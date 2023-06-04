Как выжить в городе в жару: врачи рассказали, что есть, пить и чего избегать в +35

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова уточняет, что в жару более 30 градусов норма воды в сутки приближается к 2,5–3 литрам.



Она также советует при возможности принимать периодически прохладный душ, ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня — с 12:00 до 16:00 и перенести прогулки и занятия спортом на утро или вечер, когда солнце не сильно активно.



— Постарайтесь питаться в жару легко, чтобы не перегружать организм перевариванием тяжелой пищи. Добавляйте в питание при жаре больше зелени, овощей и фруктов. В жару повышаются риски возникновения кишечных инфекций, поэтому следите за сроком годности продуктов, соблюдайте условия хранения и тщательно мойте руки, — отмечает Ирина Аманатова.

