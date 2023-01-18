Ущерб — 30 миллионов: полиция возбудила уголовное дело из-за работы «Экологии-Новосибирск»

— Неустановленные лица из числа руководителей «Экологии-Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 миллионов рублей, из которой 30 миллионов рублей не были оплачены ООО «Экология-Новосибирск», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры НСО.