НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-17°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -24

6 м/c,

южн.

 759мм 74%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Мой дом Авария в непогоду «Дочка» СГК должна заплатить новосибирской семье 80 тысяч — в морозы заболел ребенок

«Дочка» СГК должна заплатить новосибирской семье 80 тысяч — в морозы заболел ребенок

Из-за коммунальной аварии в доме были проблемы с отоплением

946
11 комментариев

Температура в квартире опускалась ниже нормы

Источник:

Суд взыскал с «Новосибирской теплосетевой компании» 80 000 рублей в пользу семьи, где ребенок простудился, когда в доме не было отопления. Также компания должна выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области. С 11 по 22 января из-за коммунальной аварии в доме на улице Ватутина температура была ниже нормы, она опускалась до +10 градусов. В одной из квартир живут двое детей, одному — 4 года, другому — 4 месяца.

— Малолетние дети испытывали дискомфорт, в том числе младший ребенок имеет специальные медицинские противопоказания к переохлаждению, в указанный период простудился. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу малолетних детей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд признал иск прокурора обоснованным. С НТСК взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей в размере 80 тысяч рублей, а также штраф 40 тысяч рублей.

С 1 июля 2022 года НТСК — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, НТСК зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году НТСК получила чистую прибыль в 479 миллионов рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте СГК указано, что НТСК является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

В «Сибирской генерирующей компании» пока не комментируют решение суда.

Коммунальная авария произошла на улице Пархоменко 11 января 2024 года. НГС показывал в фоторепортаже, как устраняли последствия порыва.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Коммунальная авария Мороз Простуда Новосибирск Левый берег
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Клеопатра Ивановна
14 минут
Наконец-то! Надо больше таких огласок. Тогда начнем все ходить в суды и взыскивать деньги за "работу" нерадивых коммунальщиков. А то всем городом кормим этих дармоедов, которые кроме повышения тарифов взамен ничего не делают.
Алёна Свистоплясова
6 минут
А что, так можно было?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Илья,22

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление