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Лето эксперт Возвращение в пекло: на Новосибирск надвигается новая волна жары — откуда она идет и когда закончится

Возвращение в пекло: на Новосибирск надвигается новая волна жары — откуда она идет и когда закончится

В ближайшие дни в городе потеплеет до +30 градусов

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7 комментариев
В жару многим хочется отдыхать и как можно меньше двигаться

К Новосибирску приближается аномально жаркая погода. Ожидается, что с 12 по 14 июля температура воздуха днем превысит +30 градусов. Это происходит второй раз за лето: в конце июня столбик термометра уже поднимался до +33 градусов. Откуда в город пришла жара, когда она спадет и ждать ли такой же аномалии, как в 2023 году, когда в городе зафиксировали рекорд температуры за всю историю наблюдений, мы спросили Наталью Кичанову, начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Что такое аномально жаркая погода?

Как объяснила синоптик, температура летом на уровне +30… +32 градусов — обычное явление для Новосибирска. Предупреждение об аномально жаркой погоде используется в тех случаях, когда температура от +30 до +34 градусов днем продержится пять дней и более. Такая погода считается неблагоприятным метеорологическим явлением.

— Такая температура — не очень высокая. В июне 2023 года на протяжении трех дней она поднималась до +36… +38 градусов и выше. Конечно, это сильная жара, такое повторяется и наблюдается крайне редко, — объяснила синоптик.

По информации Гидрометцентра России, погода считается аномально жаркой в том случае, если с апреля по сентябрь в течение минимум пяти дней среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы.

В прошлом году сильная жара приходила в Новосибирск с территории Африки. Ситуацию, которая сложилась в этом году, синоптик называет классическая для лета. Теплая воздушная масса перемещается из соседних с Сибирью районов Северного Казахстана.

Во время отдыха на пляже нужно соблюдать меры безопасности

Температура поднимается, если выстраиваются слабые воздушные потоки, давление повышается и преобладает безоблачная погода. Воздух прогревается за счет солнечной радиации. К Северному Казахстану подходят более теплые воздушные массы, и за счет слабых воздушных потоков они постепенно поднимаются и распространяются на юго-восток Западной Сибири.

Придет ли снова жара из Африки?

В прошлом году во время сильной жары тепло приходило с территории Центральной Азии, куда попадало из Африки. До Новосибирской области доходили температуры около +38 градусов. Маловероятно, что это произойдет снова.

— Повторяемость таких процессов достаточно редкая, — отметила Наталья Кичанова. — Сейчас формат температуры другой, и к нам не приходит теплая воздушная масса с более южных широт.

Когда жара уйдет?

Да 16 июля в Новосибирске и области ожидают температуру на уровне +30 градусов и выше, но меньше +35. Затем синоптики прогнозируют небольшое кратковременное ослабление жары. 20–22 июля снова возможно тепло на уровне +25… +30 градусов днем около 13:00–14:00 — тепло будет сохраняться примерно до 17:00. После этого температура будет снижаться.

Меры безопасности

В жару нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. МЧС России по Новосибирской области напоминает, что купаться нужно только на официально открытых пляжах, а детей нельзя оставлять у воды без присмотра. Нельзя купаться в состоянии опьянения. Любители плавания на лодках и сапбордах перед заплывом должны убедиться в отсутствии сильного ветра, дождя и больших волн.

Во время жары не стоит долго находиться на солнце, рекомендуется носить головные уборы и светлую одежу. На кожу нужно наносить солнцезащитный крем, а также пить больше жидкости. Кроме этого, врачи рекомендуют избегать физических нагрузок с 12:00 до 16:00.

Ранее синоптики составили прогноз на вторую декаду июля в Новосибирске. В городе ждут дожди и грозы.

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Лето Жара Аномальная жара Синоптики
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Комментарии
11
Unclе Sam
13 июля 2024, 11:38
Через час уже на Неоком выезжаем, шашлычину мутить будем! Погода супiр!
Unclе Sam
13 июля 2024, 11:40
В Одессе вчера всё тихо мироно беззаботно, +36 было, народ купается, загорает, развлекается, на Ланжероне тыщ 10 было человек, на Аркадии вообще 15 тыщ на вскидку, спасибо что НАТО защищать стало! Уважаю! Молодцы!
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