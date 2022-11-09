Лучшие «витамины» — здоровое питание и физическая активность: врачи — о том, как укрепить сердце
Кардиологи напоминают, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний очень высока
В новом выпуске сериала «Медликбез» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей: на этот раз — кардиологов. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у них, как укрепить сердце и правда ли, что в этом деле на первый план выходят не лекарственные препараты и витамины, а здоровый образ жизни.
Почему важно укреплять сердце
Врач-кардиолог Государственной новосибирской областной клинической больницы Глеб Логинов отмечает, что в России, как и во всем мире, несмотря на проводимые лечебно-профилактические мероприятия, сердечно-сосудистая патология по-прежнему занимает первое место по заболеваемости и смертности.
Врач-кардиолог консультативно-диагностического отделения Центра Мешалкина Ксения Бенимецкая добавляет, что от сердечно-сосудистых заболеваний в мире погибает больше людей, чем от следующих трех причин, вместе взятых: онкологических, респираторных заболеваний и сахарного диабета.
— Бремя сердечно-сосудистых заболеваний — это глобальная проблема, и Всемирная организация здравоохранения проводит программы по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе болезней сердца. Россия относится к странам с высоким значением потерянных лет жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от болезней системы кровообращения в нашей стране одна из самых высоких в Европе. Она составляет почти половину общей смертности. И почти 90% — это заболевания, связанные с атеросклерозом, — рассказывает Ксения Бенимецкая, ссылаясь на различные статистические данные и клинические рекомендации, опубликованные с 2018 по 2020 год.
Глеб Логинов говорит, что прийти на прием к кардиологу нужно всем здоровым мужчинам по достижении 40 лет и всем здоровым женщинам с момента наступления менопаузы:
— Если вы придете к кардиологу, будучи абсолютно здоровыми, первое, что сделает врач, — определит ваш индивидуальный уровень сердечно-сосудистого риска и, исходя из этого, порекомендует вам, возможно, изменить образ жизни, диету, отказаться от вредных привычек.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
Ксения Бенимецкая объясняет, что концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний подразумевает, что наличие у человека определенных признаков повышает у него риск развития этих заболеваний. Часть факторов изменить можно, а часть нельзя — это данность.
К первым относятся дислипидемия (например, повышенный уровень «плохого» холестерина), артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, курение, ожирение.
Ко вторым — мужской пол, возраст, отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям: раннее начало ишемической болезни сердца у ближайших родственников — инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия у мужчин в возрасте до 55 лет, у женщин — до 60 лет.
Кроме того, замечает Ксения Бенимецкая, есть социальные факторы риска в развивающихся странах — это урбанизация, индустриализация, несбалансированное питание:
— Кроме прочего, есть перечень не таких сильных факторов, отрицательно влияющих на риск сердечно-сосудистых заболеваний: социальная депривация, психосоциальный стресс, включая психическое истощение, хроническое воспалительное заболевание и так далее. Таким образом, есть множество факторов, которые определяют риск сердечно-сосудистых заболеваний. Определить их сумму для каждого пациента может врач.
Основные советы
Кардиолог центра семейной медицины «Здравица» Сабина Ноговицина уверена: для поддержания здоровья сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно внедрить в свою жизнь несколько полезных привычек: регулярную умеренную физическую активность, контроль массы тела и окружности талии. А отказ от курения и употребления алкоголя, по ее словам, принесет колоссальную пользу не только сердцу, но и здоровью в целом.
Ксения Бенимецкая советует придерживаться более растительного, а не животного питания. Потребление соли нужно ограничить до
Глеб Логинов подчеркивает, что нужно не употреблять алкоголь совсем или ограничить до
Ксения Бенимецкая поясняет, что физическая активность (любое движение, производимое скелетными мышцами и требующее затрат энергии) способствует укреплению костной ткани, улучшению двигательной функции и является важным компонентом расхода энергии:
— У здоровых людей регулярная достаточная физическая активность снижает риск смерти от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам кардиолога, даже периоды активности по 10 минут, если они суммарно составляют рекомендованную норму, приносят пользу для здоровья.
Глеб Логинов солидарен с коллегой и уверен, что ежедневно нужно ходить пешком как минимум 30 минут и наблюдаться у врача
— Лучшие «витамины» для сердца — это здоровое питание и регулярная достаточная физическая активность, — резюмирует Ксения Бенимецкая.
Глеб Логинов поддерживает коллегу и акцентирует внимание на том, что при отсутствии выявленной гипертонии, атеросклероза или сердечно-сосудистой патологии необходима немедикаментозная профилактика, а любой препарат назначается исходя из клинической картины, лабораторных и инструментальных методов обследования, на которые опирается врач.
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