Куй железо: как повысить гемоглобин и какие причины анемии бывают — ее симптомы у вас наверняка есть

Гемоглобин — один из важнейших лабораторных показателей для оценки информации о состоянии здоровья организма. Он входит в общий (клинический) анализ крови — ОАК.



— В современной лабораторной медицине ОАК выполняется полностью автоматизированно, с использованием высокоточных гематологических анализаторов. При выявлении серьезных отклонений в каких-либо параметрах — экспертная оценка для верификации данных отклонений проводится врачом-лаборантом, — подчеркивает Андрей Поздняков.



Он говорит, что снижение уровня гемоглобина в крови, или анемия — достаточно часто встречающееся состояние в совершенно разных возрастных категориях.

