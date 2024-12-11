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Происшествия Две сибирячки хотели улететь в Санкт-Петербург, но вместо этого попали под уголовное дело

Две сибирячки хотели улететь в Санкт-Петербург, но вместо этого попали под уголовное дело

Сибирячек будут судить за нападение на полицейских в новосибирском аэропорту

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Женщин не пустили лететь в Санкт-Петербург

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Двух жительниц Сибири ждет суд за нападение на сотрудников полиции в аэропорту Новосибирска. В сентябре 2024 года они в нетрезвом виде устроили скандал в самолете. Усмирять женщин пришлось полицейским. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Утвердили обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жительниц Кемеровской и Новосибирской областей. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В сентябре 2024 года в Толмачево командир воздушного судна отказал сибирячкам в воздушной перевозке в Санкт-Петербург из-за их алкогольного опьянения и деструктивного поведения. Женщины не согласились с решением экипажа и нарушали общественный порядок — скандалили и вели себя агрессивно. Усмирять авиадебоширок пришли транспортные полицейские. Слова не помогали, и сотрудникам МВД пришлось применить силу и заковать нарушительниц в наручники. Женщины сопротивлялись и применили насилие в отношении представителей власти.

Уголовные дела направили в Обской городской суд Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что полицейских вызвали к трапу самолета до Новосибирска. На пожилого мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

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Авиадебоширки Самолет полиция
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