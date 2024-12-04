«Через 5 лет мы получим рынок автохлама»: в Россию снова массово везут старые авто из Японии — эксперты объяснили причины

По сравнению с прошлым годом, экспорт японских легковушек из Японии заметно увеличился Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Введение санкций против России оказало значительное влияние на все сферы жизни, включая автомобильный рынок. С момента их введения российские автолюбители столкнулись с ограничением доступа к привычным им маркам и моделям автомобилей. Но, как говорится, спрос рождает предложение, и нашли неожиданный выход из сложившейся ситуации — подержанные праворульные машины из Японии. Корреспондент НГС пообщался с автоэкспертами и узнал, чем обусловлен тренд и какое у него будущее.

По данным Министерства финансов Японии, страна в октябре увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также увеличила на 27% экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств.

Приобретение подержанных японских автомобилей часто осуществляется посредством аукционной системы, в которой участвуют посреднические компании. Потенциальные покупатели получают аукционный лист, отражающий техническое состояние, комплектацию и степень износа автомобиля. После аукциона автомобиль транспортируется в Россию, проходя фотофиксацию на каждом этапе перевозки для обеспечения сохранности имущества.

«Сказали, что так будет дешевле»

Новосибирец Андрей несколько месяцев назад заказал из Японии через знакомого доставку автомобиля Toyota Wish 2014 года выпуска. В какой-то момент он хотел купить какого-нибудь нового «китайца», но его переубедили.

— Мне сказали, что китайские машины очень плохого качества, и убедили, что пригнать автомобиль из Японии будет и надежнее, и дешевле. У моего друга родственник занимался этими делами, поэтому я согласился, — рассказал Андрей.

По словам новосибирца, покупка автомобиля обошлась ему в 1,2 миллиона рублей. При этом на вторичном рынке России сейчас, как он отмечает, машины этой же модели стоят дороже: около 1,5–1,7 миллиона рублей.

— Я не сильно разбираюсь в автомобилях, поэтому каких-то «косяков» пока не обнаружил — вроде бы, хорошая машинка. Правда, недавно попал на ней в первое ДТП — ехал по дороге и не мог затормозить. Был выбор: либо врезаться в машину передо мной, либо в столб сбоку. Выбрал второй вариант. Не знаю, то ли дело в тормозах, то ли в том, что зимнюю резину еще не купил, — задумчиво сказал Андрей.

Он добавил, что временно прекратил ездить — хочет купить зимнюю резину и отвезти автомобиль на проверку: может быть и правда есть какие-то проблемы с тормозами.

«Выбор делает цена»

«Японцев» начали чаще покупать из-за относительно невысокой цены и отсутствия выбора — сейчас на рынке преобладают китайские машины, которые нравятся далеко не всем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сергей Меньшиков работает в автомобильной сфере с 1990-х. Сначала он занимался просто перегоном автомобилей, а сегодня у него уже зарегистрирован бизнес в США — Сергей возит машины под заказ из Америки, Европы и Азии.

По словам предпринимателя, нарастающая популярность подержанных праворульных автомобилей из Японии обусловлена не столько желанием ездить на этих самых «японцах», сколько отсутствием нормальной альтернативы.

— Не могу сказать, что они сейчас прям популярны — скорее, это от безысходности. Выбор делает не руль и качество, а цена. Малолитражные праворульные «японцы» стоят достаточно дешево, а в текущий условиях это один из решающих факторов, — объяснил он.

Сейчас россияне, заметил Сергей Меньшиков, находятся в ситуации, когда выбор автомобилей очень сильно ограничен — приходится выбирать, по большей части, между отечественных автопромом и китайскими машинами.

— Допустим, есть человек, у него есть деньги на Audi. А Audi — нет. Что ему делать? Он идет в салон, где раньше продавали Audi, а там уже стоят «китайцы», при этом и выглядят, вроде, прилично и дорого, и рекламу этих машин он видел много раз. И он принимает решение купить такую машину, — объяснил автоэксперт.

На вторичный рынок Японии, по словам Сергея Меньшикова, сейчас обращают внимание люди, которые либо принципиально не хотят ездить на китайских и российских машинах, либо те, кто не готов платить большие деньги за авто. Речь идёт в основном об авто, «возраст» которых варьируется от 3 до 5 лет, а объем двигателя — до 1,5 литра.

— За более старые машины нужно платить пошлину — 5,5 евро за кубический сантиметр [объёма двигателя]. Это делается, чтобы не плодить в стране автохлам, — объяснил специалист.

Сергей Мельников при этом не согласен с утверждением, что в Японии очень дешевые автомобили. Точнее, отчасти это так, но есть нюанс.

— Многие искренне уверены, что в Японии очень дешевые машины — это не совсем так. Целая и хорошая машина не будет дешевой. Если она реально стоит очень дешево, то, вероятнее всего, у нее масса проблем: были ДТП, скрученный пробег, еще что-то. Скрутить пробег, кстати, стоит около 200$ за услугу. Если машину вам продали дешево — представьте, в какую сумму она обошлась продавцу, — предупредил новосибирский предприниматель.

«Заградительный» утильсбор и дефицит хороших автомобилей

Цены на хороших малолитражных «японцев» начинаются в среднем от 700 тысяч рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Генеральный директор компании «Сибирь-Япония» Алена Гулина считает, что на рост популярности доставки автомобилей с аукционов Японии повлияло сразу несколько весомых факторов.

В частности, с уходом из России популярных автомобильных марок на рынке сложился дефицит хороших новых машин по адекватным ценам. Рынок заполонили китайские авто, но они дорогие, и пока не понятно, как покажут себя в дальнейшей эксплуатации.

— С ростом курсов валют выросли цены на вторичном рынке, многие «пробеговые» экземпляры не стоят тех денег, которых хотят за них. Кроме того, правительство ввело по сути «заградительный» утильсбор, оставив его невысоким только при ввозе автомобиля для личного пользования, — объяснила Алена Гулина.

Чаще всего из Японии, по словам эксперта, привозят автомобили марок Toyota, Honda и Nissan 2011–2021 годов выпуска. Цены на эти машины при этом более демократичные, чем прайсы китайских коллег.

— От 700 тысяч рублей можно купить небольшую машину с мотором 0,7–1 литра, в пределах 1–1,2 миллиона — уже неплохой минивэн или универсал, за 1,5–2 миллиона — кроссовер или микроавтобус, — рассказала Алена Гулина.

Каким будет вторичный рынок китайских машин в России

Каким будет вторичный рынок авто, предсказать пока сложно. Но наверняка в большей мере, чем сегодня, он будет китайским Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Такого большого количества китайских автомобилей, как сегодня, в России не было никогда, поэтому их вторичного рынка сейчас фактически не существует. Но что же будет через 5–10 лет, когда люди захотят купить новые машины, а своих «китайцев» — продать?

У Сергея Меньшикова к качеству китайского автопрома есть вопросы. По его словам, многие автолюбители, которые купили себе новые Haval или Exeed, уже через несколько месяцев эксплуатации начинают жаловаться на самые разные «косяки».

— Уже от многих людей слышал, что «китайцы» через год начинают гнить и ржаветь. Я думаю, что они будут «стареть» и дешеветь сравнительно быстрее, чем другие автомобили. Поэтому, по моему мнению, уже через 5 лет мы получим огромный вторичный рынок автохлама, — заключил Сергей Меньшиков.

Алена Гулина оказалась не настолько категорична. По её мнению, следующие 5 лет китайские машины проживут спокойно, но при этом она подтвердила, что терять в цене они будут очень быстро.

— Их будут сдавать в трейд-ин в автосалоны, а покупать будут люди, уставшие от «Жигулей», но еще не потерявшие надежду. Если запчастей станет много, и люди научатся их ремонтировать, то сложится вторичный рынок. Поживем — увидим, — подытожила Алена Гулина.