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Лето В Новосибирскую область пришла 33-градусная жара — где самые высокие температуры

В Новосибирскую область пришла 33-градусная жара — где самые высокие температуры

Прохладнее всего в Усть-Тарском районе

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2 комментария
В некоторых районах температура воздуха превысила 33 градуса

В Новосибирской области днем 27 июля температура воздуха в некоторых районах достигла +33 градусов. Рассказываем, где столбики термометров поднялись выше всего.

По данным карты погоды «Западно-Сибирского УГМС», самая высокая температура воздуха в Искитиме — 33,6 градуса. В Сузуне воздух прогрелся до 33,3 градуса, в Новосибирске — до 32,8 градуса, а в Мошково — до 32,3 градуса.

Самая высокая температура в Искитиме

Прохладнее всего в Усть-Тарке — всего 22,8 градуса. В Татарске — 23 градуса, в Квашино — 23,2, а в Чанах — 23,7 градуса.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июля температура воздуха днем составит +27… +29 градусов, ночью столбики термометров покажут +19… +21 градус. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август — до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а на 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
2
Гость
27 июля 2024, 14:29
Все таки я думаю. Когда жарко, потовые железы активнее работают, плюс перегревание, плюс погрешность в гигиене — это может привести к такому заболеванию, как баланопостит (воспалительное заболевание, которое поражает головку полового члена и внутренний листок крайней плоти.
Гость
27 июля 2024, 14:37
Красивый Усть Таркский район на фото.
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