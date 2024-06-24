«Давай, прыгай!». Кто и как отдыхал в жаркий понедельник у озера под Новосибирском — рыбалка, пиво и ныряющие с моста дети

Маленьким мостиком, построенным на реке Каменке, пользуются дети. Они ныряют в образовавшуюся заводь, которая на карте обозначена как озеро Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Понедельник, в который градусник фиксируют стойкую жару выше +30 градусов, — кошмар любого рабочего человека. Но находятся люди, что могут позволить себе в будни рвануть к воде и принять солнечные ванны, а может даже искупаться. Рядом горы мусора и предупреждения о запрете купания, но отдыхающих это не останавливает. Таким предстало для нас озеро Каменка на выезде из Новосибирска. В знойный полдень Новосибирска мы пообщались с теми самыми счастливчиками у воды и понаблюдали за почти курортной идиллией.



Озеро Каменка за микрорайоном Золотая Горка — точно не в топе популярных для отдыха мест у жителей Новосибирска. Во-первых, размеры водоема не сравнимы с котлованами в черте города и Обским морем, куда можно добраться, выехав на Бердское шоссе. Да и озером его можно назвать с большой натяжкой, скорее, это что-то вроде большой заводи — водоем образовался после строительства плотины на узенькой, как ручеек речке Каменка. А во-вторых, ехать до него в одноименное село рискнет на каждый: на выезде всегда пробки.

Как говорит Евгений, живущий в многоэтажке поблизости, на озере спокойно, ночами не хулиганят и сборищ не устраивают. Разве что мешает шум мопедов под окнами — в этом он винит деревенских Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Отдых на Каменке всегда был стихийным, и, кажется, многих это устраивало. Вот и Евгений, пришедший урвать на дикий пляж пару часиков перед работой, жалуется на появившийся пару лет назад платный пляжный комплекс. Он рассказывает, как предприниматели оккупировали часть пляжа, поставили забор и установили высокие цены на вход. Сам Евгений там никогда не отдыхал: зачем переплачивать, если пляж и вода по сути — общие?



Пляжный комплекс, который одни отдыхающие не любят за высокие цены, а другие считают, что благодаря ему берег стал выглядеть приличней Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— До того, как они пришли, тут буквально ничего не было. Убираться некому было, берег маленький, ну и загаживали, знаете.... Еще машины ставили, а сейчас сюда не проедешь, потому что эти построились, — он показывает на пляжный комплекс. — Вроде и хорошо, но почему бы все не облагородить? А так у них вот второй этаж, катамаранчики есть, все как надо.



Евгению повезло больше всех, считает он, поскольку живет в микрорайоне Олимпийской Славы, где высотки возвышаются прямо над озером. Он деловито собирает полотенце и отправляется работать. Прикидывает, что на неделе придет еще, если не подведет погода. Об этом Евгению переживать не стоит — синоптики обещают неделю палящей жары.

Одна из высоток, где живет Евгений Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Михаил и Евгения на Каменке первый раз. До этого Михаил, раньше живший на ОбьГЭСе, купался там, но последние два года, как говорит, с отдыхом стало сложно: работа, дети, да и куда ехать?

Большое семейство, кажется, совершило сегодня невозможное — с двумя колясками и тремя детьми родители добрались до озера на общественном транспорте Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Да негде отдыхать! — категорично говорит его жена. — Единственные хорошие места — это ОбьГЭС, Советский район, но попробуйте туда приехать? Раньше еще был «Наутилус», но его тоже закрыли. Мы вот сегодня открыли интернет, посмотрели, где что есть, решили сюда. Можно было в Академгородок, на Центральный пляж, но сколько бы мы на такси ехали? А так, прыгнули в автобус — мы на Королева живем — и доехали.



Михаил с Евгенией, было, хотели пойти в платную зону, но подсчитали, насколько это накладно для их большой семьи: 350 рублей — аренда шезлонга на человека, 500 рублей — беседка на час. За то, чтобы поплескаться в бассейне, тоже придется доплатить. Поэтому решили довольствоваться территорией дикого пляжа, в принципе, по словам семьи, их все устраивает. Михаил даже искупался в зеленоватом озере — дно приятное, вода теплая. Но 10-месячный сын Евгении и Михаила от смены обстановки не в восторге. Мама объясняет: не нравится горячий песок.

Бессменный атрибут сегодняшнего отдыха у озера — полторашка пенного. С дикого пляжа отдыхающие вереницей тянутся к наливайкам в многоэтажках по соседству и обратно Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Ребята постарше, кажется, проживают это лето наполную — они прыгают с небольшого мостика над Каменкой в воду.

— Слышь, ты следующий, давай, прыгай!

— Да сейчас, подожди! — мальчишка лет 11 пытается сосредоточиться, глядя в мутноватую воду озера, пока его друзья с визгами плюхаются с моста.

Вот кому точно жара только на руку — можно провести хоть весь день на озере. Правда, купание здесь запрещено, и мальчишки явно рискуют, занимаясь подобным экстримом Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Неработающие пенсионеры Любовь, Ольга и Михаил только посмеиваются, когда им задаешь вопрос об отдыхе в Новосибирске.



— Когда как, то сюда, то на Обское ездим. Там-то, конечно, поинтереснее, чем здесь...

— Еще к Витаминке ездим! — добавляет Михаил, недавно вышедший из воды.

— Да, есть такое озеро за городом, еще дальше, но там дорога плохая. Вот туда ездим, но там совсем ничего нет, — объясняет Ольга.

Берегу явно не хватает заботливой руки, но некоторых отдыхающих это не смущает Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Отдыхом на Каменке она недовольна, говорит, что берег сильно испортили люди. И это не про пляжный комплекс, а про горы мусора.



— Вот это что такое? — возмущается она, глядя на летящую пластиковую бутылку в стихийно образовавшуюся свалку рядом с водой. — Тут чище было раньше, вот этого точно не было. Люди сами все портят. Надо чтобы как-то все убирали, но кому что скажешь?

Рядом с озером есть настоящий замок, который видно отдыхающим даже на другом берегу Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Противоположный берег озера — тихий. Вода разлилась прямо под окнами частного сектора, среди которого встречаются удивительные постройки: например, модный дом со стеклянным фасадом и китчевый замок с башенкой. Недалеко от них рыбачит Сергей, у которого тоже так вышло, что понедельник — выходной. Он живет на Красина, поэтому до Каменки ему легко добраться. В отличие от отдыхающих на диком пляже, Сергею неинтересны купание и прием солнечных ван — он приехал порыбачить.



— С утра я тут. Сазан, карась бывает, но пока ничего, — замечает он, вытирая пот со лба.



Сергей ловит не для еды, а так, спортивного интереса ради. Выловленное затем отпускает. В прошлом году поймал приличного сазана, привез домой и приготовил. Ничего, говорит, не умер, но больше повторить такое не пытается.

Сергей говорит, что лично бы отправил деньги на благоустройство территории у озера Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Да скоро вообще никакой рыбы не останется, — горько говорит он, пытаясь очистить крючок от водорослей и тины. — Неприятно рыбачить вообще. Вон там какая-то дохлая шкура валяется, ну как это так? Чего сюда только не бросают. Скоро не озеро, а болото будет. Ну муниципальным, допустим, некогда этим местом заниматься, ну так вы объявите сбор, скажите, что собираете на благоустройство. Я бы вот лично не пожалел и отправил [деньги].



Затем подумав, он добавляет:

— Чтобы благоустроили и зарыбили обязательно. А где мне рыбачить?

Взгляните, как этот жаркий день проводили другие новосибирцы: кто-то купался в фонтанах, а кто-то отдыхал у собственного бассейна на даче.