На асфальте можно жарить яичницу: как новосибирцы спасаются от аномальной жары — онлайн

Жара до +33 градусов ожидает сегодня новосибирцев. Многие горожане спасаются от высоких температур холодными напитками и мороженым, а некоторые отправляются на пляж, поближе к воде. Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой мы поделимся лайфхаками, как спастись от палящего солнца, а также расскажем, как сибиряки проводят жаркие выходные.
Многие дачники переживают, что из-за жары посадки могут погибнуть. Разбираемся с агрономом, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.
В Новосибирск пришла аномальная жара, температура воздуха прогревается до +33 градусов. Редакция НГС узнала у врачей, как можно защитить свой организм от высоких температур, почему важно пить минеральную воду и какое влияние высокие температуры оказывают на организм человека.
Роспотребнадзор проверил три пляжа Новосибирской области, санитарно-эпидемиологическое заключение получили пока только несколько мест у воды. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Как рассказали в управлении, использовать пляж можно только при наличии заключения. Сейчас Роспотребнадзор выдал подобный документ только пляжам «У моря Обского», «Бугринская роща» и курорту «Озеро Карачи». Действует заключение один сезон.
Качество воды в этих местах соответствуют всем требованиям, специалисты также оценили специфику места расположения водоема, его окружение, зонирование. Сотрудники проверили и наличие общественных туалетов, кабин для переодевания, душевых, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов.
Тем временем температура воздуха за окном уже достигла +26 градусов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня столбики термометров поднимутся до +31… +33 градусов. Ожидается безоблачная и ясная погода, без осадков. Ветер южный 2–7 м/с.