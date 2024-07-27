В Новосибирскую область пришла 33-градусная жара — где самые высокие температуры

В некоторых районах температура воздуха превысила 33 градуса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области днем 27 июля температура воздуха в некоторых районах достигла +33 градусов. Рассказываем, где столбики термометров поднялись выше всего.



По данным карты погоды «Западно-Сибирского УГМС», самая высокая температура воздуха в Искитиме — 33,6 градуса. В Сузуне воздух прогрелся до 33,3 градуса, в Новосибирске — до 32,8 градуса, а в Мошково — до 32,3 градуса.

Самая высокая температура в Искитиме Источник: meteo-nso.ru











Прохладнее всего в Усть-Тарке — всего 22,8 градуса. В Татарске — 23 градуса, в Квашино — 23,2, а в Чанах — 23,7 градуса.



По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июля температура воздуха днем составит +27… +29 градусов, ночью столбики термометров покажут +19… +21 градус. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.



Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август — до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а на 12 дней прогнозируют дожди.