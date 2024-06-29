На асфальте можно жарить яичницу: как новосибирцы спасаются от аномальной жары — онлайн

Жара до +33 градусов ожидает сегодня новосибирцев. Многие горожане спасаются от высоких температур холодными напитками и мороженым, а некоторые отправляются на пляж, поближе к воде. Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой мы поделимся лайфхаками, как спастись от палящего солнца, а также расскажем, как сибиряки проводят жаркие выходные.

