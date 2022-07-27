Звездные ноги: как лечить варикоз и почему не нужно носить обтягивающие джинсы — медликбез
Рассказываем, опасны ли сосудистые сеточки и звездочки
В сериале «Медликбез» мы продолжаем с помощью врачей отвечать на ваши вопросы. Летом, когда хочется надеть платье или шорты, люди с варикозом больше думают о том, как его вылечить. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, по каким симптомам опознать болезнь на первой стадии, могут ли помочь таблетки и мази и как избавиться от сеточек и звездочек.
Что такое варикоз и почему он появляется
Варикозная болезнь — это патологическое расширение подкожных вен на ногах. Оно сопровождается несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Термин «варикоз» происходит от латинского varix — «вздутие».
По словам заместителя главврача по медицинской части поликлиники
Терапевт «Клиники восстановительной медицины» Наталья Романец добавляет, что возникновению варикозной болезни также способствует склонность к ожирению, запорам, тяжелый физический труд, интенсивные занятия спортом, возраст после 40 лет и беременность.
Как его диагностировать
Заведующий отделением сосудистой хирургии Государственной новосибирской областной клинической больницы, врач — сердечно-сосудистый хирург Игорь Ким замечает, что, как правило, варикозное расширение видно невооруженным глазом:
— Бывает, что появляются жалобы на боли в ногах, отеки, судороги, при этом расширение вен не просматривается. Поэтому основным методом диагностики является ультразвуковое исследование вен. В настоящий момент это золотой стандарт. И при нормальном грамотном подходе этот вид диагностики позволяет ответить на все медицинские вопросы.
Какие есть стадии заболевания
У варикоза несколько стадий, которые отличаются степенью распространения болезни и симптомами.
1. Начальная (стадия компенсации) — выраженная венозная недостаточность отсутствует. Могут наблюдаться сосудистые звездочки на коже, извитые вены. Пациент может ощущать тяжесть, дискомфорт в ногах, жаловаться на отеки.
2. Вторая (стадия субкомпенсации) — отмечается появление боли и судорог в икроножных мышцах по ночам, постоянная отечность, заметное выпирание вен, имеющих узловую форму. Возможно изменение цвета кожи.
— Если обобщить, то весь симптомокомплекс можно назвать «синдром тяжелых ног». Заболевание развивается медленно, годами. Постепенно отеки усиливаются, цвет кожи приобретает синюшный оттенок, появляется гиперпигментация кожи, — комментирует Наталья Романец.
3. Третья (стадия декомпенсации) — состояние выраженного нарушения венозного оттока. Отеки нижних конечностей (стоп и голеней) приобретают постоянный характер, подкожные вены выражены и заметны, возможен кожный зуд.
— На третьей стадии происходят трофические нарушения в коже, а именно: пигментация, индурация (уплотнение) подкожной клетчатки, трофические язвы, которые долго не заживают, — говорит Анастасия Шуркевич.
Чем отличаются сеточки и звездочки
Игорь Ким поясняет, что и сеточки, и звездочки — это виды варикозной болезни:
— Некоторые называют это определенным типом варикозной болезни, некоторые говорят о начальной стадии. Это внутрикожные, но очень мелкие сосуды, которые патологически расширены. Ни сеточки, ни звездочки не носят характера серьезного поражения венозного русла, не причиняют боль, не влияют на функционирование кровеносной системы. Это скорее эстетический момент. А вот расширение крупных сосудов приводит к более серьезным последствиям.
Помогают ли аптечные мази и таблетки
Мази, таблетки, примочки помогают, если есть физические жалобы, утверждает Игорь Ким: боли, ощущение тяжести в ногах, чувство жжения, пульсация, судороги, отечность.
— Есть препараты, купирующие эти симптомы. Но патологически расширенные вены они не убирают, — отмечает врач.
Анастасия Шуркевич рассказывает, что на ранних стадиях лечения варикоза эффективно помогают флеботоники (лекарства, улучшающие кровообращение в венах. — Прим. ред.), при поздних стадиях — возможно оперативное лечение. Этот вид помощи включен в перечень операций, которые могут быть проведены за счет ОМС на территории Новосибирской области.
Как лечить
Игорь Ким подчеркивает, что расширенные сосуды не лечатся таблетками: их можно убрать только при помощи хирургических вмешательств:
— Сеточки и звездочки убираются, как правило, при помощи различных хирургических манипуляций и не требуют больших вмешательств, позволяют избавиться от неприятного дефекта. Для лечения крупных сосудов применяется только хирургическое вмешательство. Есть классические операции, когда делают разрез и вытаскивают вену. Есть и эндовазальные методики: к ним относятся лазерная абляция (удаление лазерным лучом. — Прим. ред.) и радиочастотная абляция.
Человеку делают небольшие проколы, через которые внутрь расширенной вены вставляется лазерный или радиочастотный аблятор. При помощи этих устройств происходит запаивание расширенной вены. Эти методики, уверен Игорь Ким, предпочтительны и для врача, и для пациента. После процедуры человек встает и идет домой. Вмешательство происходит под местной анестезией и переносится намного проще, нежели классическая открытая операция.
— Есть еще один способ: заклеивание варикозных вен — в расширенный сосуд вводится специальный клей, который заполняет и заклеивает патологически расширенную вену. Если при лазерной или радиочастотной абляции анестезия делается, то клей вводится без обезболивания. Это достаточно новая методика, которая пока очень дорогая. Есть определенные вопросы, к вводимому веществу в том числе. Но, думаю, что за ней будущее, — считает Игорь Ким.
А есть или нет показания к операции, определить может только врач после ряда специальных исследований.
Правда ли, что после ковида проблемы обостряются
Игорь Ким замечает, про после перенесенного коронавируса проблем не стало больше, но сейчас врачи наблюдают увеличение количества осложнений, и они стали тяжелее.
— Варикозная болезнь опасна тем, что на фоне нарушенного кровообращения в патологически расширенных венах может образоваться тромб. Во время вспышек ковида мы очень часто видели осложненные формы варикозной болезни в виде тромбофлебита (воспаление внутренней оболочки стенок вен, с отложением на них тромботических масс, которые могут закупоривать полностью сосуд либо располагаться пристеночно. — Прим. ред.). Некоторые тромбы носят жизнеугрожающий характер, например тромбоэмболия легочной артерии, — приводит пример врач.
Профилактика варикозной болезни
Игорь Ким акцентирует внимание на том, что при варикозе нужно больше ходить. Поэтому профилактика варикозной болезни — это здоровый образ жизни: нормальное питание, занятие физкультурой, спортом. Это и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в целом. При этом он уточняет, что развитие варикозной болезни зависит от многих факторов — наследственность, характер работы, количество беременностей, гормональный фон и так далее.
Анастасия Шуркевич отмечает, что важно уменьшить вероятность застоя крови в ногах:
— По возможности больше двигайтесь, не носите слишком обтягивающие джинсы, тугие пояса и корсеты, чулки и носки с тугими резинками. Также нежелательна обувь, тесно облегающая голень, икру. Кроме того, нужно снизить действие факторов, способствующих чрезмерному расширению вен — прием горячих ванн, посещение саун, турецких бань и тому подобного.
Важно, добавляет врач, контролировать вес тела, чтобы исключить ожирение.
— Использовать гормональные противозачаточные средства (контрацептивы) только после консультации у врача-специалиста. Для улучшения состояния венозных стенок желательно: держать ноги в приподнятом положении во время сна и отдыха. Принимать контрастный душ, — добавляет Анастасия Шуркевич.
Врач рекомендует носить при нагрузках медицинские профилактические колготы, для мужчин — гольфы; удобную обувь с каблуком высотой не более 3–4 см и выполнять специальную гимнастику для ног.
— Компрессионный трикотаж — одно из профилактических средств при склонности к варикозу. Рекомендуется носить компрессионный трикотаж при длительных авиаперелетах, спортивных тренировках, — замечает Анастасия Шуркевич.
Если вы тоже хотите что-то узнать у врачей, присылайте свои вопросы медицинскому обозревателю НГС МарииТищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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