Роспотребнадзор разрешил купаться на трех новосибирских пляжах — публикуем список

Качество воды на пляжах соответствует требованиям Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Роспотребнадзор проверил три пляжа Новосибирской области, санитарно-эпидемиологическое заключение получили пока только несколько мест у воды. Об этом сообщили в пресс-службе управления.



Как рассказали в управлении, использовать пляж можно только при наличии заключения. Сейчас Роспотребнадзор выдал подобный документ только пляжам «У моря Обского», «Бугринская роща» и курорту «Озеро Карачи». Действует заключение один сезон.

Качество воды в этих местах соответствуют всем требованиям, специалисты также оценили специфику места расположения водоема, его окружение, зонирование. Сотрудники проверили и наличие общественных туалетов, кабин для переодевания, душевых, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов.

Специалисты также следят за качеством воды в открытых водоемах, мониторинг проводят в 89 точках. «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовал 410 проб воды, проверяют и качества песка. За последнюю неделю отклонений от нормативов не выявили.