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Страна и мир Врач заменял донорскую сперму своей: история Дональда Клайна, ставшего отцом сотни детей

Врач заменял донорскую сперму своей: история Дональда Клайна, ставшего отцом сотни детей

Только через 35 лет его биологические сыновья и дочери смогли раскрыть обман набожного доктора

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У бывшего врача-репродуктолога Дональда Клайна сто детей. И это как минимум. В начале 1980-х он заменял донорскую сперму своей и оплодотворил десятки женщин. Только через 35 лет его обман раскрыли биологические дети.

Одна из девочек, зачатых в клинике доктора Клайна в Индианаполисе, с детства знала, что появилась на свет благодаря искусственному оплодотворению. Мечтая найти кровных родственников, она сдала тест ДНК, который показал, что у нее есть аж семь братьев и сестер. Со временем число сиблингов только увеличивалось, и все они оказались зачаты в той самой клинике Клайна.

— Когда приходит оповещение о новом ребенке, молишься: пусть это будет не мой знакомый и не мой бывший парень. Уверена, такое неизбежно случится, — говорила одна из дочерей доктора.

После того, как про историю многочисленных кровных родственников узнали, доктором заинтересовалась местная прокуратура. Сам же врач всё отрицал, вот только ДНК-тест показал, что он на 99,9% отец для всех новообретенных братьев и сестер. Его ложные показания и стали основанием для предъявления обвинений, поскольку судить Клайна было не за что: не было ни насилия, ни закона, запрещающего врачу оплодотворять пациентку своим биоматериалом. В 2019 году Клайн отделался годом условно и штрафом в 500 долларов.

На тот момент кроме его четверых детей с супругой у Клайна насчитывалось еще 49 подтвержденных сыновей и дочерей. Сейчас их количество увеличилось как минимум до 96. Одни назвали действия врача научным экспериментом, другие — комплексом бога, сам же Клайн так и не раскрыл, для чего сотворил подобное.

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