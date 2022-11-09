Лучшие «витамины» — здоровое питание и физическая активность: врачи — о том, как укрепить сердце

Глеб Логинов говорит, что прийти на прием к кардиологу нужно всем здоровым мужчинам по достижении 40 лет и всем здоровым женщинам с момента наступления менопаузы:



— Если вы придете к кардиологу, будучи абсолютно здоровыми, первое, что сделает врач, — определит ваш индивидуальный уровень сердечно-сосудистого риска и, исходя из этого, порекомендует вам, возможно, изменить образ жизни, диету, отказаться от вредных привычек.



Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Ксения Бенимецкая объясняет, что концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний подразумевает, что наличие у человека определенных признаков повышает у него риск развития этих заболеваний. Часть факторов изменить можно, а часть нельзя — это данность.

