаружил в автомобиле, и посмотрел записи с общедомовых камер.

— Сказал, что передаст дело нашему адресному участковому, который в понедельник будет этим заниматься, — поделилась читательница.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.