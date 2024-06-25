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Лето Роспотребнадзор разрешил купаться на трех новосибирских пляжах — публикуем список

Роспотребнадзор разрешил купаться на трех новосибирских пляжах — публикуем список

В городе несколько дней подряд стоит жара

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Качество воды на пляжах соответствует требованиям

Роспотребнадзор проверил три пляжа Новосибирской области, санитарно-эпидемиологическое заключение получили пока только несколько мест у воды. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Как рассказали в управлении, использовать пляж можно только при наличии заключения. Сейчас Роспотребнадзор выдал подобный документ только пляжам «У моря Обского», «Бугринская роща» и курорту «Озеро Карачи». Действует заключение один сезон.

Качество воды в этих местах соответствуют всем требованиям, специалисты также оценили специфику места расположения водоема, его окружение, зонирование. Сотрудники проверили и наличие общественных туалетов, кабин для переодевания, душевых, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов.

Специалисты также следят за качеством воды в открытых водоемах, мониторинг проводят в 89 точках. «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовал 410 проб воды, проверяют и качества песка. За последнюю неделю отклонений от нормативов не выявили.

Сейчас в Новосибирске стоит жара, температура в городе уже несколько дней поднимается до +30 градусов. НГС посмотрел, как новосибирцы отдыхают около водоемов, одни выпивали, другие прыгали с моста.

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Пляж Жара Вода Роспотребнадзор
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