Снова выше нормы: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на июль — он обещает быть жарким

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на июль. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. Месяц обещает быть жарким!
В первой декаде июля среднесуточная температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1–3 градуса. Температура воздуха будет преобладать ночью +10...+15 градусов (местами до +23 градуса), днем +18...+23 градусов (по востоку +25...+30 градусов). Грозовые дожди ожидаются в большинстве дней декады.
— Во второй декаде среднесуточная температура воздуха ожидается около и выше нормы на градус. В темное время суток +8...+13 градусов (местами до +20 градусов), днем +20...+25 градусов (местами до +30 градусов), — говорится в прогнозе.
В третьей декаде среднесуточная температура воздуха будет около нормы или выше нее на 1–2 градуса. В ночные часы +13..+18 градусов (местами до +23 градусов), в дневные +22...+27 градуса (местами до +33 градусов).
После удушающей дневной жары вечером, во вторник 25 июня, над Новосибирском сгустились тучи. Началась гроза, и полил проливной дождь.