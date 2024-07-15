Перепады в 25 градусов и 12 дней дождей: какой будет погода в Новосибирске в августе — изучаем прогнозы

Месяц ожидается дождливым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До августа остается чуть больше двух недель. Многие уже строят планы на последний месяц лета. Это особенно важно, ведь август — самый разгар огородных работ. НГС изучил прогнозы от специальных сервисов, чтобы вы были готовы к любым неприятностям, которые может подкинуть погода. Рассказываем, чего стоит ждать.

Сервис «Яндекс.Погода» составил предварительный прогноз на август по статистике за 10 лет. Ожидается, что в Новосибирске температура поднимется максимум до +23 градусов днем и +19 градусов ночью. Минимальные температуры составят +17 и +12 градусов.

Согласно прогнозу, конец месяца будет дождливым Источник: yandex.ru/pogoda











Прогноз сайта «У зонта» предупреждает о жаре в +26...+29 градусов днем в начале августа. Во второй половине месяца температура начнет постепенно опускаться, и 31 августа может дойти до +5 градусов днем и +3 градусов ночью. При этом 27 августа ожидается +28 градусов днем.

Погода в августе может оказаться очень непредсказуемой Источник: avgust.u-zonta.ru











Сайт RusMeteo прогнозирует тепло в первую декаду августа с температурами +23...+30 градусов днем. После этого возможен резкий перепад с +26 до +18 градусов. С 11 по 21 августа ожидаются дневные температуры на уровне +14...+22 градусов и ежедневные дожди (кроме 13 августа). В последний день месяца может потеплеть до +27 градусов.

Источник: rusmeteo.net











В ближайшие дни в Новосибирске ожидается аномально жаркая погода. НГС поговорил с синоптиком и выяснил, что это значит и стоит ли ждать, что воздух прогреется выше +35 градусов как в 2023 году.

