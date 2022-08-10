Куй железо: как повысить гемоглобин и какие причины анемии бывают — ее симптомы у вас наверняка есть
Почему анемия — это не только железодефицит, и какие анализы нужно сдать?
В сериале «Медликбез» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей. Один из вопросов, которые прислали читатели, звучал так: «Как повысить гемоглобин?» Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, как это сделать, какие причины недостатка гемоглобина бывают и почему железодефицит — это лишь один из видов анемии, и на какие симптомы следует обратить внимание.
Что такое гемоглобин
Гемоглобин — это железосодержащий белок красных кровяных клеток и одна из четырех уникальных молекул организма, наряду с ДНК, РНК и холестерином.
— Функция гемоглобина — присоединение кислорода, поступающего в организм, и транспорт его во все ткани. В клетках кислород вступает в каскад реакций «тканевого дыхания», обеспечивающих энергетическую потребность всех клеточных процессов. Дефицит гемоглобина негативно влияет на все органы и системы организма, — объясняет главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.
Гемоглобин — один из важнейших лабораторных показателей для оценки информации о состоянии здоровья организма. Он входит в общий (клинический) анализ крови — ОАК.
— В современной лабораторной медицине ОАК выполняется полностью автоматизированно, с использованием высокоточных гематологических анализаторов. При выявлении серьезных отклонений в каких-либо параметрах — экспертная оценка для верификации данных отклонений проводится врачом-лаборантом, — подчеркивает Андрей Поздняков.
Он говорит, что снижение уровня гемоглобина в крови, или анемия — достаточно часто встречающееся состояние в совершенно разных возрастных категориях.
Степень тяжести анемии маркируется уровнем гемоглобина: их выделяют три — легкая, средняя и тяжелая. При тяжелой стадии человеку даже требуется интенсивное стационарное лечение.
Екатерина Воронцова, заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог Новосибирской областной клинической больницы, замечает, что анемия — это не самостоятельное заболевание, а следствие какого-либо другого расстройства в организме: для женщин это уровень гемоглобина ниже 120 г/л (грамм на литр), для мужчин — ниже 130.
Симптомы анемии
Наиболее распространенные симптомы анемии, по словам специалистов — это вялость, снижение двигательной активности, необычная одышка, сонливость, изменение состояния кожи, ломкость и повышенное выпадение волос, бледность слизистых и кожи, снижение аппетита, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, тахикардия, снижение артериального давления.
— Кроме того, может быть пристрастие к необычным запахам — мокрый асфальт, запах лакокрасочных изделий. Также под частыми ОРВИ нередко скрывается железодефицит, так как железо влияет на уровень иммуноглобулинов, Т- и В-лимфоцитов иммунной системы, — уверен врач-гематолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Тимур Бурков.
Екатерина Воронцова обращает внимание, что при выявлении анемического синдрома прежде всего нужно обратится к терапевту:
— Безусловно, самолечение лекарственными препаратами при анемии не допустимо! Их назначение для купирования анемического синдрома проводится только терапевтом либо гематологом после проведенного обследования и уточнения варианта анемии.
Причины дефицита гемоглобина
Екатерина Воронцова поясняет, что различают несколько вариантов анемий: железодефицитная, мегалобластная (витамин В12-дефицитная, фолиеводефицитная), анемия хронических заболеваний и так далее. Но, по ее словам, до 80% всех анемий возникают из-за дефицита железа.
Тимур Бурков обращает внимание на то, что самая распространенная анемия — железодефицитная, и чаще она не является острым событием:
— Этому состоянию, как правило, предшествует длительный латентный железодефицит — когда уровень гемоглобина еще находится в референтных пределах, однако дефицит железа в организме уже есть и могут быть симптомы, связанные с ним.
Андрей Поздняков говорит, что в любом случае дефицит гемоглобина ведет к нарушению энергетических процессов во всех клетках организма, что оказывает неблагоприятное воздействие на человека, варьирующееся своими проявлениями в зависимости от тяжести анемии.
Он отмечает, что одной из самых частых анемий является постгеморрагическая — возникающая вследствие острой массивной кровопотери, или чаще хронических, незаметных, но регулярных микрокровотечениях.
Примеры: микрокровотечения из слизистых желудочно-кишечного тракта — язвенно-эрозивные поражения желудка или 12-перстной кишки, полипы толстой кишки, геморрой. У женщин причинами такой анемии могут быть нарушения менструального цикла, сопровождающиеся обильными или длительными кровотечениями.
— Другая нередкая анемия — алиментарная (несбалансированное питание), с дефицитом железа и белков. При таком питании в организм элементарно поступает меньше «строительных материалов» для синтеза гемоглобина, и в организме развивается его дефицит.
Екатерина Воронцова уточняет, что к алиментарному генезу относятся вегетарианство, молочные диеты — это одна из частых причин развития железодефицитной анемии:
— Поэтому в таком случае применяется диетотерапия с достаточным содержанием белка и витаминов: мясо — телятина, баранина, говядина. А также рыба, зелень и овощи — шпинат, петрушка, бобовые, томаты, морковь, облепиха, шиповник, яблоки, курага, грецкие орехи.
Более редкая алиментарная причина, подмечает Андрей Поздняков — это дефицит поступающих с пищей фолиевой кислоты и витамина В12.
Андрей Поздняков дополняет, что эти элементы играют важную роль в процессах кроветворения, синтеза эритроцитов — клеток, несущих молекулы гемоглобина. Соответственно, при дефиците фолиевой кислоты и/или витамина В12 нарушается синтез эритроцитов, вследствие чего возникает и дефицит гемоглобина.
Онкологические заболевания также могут являться причиной анемии, как за счет микрокровотечений, возникающих при локализации опухоли, вызывающей повреждения сосудов, так и за счет повышенного потребления опухолью железа и за счет токсического действия продуктов опухоли на кроветворение.
Анемия может являться спутником хронического воспалительного процесса (чаще инфекционного) в организме.
— Кроме того, причиной анемии может быть повышенное разрушение эритроцитов. Такие анемии называются гемолитическими. Они могут быть врожденными, наследственными и приобретенными. На повышение разрушения эритроцитов могут влиять также различные агрессивные факторы внешней среды (тяжелые металлы, химические вещества), инфекционные агенты (малярия, некоторые паразитарные инвазии), дефекты иммунной системы (иммунное разрушение эритроцитов), механическое повреждение этих клеток (наличие имплантов в сосудистой системе, у пациентов на гемодиализе), — перечисляет Андрей Поздняков.
К нечастной причине анемии можно отнести токсическое воздействие на систему кроветворения химических агентов: например, свинецсодержащие вещества, другие тяжелые металлы, а также воздействие радиации и прочие агрессивные факторы.
Какие анализы нужно сдавать
— В ряде случаев, взглянув на общий клинический анализ крови, мы уже можем предварительно предположить генез этого состояния. В настоящее время в помощь врачам выступают так называемые эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC), которые изменяются в зависимости от причины анемии. Так, при железодефиците, как правило, наблюдается снижение этих показателей, а при дефиците В12 и фолиевой, наоборот, повышаются — это помогает нам сузить диагностический поиск и определиться с дальнейшим дообследованием, — объясняет врач-гематолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Тимур Бурков.
Но на практике, подчеркивает он, достаточно часто, особенно у лиц старшего и пожилого возраста, анемия имеет сложный генез и может сочетать в себе дефицит как отдельного элемента, так и совместный их недостаток.
— Достаточно редко, к сожалению, врачи обращают внимание на уровень ретикулоцитов (молодые формы эритроцитов) в общем анализе крови, хотя этот показатель достаточно важен и тоже имеет место быть при диагностике анемии. Так, снижение числа ретикулоцитов говорит о недостаточном синтезе их в костном мозге, что наблюдается, например, при В12-дефицитной анемии. Витамин В12 содержится только в пище животного происхождения — в печени, почках, мясе, яйцах, молоке, молочных продуктах, сыре. Немного синтезируется в тонком кишечнике. Он не содержится в пище растительного происхождения, — комментирует Тимур Буров.
Он поясняет, что в редких случаях возможен и дефицит витамина В6, поэтому на этот показатель тоже следует обратить внимание, но основное, что можно определять — это уровень ферретина, витамина В12 и фолиевой кислоты.
По словам Екатерины Воронцовой, для установления причин дефицита гемоглобина необходимо проведение определенного спектра обследований: феррокинетики (исследование показателей железообмена, например, ферритина, степени насыщения трансферрина, железосвязывающей способности сыворотки и так далее), определения размера и диаметра эритроцитов и так далее. А также эндоскопические методы исследования ЖКТ; УЗИ-исследования.
И важен тщательный сбор анамнеза: есть ли в жизни человека вегетарианство, количество беременностей у женщин; эпизоды кровотечений — десен, маточные, геморроидальные и так далее.
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Меры профилактики и лечение
Основным источником железа является животный белок — так называемое гемовое железо, которое содержится в красном мясе.
— При этом чем темнее мясо, тем больше в нем этого микроэлемента — печень, говядина. Также есть негемовое железо, основным источником которого являются продукты растительного происхождения — бобовые, шпинат, чечевица. Но нужно помнить, что восполнение дефицита железа только лишь продуктами не совсем рационально, так как концентрация этого микроэлемента недостаточная для полноценного лечения, тут предпочтительнее комбинированное воздействия в сочетании с препаратами железа, — считает Тимур Бурков.
В случае латентного железодефицита, по его словам, принимаются препараты железа в профилактических дозах: как правило, это 50–100 мг в сутки, а при выявленной анемии дозы уже выше и составляют от 150 до 200 мг в зависимости от степени тяжести анемии, массы тела пациента.
— Лечение анемии, вызванной дефицитов витамина B12, восполняется соответствующим препаратом, например, «Цианокобаламин» в дозе 500 мг. Дефицит фолиевой кислоты подразумевает использование фолатов в стратегии лечения, — приводит примеры Тимур Бурков.
Врачи говорят, что коррекция анемии зависит от правильного установленного причинного фактора ее возникновения.
Андрей Поздняков приводит пример: успех лечения постгеморрагической анемии зависит не только от правильно подобранной дозы препарата железа и длительности приема, но и от устранения причины, вызывающей кровотечение.
Может ли уровень гемоглобина быть повышенным
— В норме повышение гемоглобина у здоровых людей встречается не так уж редко — как правило, это спортсмены, чей организм адаптирован к тяжелым физическим нагрузкам и гипоксии, а также люди, проживающие в высокогорной местности с постоянным дефицитом кислорода. У таких людей повышение гемоглобина — адаптивная реакция организма. Повышенный патологический уровень гемоглобина — более редкая ситуация, — замечает Андрей Поздняков.
Но она встречается, добавляет Андрей Поздняков, например, при патологии сердечно-сосудистой системы, прежде всего при пороках сердца. После тяжелых воспалительных процессов в легких, сопровождающихся фиброзированием. При злокачественных новообразованиях костного мозга с поражением эритроцитарного ростка; при тяжелом поражении паренхимы почек, а также при обезвоживании в силу каких-либо причин (чаще острых, инфекционных заболеваний).
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