Достигнет +32 градуса: как новосибирцы переживают аномальную жару — онлайн-трансляция

В Новосибирске сегодня обещают +32 градуса. В УГМС выпустили предупреждения, что с сегодняшнего дня, 24 июня, и до 28 июня в городе и области будет аномальная жара. В понедельник многим жителям пришлось ехать на работу в душном транспорте и спасаться от жары разными способами. НГС запускает онлайн-трансляцию, ведь переживать такое легче вместе. Присылайте свои фото и видео.