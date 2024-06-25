Горячие головы: как не подхватить тепловой удар и какую воду пить — правила выживания в городе в +35

Чтобы без проблем перенести аномально жаркие дни, нужно следовать очень простым советам врачей Источник: Александр Ощепков











В Новосибирск пришла жара, и в ближайшие пять дней температура будет подниматься до +35 градусов, поэтому в новом выпуске сериала «Медликбез» рассказываем, как ее пережить. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, как можно защитить свой организм, почему важно пить минеральную воду и какое влияние высокие температуры оказывают на организм человека.

Как вести себя в жару

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что рекомендации по защите от жары (при температуре выше 25 градусов) не меняются: не нужно долго находиться под открытыми солнечными лучами, а если этого не избежать, носите головной убор и светлую одежду, чтобы не допустить перегрева.

Также важно наносить на кожу солнцезащитный крем, чтобы не получить солнечные ожоги, и пить как можно больше жидкости — прохладную воду, а лучше минеральную, так как с потоотделением теряются еще и соли.

— Чистая вода — это не всегда хорошо в больших количествах, так как основная защита организма от жары — пот. Во-первых, кожа краснеет, отдавая излишки тепла при жаре, во-вторых, усиливается выделение пота, а с ним, помимо жидкости, из организма выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять, иначе при употреблении только чистой воды без солей может возникнуть гипонатриемия — в крови снизится артериальное давление, что и происходит при тепловом и солнечном ударе, — объяснил Андрей Поздняков.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова уточняет, что в жару более 30 градусов норма воды в сутки приближается к 2,5–3 литрам.



Она также советует при возможности принимать периодически прохладный душ, ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня — с 12:00 до 16:00 и перенести прогулки и занятия спортом на утро или вечер, когда солнце не сильно активно.



— Постарайтесь питаться в жару легко, чтобы не перегружать организм перевариванием тяжелой пищи. Добавляйте в питание при жаре больше зелени, овощей и фруктов. В жару повышаются риски возникновения кишечных инфекций, поэтому следите за сроком годности продуктов, соблюдайте условия хранения и тщательно мойте руки, — отмечает Ирина Аманатова.



Также терапевт советует следить за своим самочувствием: жара может провоцировать скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди, приступы стенокардии.



Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Кто находится в группе риска

По словам Андрея Позднякова, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями проблемы обостряются, потому что жара — удар прежде всего по сосудам, а у таких пациентов они и так реагируют патологически на различные изменения и, соответственно, на повышение температуры окружающей среды тоже.

— У кого-то давление повышается, часто такое бывает у гипертоников. У кого-то, наоборот, в силу того что пота выделяется много, давление может «рухнуть», для теплового и солнечного удара снижение давления очень характерно. Для эндокринных патологий жара тоже нежелательна, потому что идет нарушение водно-солевого обмена в организме: эндокринопатия таких вещей крайне не любит, — подчеркивает Андрей Поздняков.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный замечает, что столкнуться с последствиями жары может каждый, но есть так называемые группы риска, которые более уязвимы к воздействию высоких температур, — это дети до 5 и взрослые старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями почек, легких, сердца.

— Более высокому риску теплового истощения и теплового удара подвержены пожилые люди и младенцы: их центр терморегуляции в головном мозге не работает как следует, поэтому им сложно регулировать температуру тела. Кроме того, с последствиями жары чаще сталкиваются люди, злоупотребляющие алкоголем, потому что спиртное также блокирует центр терморегуляции. Риск перегрева выше и у людей с лишним весом, а также у тех, кто тренируется на открытом воздухе или в духоте, — говорит Денис Банный.

Чем опасна жара для организма

Андрей Поздняков говорит, что основная проблема жары — это тепловой и солнечный удар. Разница в том, что солнечный удар получают непосредственно под прямыми лучами солнца, а тепловой удар можно получить и в закрытом помещении, если там высокая температура и влажность.

— Сочетание высокой температуры и высокой влажности крайне неблагоприятно, так как температура предрасполагает к повышенному потоотделению, а повышенная влажность потоотделению препятствует, — объяснил он. — В сухую погоду проще: высокая температура и низкая влажность переносятся лучше, чем невысокая температура и высокая влажность. Поэтому в любом случае нужно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Ирина Аманатова к этим проблемам добавляет также обезвоживание, солнечный ожог, раздражение дыхательных путей, проблемы с мышечной координацией и повышенную утомляемость.



Она акцентирует внимание на том, что в жару нельзя нырять в холодную воду с головой из-за резкого перепада температур; употреблять алкоголь, поскольку человек в состоянии опьянения не сможет адекватно оценивать свое самочувствие. А также пить ледяные напитки из холодильника и злоупотреблять кондиционером — это может привести к развитию простудных заболеваний.



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