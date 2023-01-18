СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняВ Новосибирске свой «Манхэттен»
Все новости
Все новости

Ущерб — 30 миллионов: полиция возбудила уголовное дело из-за работы «Экологии-Новосибирск»

Неустановленных руководителей подозревают в мошенничестве

2 061

Ущерб оценили в 30 миллионов рублей

Поделиться

Следователи ГУ МВД по НСО возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск».

Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области, которая контролирует ход расследования. По данным следствия, в 2018 году Министерство ЖКХ и энергетики НСО и «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об обращении с ТКО в регионе.

— Неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 миллионов рублей, из которой 30 миллионов рублей не были оплачены ООО «Экология-Новосибирск», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры НСО.

При этом средства, поступавшие на счет регоператора от граждан и юрлиц, составили более 1 миллиарда рублей. Они были переведены с целью хищения аффилированному лицу. Материальный ущерб составил 30 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», с 10 августа 2018 года пост генерального директора «Экологии-Новосибирск» занимала Лариса Анисимова. В октябре 2022 года руководить компанией стала внешний управляющий Ирина Курочка.

НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы получить комментарий о произошедшем.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.

Сегодня стало известно, что комитет кредиторов проголосовал за прекращение внешнего управления и введение конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск». Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГК «ВИС».

По теме

Экология-НовосибирскВывоз ТКОМошенничествоПрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter