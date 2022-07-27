Звездные ноги: как лечить варикоз и почему не нужно носить обтягивающие джинсы — медликбез

— Бывает, что появляются жалобы на боли в ногах, отеки, судороги, при этом расширение вен не просматривается. Поэтому основным методом диагностики является ультразвуковое исследование вен. В настоящий момент это золотой стандарт. И при нормальном грамотном подходе этот вид диагностики позволяет ответить на все медицинские вопросы.

Какие есть стадии заболевания

У варикоза несколько стадий, которые отличаются степенью распространения болезни и симптомами.

1. Начальная (стадия компенсации) — выраженная венозная недостаточность отсутствует. Могут наблюдаться сосудистые звездочки на коже, извитые вены. Пациент может ощущать тяжесть, дискомфорт в ногах, жаловаться на отеки.