Достигнет +32 градуса: как новосибирцы переживают аномальную жару — онлайн-трансляция

В Новосибирске сегодня обещают +32 градуса. В УГМС выпустили предупреждения, что с сегодняшнего дня, 24 июня, и до 28 июня в городе и области будет аномальная жара. В понедельник многим жителям пришлось ехать на работу в душном транспорте и спасаться от жары разными способами. НГС запускает онлайн-трансляцию, ведь переживать такое легче вместе. Присылайте свои фото и видео.
По данным «Яндекс.Погода», пик жары придется на день и вечер. Сейчас в центре города установилось +27 градусов.
Служба 112 на своей странице в соцсети «ВКонтакте» напомнила, что делать в жару и чем она может грозить.
— Длительный стресс сосудов, вызванный перегревом организма, может «пробудить» скрытые болезни или вызвать обострение хронических. Покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда — являются симптомами перегревания организма. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания, — рассказали в 112.
Спасатели посоветовали соблюдать режим труда и отдыха и меньше находиться под воздействием прямых солнечных лучей. При резком ухудшении состояния нужно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112.
Западно-сибирский метеоцентр выпустили предупреждение, что с 24 по 28 июня в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.