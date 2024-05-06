Мёртвые души: управляющий «Экологии-Новосибирск» обнаружил у компании полмиллиона фиктивных клиентов

Мнения о прибыльности мусорного бизнеса разнятся, но то, что в нём заложены огромные деньги — факт Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Конкурсный управляющий Владислав Баряев пожаловался в Генпрокуратуру на мошенничество с вывозом мусора в Новосибирской области. Юрист, получив доступ к документам бывшего мусорного регоператора — ООО «Экология-Новосибирск», — написал заявление в правоохранительные органы, подчеркнув, что компания во время работы поставила в приоритет не комфорт и благополучие сибиряков, а коммерческий интерес на миллиарды рублей в пользу московской группы компаний «ВИС». Столичные предприниматели в свою очередь отмечают, что Баряев, добравшись до управления мусорным регоператором, довёл его до банкротства и начал копить деньги. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил претензии сторон друг к другу.



Юрист Владислав Баряев приступил к конкурсному управлению «Экологией-Новосибирск» в декабре 2022 года. Он представляет «Дальневосточную организацию арбитражных управляющих», в которую вступил за месяц до того, как Новосибирский арбитражный суд передал ему дела бывшего регионального оператора.

Сегодня Владислав Баряев утверждает, что «Экология-Новосибирск» зарабатывала огромные деньги на сибиряках, при этом не особо заботясь о создании крепкого предприятия и развитии отрасли в целом. По мнению конкурсного управляющего, в деятельности компании есть явные признаки мошенничества — их он подробно описал в заявлении в Следственный комитет. Сотрудники СК отказали ему в возбуждении уголовного дела, и теперь юрист ищет правды в Генеральной прокуратуре. В распоряжении редакции НГС оказалась его жалоба, адресованная Генпрокурору РФ Игорю Краснову: описание претензий к бывшему регоператору занимает 36 страниц.



Деньги = мусор

В жалобе от 10 апреля 2024 года Владислав Баряев отмечает, что компании «Экология-Новосибирск» (регоператор) и «ЭкоТранс-Н» (стала в результате основным подрядчиком по перевозке мусора) были аффилированы с московской группой компаний «ВИС». По его словам, осенью 2020 года, когда перед новосибирскими перевозчиками уже накопился солидный долг, организация вывоза мусора была фактически замкнута между двумя компаниями: «Экология» разыгрывала на аукционах укрупнённые лоты, в которых победителем неизменно оказывался «ЭкоТранс-Н». Более мелким компаниям взять на себя большой объём работ по обновленным договорам было не под силу. Поэтому «ЭкоТранс-Н» заключал контракты с «Экологией», дробил объём работ на субподряды и распределял меньшую нагрузку на новосибирских перевозчиков, по факту дублируя деятельность регоператора. В одном случае исключением стал единственный контракт, заключенный с муниципальным «Спецавтохозяйством».



— Субподрядчики получали за свои услуги в среднем на 30% меньше, чем получало Общество «ЭкоТранс-Н» от ООО «Экология-Новосибирск», что привело к целенаправленному созданию на стороне ООО «ЭкоТранс-Н», а, следовательно, и внутри группы «ВИС» потока сверхприбыли, который расходовался на нужды группы «ВИС», — говорится в жалобе Владислава Баряева.



Он уверяет, что в декабре 2022 года, когда арбитражный суд передал ему управление «Экологией-Новосибирск» собираемость с населения и юрлиц по мусорному тарифу в области составляла 240–290 миллионов рублей в месяц. Этих денег регоператору по каким-то причинам не хватало не только на то, чтобы гасить уже просуженную подрядчиками задолженность (более 800 миллионов рублей), но и чтобы обеспечивать свою текущую деятельность в тандеме с «ЭкоТранс-Н», подчеркивает Баряев.



— Я принял решение заключить договоры с другими мусорными агрегаторами. Тем не менее, по закону я не имею права останавливать текущие платежи. Неважно, аффилированная компания или нет, все платежи согласно реестру я платил, и основная их доля уходила на «ЭкоТранс-Н», — пояснил конкурсный управляющий в беседе с корреспондентом НГС.

Водители «ЭкоТрнас-Н» в 2022 году устроили забастовку, когда арендованные машины оказались заблокированы за неуплату Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Параллельно, по словам конкурсного управляющего, он начал изучать причину, по которой регоператор «Экология-Новосибирск» в декабре 2021 года заявил о самобанкротстве. Официальная версия — нерентабельность предприятия: якобы собираемость денег по тарифу с населения сильно уступала стоимости оказанных услуг. В результате у новосибирцев образовался солидный долг перед регоператором.



Владислав Баряев в своей жалобе в Генпрокуратуру отмечает, что вся информация о долгах сибиряков перед «Экологией-Новосибирск» содержится в программе, которую регоператор специально заказывал для систематизации данных. По его информации, с 2019 года в регистр компании якобы были загружены данные о сотнях тысяч никому не известных людей и организаций.



— В регистр ООО «Экология-Новосибирск» было загружено около 500 тысяч лицевых счетов физических и юридических лиц без идентификации, с неизвестных носителей информации с целью создания искусственной, фиктивной задолженности у физических и юридических лиц города Новосибирска и области перед ООО «Экология-Новосибирск». Размер такой дебиторской задолженности варьируется на протяжении 2020–2023 годов и составляет в последнее время порядка 1,5 миллиарда, — говорится в жалобе в Генпрокуратуру.



Эта якобы фиктивная задолженность, по мнению Баряева, позволила регоператору заморозить долг новосибирским перевозчикам в размере более 800 миллионов рублей и уйти в банкротство. Сотрудничество с компанией «ЭкоТранс-Н», которая получала на 30% больше, чем тратила на организацию вывоза мусора, обошлось «Экологии-Новосибирск» в сумму более 1 миллиарда рублей, подсчитал конкурсный управляющий. По его словам, бенефициар схемы в результате получил сумму, близкую к 2 миллиардам рублей.



ВИС парирует

Пресс-служба группы компаний «ВИС» признаёт аффилированность с «ЭкоТранс-Н» и наличие претензий со стороны Владислава Баряева, который и в судах заявлял о целенаправленном выводе средств «Экологии-Новосибирск».



Представители «ВИС» подчеркивают, что прозрачность отношений между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» доказана в суде с привлечением независимых экспертов. По их словам, лоты на перевозку мусора разыгрывали на открытых честных торгах. В подтверждение своих слов представители «ВИС» указывают на сотрудничество «Экологии-Новосибирск» с муниципальным «Спецавтохозяйством». Они также подчеркивают, что тарифы «ЭкоТранс-Н» на перевозку отходов были ниже, чем у регоператора, что позволяло последнему получать доход. При этом в группе «ВИС» заметили, что у «Экологии-Новосибирск» была кредиторская задолженность перед «ЭкоТранс-Н» в размере 309 миллионов рублей.



— Причины, которые привели к началу вынужденной процедуры банкротства регионального оператора, заключались в серьёзном объёме кредиторской задолженности из-за низкого процента сбора платежей с населения в первый период деятельности «Экологии-Новосибирск», а также заниженными регулирующим органом тарифами на услуги регоператора, что было подтверждено решением Федеральной антимонопольной службы и иными актами данного органа, — отметили в пресс-службе ГК «ВИС».



Процедура банкротства, уверяют в группе компаний, была необходима для дальнейшего функционирования «Экологии-Новосибирск» в качестве регоператора, что впоследствии помогло бы поэтапно рассчитаться с долгами. Лишение компании регоператорства якобы поставило на планах крест. В январе 2024 года временным региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области было назначено муниципальное «Спецавтохозяйство».

«Экология-Новосибирск» должна была построить два мусороперерабатывающих завода под Новосибирском, но реализовать задуманное не удалось. В группе «ВИС» винят местные власти, которые якобы не создали необходимых условий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вину за окончательный провал «Экологии-Новосибирск» в «ВИС» возлагают на конкурсного управляющего Владислава Баряева. Со ссылкой на «участников судебных разбирательств» представители группы компаний отмечают, что его ошибочные действия привели к банкротству, а не финансовому оздоровлению бывшего регоператора. Лишение статуса вовсе лишило компанию возможности зарабатывать деньги, а значит возможности рассчитаться с кредиторами.



— Именно бездействие Владислава Баряева по получению банковской гарантии стало формальным поводом для лишения статуса. Группа «ВИС» была готова такую банковскую гарантию предоставить для продолжения деятельности ООО «Экология-Новосибирск» в качестве регоператора. Однако нынешний конкурсный управляющий скрыл эту информацию от кредиторов, — подчеркивают в «ВИС».



Примечательно, что в конце марта силовики задержали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) за то, что в 2022 году он отменил требование перевести банковскую гарантию «Экологии-Новосибирск» в размере более 220 миллионов рублей в бюджет области, таким образом «подарив» ее коммерсантам.

В группе компаний подчеркивают, что деятельность «Экологии-Новосибирск» никогда не была прибыльной для «ВИС». Наоборот, в реализацию мусорной реформы, по словам её представителей, инвестировали порядка 1 миллиарда рублей: создан крупный перевозчик, приобретены спецавтомобили, разработано программное обеспечение для автоматизации процессов. Но реализовать потенциал масштабного проекта не удалось. В том числе потому, что местные власти не создали соответствующие условия, отметили в «ВИС».



Преступления нет

Владислав Баряев полагает, что сегодня его пытаются сместить с поста конкурсного управляющего бывшим регоператором. По иску одного из кредиторов компании, некой ИП Занина О.В., на имущество и счета управляющего наложены обеспечительные меры на сумму более 248 миллионов рублей — именно столько он перевёл со счета «Экологии-Новосибирск» на счёт «ЭкоТранс-Н» в качестве погашения текущей задолженности. Баряев считает, что та самая Ольга Занина, которой «Экология-Новосибирск» задолжала всего несколько десятков тысяч рублей, действует в интересах группы «ВИС».

Сегодня группа, по словам юриста, также активно скупает долги «Экологии-Новосибирск», пытаясь получить статус мажоритарного кредитора и, как следствие, право управления активами компании.



Вышеуказанные доводы Владислав Баряев излагал в заявлении в Следственный комитет, в котором требовал проверить действия руководства группы «ВИС» на признаки мошенничества. Следователь, который провёл проверку, состава преступления в действиях менеджеров группы компаний не обнаружил.



Конкурсный управляющий в свою очередь написал жалобу в Генпрокуратуру РФ о бездействии органов следствия. Жалоба находится на рассмотрении.



Между тем в Новосибирске продолжают расследовать единственное уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, которое было зафиксировано в деловых отношениях между «Экологией-Новосибирск» и одним из подрядчиков. По версии следствия, перевозчик выполнил услугу на сумму около 75 миллионов рублей, а за работу получил всего 45 миллионов. Обвиняемой по делу проходит бывший директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. На время расследования её заключили под домашний арест.

