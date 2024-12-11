«Дочка» СГК должна заплатить новосибирской семье 80 тысяч — в морозы заболел ребенок

Температура в квартире опускалась ниже нормы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд взыскал с «Новосибирской теплосетевой компании» 80 000 рублей в пользу семьи, где ребенок простудился, когда в доме не было отопления. Также компания должна выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области. С 11 по 22 января из-за коммунальной аварии в доме на улице Ватутина температура была ниже нормы, она опускалась до +10 градусов. В одной из квартир живут двое детей, одному — 4 года, другому — 4 месяца.

— Малолетние дети испытывали дискомфорт, в том числе младший ребенок имеет специальные медицинские противопоказания к переохлаждению, в указанный период простудился. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу малолетних детей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд признал иск прокурора обоснованным. С НТСК взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей в размере 80 тысяч рублей, а также штраф 40 тысяч рублей.

С 1 июля 2022 года НТСК — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, НТСК зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году НТСК получила чистую прибыль в 479 миллионов рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте СГК указано, что НТСК является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

В «Сибирской генерирующей компании» пока не комментируют решение суда.