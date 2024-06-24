НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 744мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Репортаж из села, где жил барнаульский маньяк

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Автохамы объяснились
Баттл Сибири и Урала
В школу через магистраль
Последние квартиры в ипотеку
В доме лопнула стена
Поступила в вуз в Австрии
НГС в Telegram
Лето онлайн-трансляция Достигнет +32 градуса: как новосибирцы переживают аномальную жару — онлайн-трансляция

Достигнет +32 градуса: как новосибирцы переживают аномальную жару — онлайн-трансляция

Рабочая неделя началась с предупреждения от синоптиков

1 149
2 комментария

В Новосибирске сегодня обещают +32 градуса. В УГМС выпустили предупреждения, что с сегодняшнего дня, 24 июня, и до 28 июня в городе и области будет аномальная жара. В понедельник многим жителям пришлось ехать на работу в душном транспорте и спасаться от жары разными способами. НГС запускает онлайн-трансляцию, ведь переживать такое легче вместе. Присылайте свои фото и видео.

Елизавета Шаталова

По данным «Яндекс.Погода», пик жары придется на день и вечер. Сейчас в центре города установилось +27 градусов.

Елизавета Шаталова

Служба 112 на своей странице в соцсети «ВКонтакте» напомнила, что делать в жару и чем она может грозить.

— Длительный стресс сосудов, вызванный перегревом организма, может «пробудить» скрытые болезни или вызвать обострение хронических. Покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда — являются симптомами перегревания организма. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания, — рассказали в 112.

Спасатели посоветовали соблюдать режим труда и отдыха и меньше находиться под воздействием прямых солнечных лучей. При резком ухудшении состояния нужно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112.

Елизавета Шаталова
Присылайте свои фото, видео и рассказывайте, как вы проводите жаркий понедельник
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Елизавета Шаталова

Западно-сибирский метеоцентр выпустили предупреждение, что с 24 по 28 июня в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Жара Новосибирск Онлайн Лето
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление