Ущерб — 30 миллионов: полиция возбудила уголовное дело из-за работы «Экологии-Новосибирск»

Следователи ГУ МВД по НСО возбудили уголовное дело о мошенничестве (
Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области, которая контролирует ход расследования. По данным следствия, в 2018 году Министерство ЖКХ и энергетики НСО и «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об обращении с ТКО в регионе.
— Неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 миллионов рублей, из которой 30 миллионов рублей не были оплачены ООО «Экология-Новосибирск», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры НСО.
При этом средства, поступавшие на счет регоператора от граждан и юрлиц, составили более
По данным сервиса «Контур.Фокус», с
НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы получить комментарий о произошедшем.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано
Сегодня стало известно, что комитет кредиторов проголосовал за прекращение внешнего управления и введение конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск». Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГК «ВИС».