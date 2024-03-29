Министр за ВИС: что означает арест крупного новосибирского чиновника — хронология мусорной войны и мнения экспертов

Дениса Архипова отправили в следственный изолятор на два месяца Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Арест министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова породил множество вопросов. При этом чиновники, предприниматели и непосвященные силовики сходятся во мнении, что показательное задержание и жесткое решение отправить министра в изолятор, — это сигнал. Но кому? Многие обращают внимание, что уголовное дело напрямую связано с деятельностью бывшего регоператора «Экология-Новосибирск», предполагая дальнейшее развитие событий в сфере нерешенной мусорной проблемы. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил ее хронологию, пообщался с участниками рынка, экспертами и постарался ответить на вопрос, почему Архипова арестовали именно сейчас, несмотря на то, что жалобы на министерство сыпались в течение нескольких лет.



Задержание министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова 20 марта должно было прогреметь на всю страну. Об этом говорило буквально всё. Очевидно, что материалы дела силовики собирали не один месяц и готовились подорвать информационную бомбу на круглом столе с заместителем генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным. Бомбу подорвали, но эффект получился несколько смазанным, поскольку федеральную повестку начисто блокировал собой артист Кологривый.



Прокуратура сразу открыла карты — арест Архипова напрямую связан с бывшим региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами — компанией «Экология-Новосибирск», которая оставила после себя скандальный след и много незакрытых вопросов.



Взлет и падение «Экологии-Новосибирск»

Об «Экологии-Новосибирск» в городе заговорили в 2016 году, когда стало известно, что региональное правительство подписало с компанией концессионное соглашение, согласно которому предприниматели обязались построить в области два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Раздольном и Верх-Туле. Объем инвестиций в проект должен был составить 6,5 миллиарда рублей, гарантированный доход — более 121 миллиарда рублей. Вокруг компании мгновенно развернулась негативная риторика, поскольку о заключении соглашения депутатам, общественникам и экспертам стало известно постфактум. Сибиряки высказали целый ряд претензий, делая упор на экологических, юридических, технологических и экономических аспектах. Обсуждение затянулось.



По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» зарегистрировано 9 октября 2012 года. В состав учредителей и участников входят ООО «Компания проектного финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Руководила компанией в качестве гендиректора Лариса Анисимова. По итогам 2022 года выручка компании составила 3,8 миллиарда рублей, убыток — 448,5 миллиона.



В августе 2017 года губернатор Владимир Городецкий приостановил реализацию соглашения, а несколько месяцев спустя президент назначил нового главу региона — Андрея Травникова, который заявил о неминуемом разрыве заключенных до него договоренностей. Однако реальное расторжение договора затянулось на несколько лет.



В 2018 году «Экология-Новосибирск» заключает другое соглашение — с Министерством ЖКХ на предмет обращения в регионе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) — и становится региональным оператором в рамках мусорной реформы.



— «Экология-Новосибирск» до определенного момента не имела своего автопарка. Муниципалам и частникам, которые возили мусор до реформы, чтобы продолжать работать, пришлось заключить договоры с региональным оператором. «Экология» при этом замкнула на себе сбор денег с населения по тарифам и расчет с подрядчиками, — пояснил корреспонденту NGS.RU участник рынка, попросивший об анонимности.

Официальный старт реформы был дан в январе 2019 года. По словам собеседника, на организацию сбора платежей и расчетов с подрядчиками руководство «Экологии-Новосибирск» попросило у перевозчиков три месяца. По истечении срока предприниматели не увидели соответствующее пополнение счетов.

Ни один мусороперерабатывающий завод так и не был построен. Новых полигонов тоже нет Источник: Александр Ощепков











— Я навозил, грубо говоря, на 30 миллионов рублей, а мне платят 5 миллионов. У меня есть свои субподрядчики, начали копиться долги. Так было у всех. Полностью оплаты от «Экологии» за оказанные услуги не было ни разу за всё время, — отметил собеседник.



При этом, по его словам, регоператор достаточно быстро вышел на солидную собираемость тарифа — около 350 миллионов рублей в месяц. Спустя полгода после старта реформы первые перевозчики начали подавать иски в суд на «Экологию-Новосибирск» с требованием погасить долги. Большинство предпринимателей продолжало работать фактически без оплаты.



— Деньги приходилось добывать уговорами, просьбами, даже угрозами. Мол, нет средств на солярку, не могу поехать — скидывают. Зарплату платить нечем, люди на работу не выйдут — скидывают. Было предложение срезать 40% от долга и разом получить остальные 60%. Мы согласились срезать 20%, но денег так и не получили, — пояснил собеседник.



В декабре 2021 года «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве, но подчеркнула, что продолжает работать «в прежнем режиме». Мера, по словам их представителей, была вынужденной, «чтобы не допустить увеличения кредиторской задолженности, а также создать условия для поэтапного расчета с контрагентами».



Откровенно натянутые отношения с перевозчиками привели к тому, что на рынке обращения с ТБО появился новый участник — компания «ЭкоТранс-Н», как и «Экология-Новосибирск», входящая в структуру ГК «ВИС». Поначалу у нового перевозчика не было своего автопарка и мусоровозы пришлось брать в аренду у опытного игрока отрасли — ГК «Арктика-Сити». Сотрудничество, которое обещало стать решением «мусорной» проблемы, споткнулось о финансовый вопрос. «ЭкоТранс-Н» просрочил платежи за аренду, что весной 2022 года привело к масштабной забастовке водителей мусоровозов, которые однажды, придя на смену, остались без арендованных машин. Работать на пригнанных «Экологией» КАМАЗах они отказались.



ООО «ЭкоТранс-Н» владеют АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», все они, в свою очередь, принадлежат ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. Генеральный директор ООО «Русэкогрупп» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, он также руководит компанией «Национальные транспортные концессии». Она управляет ГК «ВИС». В 2020 году компания получила контракт на 400 миллионов от «Экологии-Новосибирск» по транспортированию ТКО на территории города. По итогам 2022 года выручка «ЭкоТранс-Н» составила 2,1 миллиарда рублей, убыток — 446,8 миллиона.

На фоне резонансного конфликта обострились опасения горожан, что Новосибирск «завалит мусором». Тем более что жалобы на переполненные контейнеры периодически появлялись в соцсетях и СМИ. Забастовка водителей привела к тому, что разговоры о смене регионального оператора стали муссировать в верхних эшелонах власти. Губернатор Андрей Травников оставлял «Экологии» шанс на финансовое оздоровление, но параллельно поручил МинЖКХ подготовить документы на расторжение соглашения.

Забастовка водителей мусоровозов наделала много шума в Новосибирске Источник: Александр Ощепков











«Экология-Новосибирск» при этом отказываться от статуса регоператора, очевидно, не спешила. Связанная с ней компания «ЭкоТранс-Н» занялась закупом собственной техники, в результате чего были приобретены больше сотни импортных мусоровозов.



Однако финансовое оздоровление не наступило. В начале 2023 года «Экологию-Новосибирск» признали банкротом. Статус регионального оператора приняло муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), которому «Экология» задолжала более полумиллиарда рублей. Общая просуженная задолженность бывшего регоператора перед новосибирскими перевозчиками на тот момент составила 880 миллионов рублей. Общая сумма долга, по неподтвержденным данным, превышает 2 миллиарда рублей.



Надежда на расплату

Параллельно с уходом в банкротство в январе 2023 года на «Экологию-Новосибирск» было заведено уголовное дело. Прокуратура сообщала, что в действиях неустановленных лиц из числа руководства компании были выявлены признаки мошенничества (статья 159 УК РФ). Один из новосибирских перевозчиков пожаловался, что оказал регоператору услуги по вывозу мусора на сумму более 75 миллионов рублей, из которых 30 миллионов не были оплачены. Это несмотря на то, что в определенный период компания собрала с горожан и юрлиц более 1 миллиарда рублей. Эти деньги, по версии следствия, были переведены аффилированному лицу с целью хищения. О предъявлении обвинения конкретному сотруднику не известно до сих пор.

Тогда уголовное дело в отношении «Экологии» многие перевозчики, надеющиеся получить свои деньги, восприняли как начало восстановления справедливости. Однако очередного этапа пришлось ждать больше года. 15 марта 2024 года арбитражный суд арестовал счета, ценные бумаги и имущество десяти людей, причастных к «Экологии-Новосибирск». Решение приняли в рамках дела о банкротстве компании. С заявлением вышел конкурсный кредитор должника — компания «Экосервис» из Бердска. Арест коснулся Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Екатерины Невзоровой, Дениса Карасева, Игоря Коваля, Андрея Чемодурова, Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева. Большинство из них являются топ-менеджерами компаний, входящих в структуру ГК «ВИС». Арест наложен на общую сумму более 874 миллионов рублей.



20 марта 2024 года на круглом столе, организованном прокуратурой, юрист Аркадий Шабунин, представляющий интересы перевозчиков, рассказал о бездействии чиновников.

На круглом столе прозвучали жалобы на чиновников Источник: пресс-служба прокуратуры НСО











— В 2019 году наша компания являлась перевозчиком для нужд «Экологии-Новосибирск». Однако бывший региональный оператор с нами не рассчитался, в связи с чем возникла задолженность в размере 30 миллионов рублей. По нашему твердому убеждению ответственный региональный орган — Министерство ЖКХ — долгое время бездействовало: не принимало решения о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора, — заявил Шабунин.



Имя Аркадия Шабунина нередко встречается в арбитражных делах, связанных с деятельностью двух компаний по перевозке мусора: ООО «Латранс» и ООО «Эколайн». По данным источника NGS.RU, обе курировал небезызвестный в Новосибирске предприниматель Владимир Булычев, некогда возглавлявший управляющую компанию «СпасДом», бенефициаром которой называют авторитетного бизнесмена Олега Сметанина.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин, комментируя жалобу, отметил, что прокуратура не раз давала оценку деятельности «Экологии-Новосибирск», что была проведена прокурорская проверка, которая вскрыла массу нарушений, в частности, в работе министра ЖКХ Дениса Архипова. По версии следствия, в 2022 году чиновник отменил требование перевести банковскую гарантию в размере более 220 миллионов рублей в бюджет области, таким образом «подарив» ее коммерсантам.



— Он совершил умышленные действия, направил немотивированный отказ. Министр, конечно, злоупотребил полномочиями, не приняв мер к получению банковской гарантии, которая обеспечивала соглашение между министерством с региональным оператором, — подчеркнул Демешин.



Через два дня министра ЖКХ Дениса Архипова арестовали и поместили в следственный изолятор. Его не спешат лишать должности. В пресс-службе министерства сообщили, что есть надежда на то, что силовые структуры и суд разберутся в сложившейся ситуации.

Министр ЖКХ Денис Архипов выглядел подавленным на избрании меры пресечения Источник: Павел Тиунов











Более подробно позицию защиты Архипова объяснили члены Общественного совета при МинЖКХ. В открытом письме для Новосибирского областного суда они отметили, что истребование банковской гарантии «привело бы к приостановке работы регионального оператора» и «ухудшению санитарной ситуации в Новосибирской области». Проще говоря, область завалило бы мусором, полагают общественники.



По их словам, смена регоператора заняла бы не менее двух месяцев, а затраты на этот процесс составили бы 732 миллиона рублей. Банковской гарантии, соответственно, не хватило бы, чтобы покрыть расходы, говорится в письме. Пришлось бы брать деньги из резервного фонда, то есть из бюджета.



— Согласно установленным полномочиям, у министерства нет ни обязанности, ни права «зарабатывать» средства в пользу бюджета Новосибирской области путем получения денег по банковской гарантии от регионального оператора или другими способами, — подчеркнули общественники.



Письмо будет оглашено на рассмотрении апелляции на арест Дениса Архипова в Новосибирском областном суде.



Кому сигнал?

Зампред комитета по ЖКХ и тарифам новосибирского Заксобрания Вадим Агеенко в беседе с корреспондентом NGS.RU заявил, что депутаты еще в 2020 году предлагали министру Архипову истребовать со счета регоператора 220 миллионов в счет погашения долгов перед перевозчиками. К тому моменту, по его словам, задолженность «Экологии» составляла 980 миллионов рублей.

— По этому вопросу я лично письменно обращался к губернатору, открыто писал ему, что «ЭН» ведет себя как откровенный мошенник, похоже, регоператор будет обанкрочен (точнее, сам себя обанкротит, а это уже мошенничество) и его надо срочно лишать статуса. Ответ был простой — меры принимаются, положение нормализуется, — отметил депутат.



Фактически правительство в лице министра Архипова признало, что регоператор не справляется со своими обязанностями, когда «Экология-Новосибирск» заявила о самобанкротстве, добавил Агеенко.



— Он письменно истребовал у них в бюджет области 220 миллионов рублей обеспечительных (страховых) денег. Дальше вы знаете... Через несколько дней министр это письмо сам же и отозвал. Причина мне неизвестна. Не думаю, что это было самостоятельное решение, — подчеркнул депутат.



При этом Агеенко заявил, что считает арест Архипова показательным действом. По его мнению, вполне возможно, что федеральные органы продемонстрировали, что одним министром дело не закончится и сигнал адресован кому-то еще.

Сегодня вывозом мусора в Новосибирске занимается МУП «Спецавтохозяйство». Компанию недавно включили в список муниципальных предприятий, которые подлежат приватизации Источник: Мария Тищенко











О сигнале рассуждает и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Он подчеркнул, что его трактуют по-разному. С одной стороны, это может быть сигнал обществу — реакция на запрос на справедливость, в рамках которой силовики начали показательно наводить порядок. С другой стороны, по его словам, сигнал может быть связан с предстоящими выборами мэра: мол, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов намекают политическому истеблишменту на важность учета мнения людей в погонах.



В то, что арест министра Архипова напрямую связан с работой силовиков по мусорной проблеме, эксперт не верит.



— Вокруг деятельности «Экологии-Норвосибирск» и Группы «ВИС» на мусорном рынке было очень много скандалов. Регулярно звучали разного рода намеки на злоупотребления, были и публичные обвинения, были и жалобы в правоохранительные структуры. Но до сих пор силовики в эту тему глубоко не погружались. И нет оснований полагать, что сейчас уголовный сценарий сильно угрожает «ВИС». Работа Группы на мусорном рынке Новосибирска — это уже прошлогодний снег, привлечь к субсидиарной ответственности акционеров и топ-менеджеров до сих пор не удалось, а если и удастся, это в любом случае фронт арбитражной войны, — заявил Кузнецов.



Эксперт подчеркнул, что интерес силовиков сконцентрирован на конкретном чиновнике, а жесткая мера пресечения говорит о серьезности настроя.



В ГК «ВИС» на запрос корреспондента NGS.RU с просьбой прокомментировать арест новосибирского министра ответили, что указанные события не имеют отношения к деятельности компаний холдинга.