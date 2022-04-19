«Знаете, что нам дали? ЗИЛ 80-го года!» Сотня мусорщиков начала забастовку в Новосибирске — репортаж из ангара

Правый берег Новосибирска рискует утонуть в мусоре — сегодня, 19 апреля, на линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин своему решению они называют несколько, но главные — нехватка техники и ее слабая готовность к работе. Ситуация накалилась настолько, что в гараж, где собрались не менее ста бастующих сотрудников мусороперевозящей компании, прибыла генеральный директор регоператора «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, а затем прокурор и сотрудники полиции. Совместными усилиями они пытались достичь компромисса, но каждый по-своему: Лариса Анисимова предлагала вывезти «хотя бы четверть» имеющегося мусора, директор «ЭкоТранс-Н» жаловался в трудовую инспекцию, а работники нервно курили и взывали к прокурору. Что из этого вышло — в репортаже из протестного ангара.
Как вместо 80 машин мусорщики получили всего 30
В середине апреля мусорные проблемы Новосибирска, и ранее испытывавшего трудности с вывозом отходом, обострились еще сильнее. На фоне возможного банкротства регоператора по обращению с ТБО «Экологии-Новосибирск», свою работу решила приостановить крупная мусоровывозящая компания ГК «Арктика-Сити». Она предоставляла свою спецтехнику для вывоза отходов с правого берега Новосибирска другой компании — «ЭкоТранс-Н», которая работает с «Экологией-Новосибирск».
В минувшую пятницу, 15 апреля, работники «ЭкоТранс-Н», привыкшие работать на современных и оборудованных мусоровозах, с удивлением обнаружили, что все 80 единиц техники теперь им недоступны. Оказалось, что «Экология-Новосибирск» просрочила платежи по аренде авто. Своего парка у «ЭкоТранс-Н» нет, но ситуацию решать как-то надо было, поэтому «Экология-Новосибирск» смогла отыскать у себя 30 машин. На них мусорщики кое-как отправились на выезды, но поняли, что на малогабаритных и не всегда приспособленных машинах им не справиться с огромными объемами мусора.
Компанией «ЭкоТранс-Н» владеют АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», все они, в свою очередь, принадлежат ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. Генеральный директор ООО «Русэкогрупп» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, он также руководит другим ООО — «Национальные транспортные концессии». Последняя компания управляет ГК «ВИС». По итогам 2021 года, выручка «ЭкоТранс-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов. В 2020 году компания получила контракт на 400 миллионов от «Экологии-Новосибирск» по транспортированию ТКО на территории города.
— Знаете, что нам дали? ЗИЛ-130 80-го года! У него объем-то сколько кубов? Что на нем собрать можно? — сокрушаются сотрудники компании, решившие сегодня не выходить на линию.
Время — полдень, на площадке перед ангаром около сотни человек — это и операторы, и водители, и диспетчеры, и сотрудники кадровой службы.
— Нам уже сказали, что мы сегодня якобы на работу не вышли. Что нам этот день оформят как день прогула без уважительной причины, хотя вот они мы, все на месте, — вздыхает один из водителей.
Он показывает рукой на переполненный ангар. Сколько человек присоединились к забастовке, он ответить затрудняется, всего же в компании работают около 300 сотрудников.
— А ситуация в том, что по каким-то причинам нам заблокировали наш гараж. Там у нас 80 машин, — объясняет водитель мусоровоза Владимир. — А пригнали вот что, дрова одним словом. Говорят: «Вывозите ребята, мы за вас». А машины — мертвые. Нужна, например, маленькая машина, потому что двор узкий, а она у нас теперь одна. На большой я как туда заеду? Фонарей нету, задних габаритов нету, проблем куча.
— А вы контейнеры новые видели? — возмущается в толпе еще один сотрудник «ЭкоТранс-Н». — Вот эти вот оранжевые. Знаете, я как их забираю? И смех и грех. Поднимаю слегка, выхожу и вместе с оператором их переворачиваю, потому что по габаритам они не вмещаются. Естественно, всё это говно сыпется, летит. Приходится вручную собирать. А вместе с ним в нас летят матерки.
— А районов у нас — Октябрьский, Заельцовский, Калининский, Дзержинский, Юго-Западный микрорайон, Ленинский район… Город Обь, аэропорт. Всё это мы убирали. А сейчас мы все в мусоре утонем. Буквально денек еще… С субботы ведь так! — раздается голос из толпы сотрудников, окруживших журналистов.
Как говорит Владимир, на выходных ему и его коллегам пришлось «покататься»: гараж, где по-прежнему стоят 80 машин ГК «Арктика-Сити», им теперь недоступен, поэтому чтобы взять автомобиль для работы, им предлагалось ездить на левый берег, в другой гараж — он тоже принадлежит «ЭкоТранс-Н». Правда, машин в нем всем не хватает.
— Пытались мы этими машинами что-то вывезти, но это нереально. Просто нереально. Мусора очень много… — доносится из толпы.
— Работаем по 18–20 часов в сутки. 3 часа на сон и — вперед. И так три дня, — тихо говорит еще один водитель мусоровоза.
— У меня машина была 17 кубов! А теперь знаете сколько? 6! Это сколько я ходок должен сделать, например, с Садового поселка до полигона на Гусинобродском?
Проработав в авральном темпе все выходные и понедельник, сегодня они единогласно решили не выходить на линию, а попробовать достучаться до начальства. С последним вышло не так гладко — руководитель «ЭкоТранс-Н» Роман Калачёв написал заявление в трудовую инспекцию, где пожаловался на сотрудников, отказавшихся работать «без уважительной причины» (копия есть в распоряжении редакции. — Прим.ред.).
Зато ситуация привлекла внимание генерального директора «Экологии-Новосибирск» Ларису Анисимову. Она приехала в ангар, чтобы попытаться убедить водителей и операторов выйти собирать мусор, их доводы о том, что выданная взамен техника для этого не приспособлена, не работали.
— По технике вопрос не решится сегодня точно, — решительно говорит Лариса Анисимова перед бастующими мусорщиками.
— Почему не решится? — выкрикивает кто-то из толпы.
— Потому что договор аренды закончился…
— Так мы не сможем вывезти на ней! Сравните вот это и то, что вы нам пригнали сюда!
— Хорошо. Сколько-то можно на этой технике вывезти? Маленькую часть? Четверть? Хорошо, — одобрительно говорит гендиректор. — Поехали сегодня четверть вывозить!
Предложение Ларисы Анисимовой вывезти «хотя бы четверть» работники «ЭкоТранс-Н» встретили неодобрением.
«Зарплаты не поднимали три года»
По словам бастующих, проблема с техникой — существенная, но далеко не единственная.
— Они увеличивают мне рабочий день без основания! Могут поставить 14 или 15, — объясняет один из водителей и показывает путевой лист, где в графе общего времени работы указаны 14 часов. — Это же незаконно! У меня нет разрешения на ночную работу, но мне ее ставят. А по оплате сейчас ничего не говорят. Говорят, что вот якобы подкинут 10 тысяч разово, а вы типа что идите работайте. И всё.
— Да и зарплата уже три года как не поднимали! А цены ведь растут, — объясняет еще один водитель Сергей.
Ему можно сказать повезло — его оклад составляет 25 тысяч рублей. Что-то еще он добирает премиями, правда, для этого приходится перерабатывать. В месяц набирается 45–48 тысяч. Но у грузчиков и операторов зарплата гораздо меньше.
— А у грузчиков 17! — горько усмехается один из мужчин в толпе бастующих.
Это же они пытались донести Ларисе Анисимовой. Та пообещала, что выступит «третьей стороной» в переговорах между ними и руководством «ЭкоТранс-Н».
— Что важнее для вас: сесть на технику, по которой закончился срок аренды, или получить прибавку к зарплате? — высказалась она в видео.
Мусорщики вновь встретили этот вопрос недоумением и возмущением.
— Но нам и то, и то важно! Ведь нельзя же так? Как это так выбирать? — растерянно спросил Сергей. — Работать ведь не на чем! Та техника, которую вы предоставили, на ней ведь вывозить невозможно.
— Хорошо. Хорошо. Я вас услышала. Четверть маршрута на этой технике отработать можно, — холодно отвечает Лариса Анисимова.
— Подождите, вот вы приходите, говорите, что наши операторы никчемные, водители никчемные, вообще никто, то есть вы пришли и условие поставили: либо зарплата, либо работа, — резко высказался кто-то из толпы. — Вы понимаете, что мы годами нарабатывали?!
— Я с машинами вопрос решить не смогу. С зарплатой… С зарплатой проблему ре-шим, — нараспев повторила Лариса Анисимова, перекрывая возмущение бастующих.
— Так продлите договор [аренды машин], в чем проблема?
— В деньгах. Либо на зарплату, либо на аренду.
Встреча мусорщиков и гендиректора «Экологии-Новосибирск» продлилась менее получаса. Ее прервал визит прокурора Октябрьского района.
— В настоящий момент я беседовал с сотрудниками организации, чтобы понять претензии коллектива, что его не устраивает, какие существуют вопросы, чтобы дальше организовывать проверку по данному факту и понимать, что нам дальше требуется. То есть какие документы запрашивать, какие объяснения у кого брать и так далее. Идут проверочные мероприятия, — сообщил корреспонденту НГС прокурор Алексей Павлов.
— Мы только на прокуратуру надеемся! В таких условиях же никак нам невозможно работать! — эмоционально встретили его бастующие водители и операторы.
Алексей Павлов еще какое-то время пообщался с сотрудниками «ЭкоТранс-Н», поднялся в кабинет бухгалтерии, потом попытался дозвониться до Ларисы Анисимовой, чтобы получить ее комментарии, но гендиректор к тому моменту уже уехала. Вскоре покинул площадку и сам прокурор.
Водители и операторы мусоровозов гараж покидать не спешили. По их словам, они пробудут здесь до вечера — «полноценный рабочий день». Этим жестом они хотят показать, что от работы не отказываются, но просят предоставить им современное оборудование.
Что говорят в «Экологии-Новосибирск»
Корреспондент НГС направила запрос регоператору, а также ГК «ВИС» («Экология-Новосибирск» — это дочка «ВИСа»).
— Распространенная в социальных сетях и СМИ информация об отсутствии спецтехники, необходимой для вывоза ТКО, — не соответствует действительности. В штате ООО «ЭкоТранс-Н» трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 19 апреля 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену без объективных на то причин. Со всеми будут проведены действия в соответствии с трудовым законодательством, — говорится в ответе «Экологии-Новосибирск».
По словам самих водителей и операторов, число в 58 человек (столько указано в ответе регоператора) сильно преуменьшено.
— Ну не знаю, где они эти цифры взяли. У нас на смену обычно 80 машин выходило, а в каждой водитель и оператор. То есть 150 человек. Сейчас, наверное, просто взяли и прикинули, что вот у них теперь 30 машин, значит почти 60 работников, — предположил один из водителей, пожелавший сохранить анонимность.
— В настоящее время в собственности ООО «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин. Это позволяет обеспечивать своевременный вывоз ТКО в две смены, — также заверили в «Экологии-Новосибирск».
С этим заявлением тоже не совсем согласны бастующие.
— Я не был ни разу в их гараже на левой берегу, не знаю, сколько у них там машин. Может, действительно 90. Да хоть 100! Нам-то всё равно 30 машин только дали, — добавил водитель.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку:
— К прокурорской проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Получить комментарий у гендиректора «ЭкоТранс-Н» Романа Калачева не удалось — вначале он был на совещании, а потом перестал брать трубку.
Как отмечают в ГК «ВИС», ситуацию с забастовкой они воспринимают как «преднамеренный саботаж» и уже объявили дополнительный набор водителей и операторов.
— Порядка 85 единиц спецтехники арендуется ООО «ЭкоТранс-Н» у АО «Энергосила». У последней были запрошены подтверждающие документы, обосновывающие размер лизинговых платежей. До настоящего времени они не предоставлены, в связи с чем платежи в этой части приостановлены. Ситуация с вывозом ТКО полностью контролируется региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС»). Предпосылок для возникновения критических проблем на сегодняшний день нет. Имеющийся парк техники позволяет полностью обеспечивать своевременный вывоз отходов. В настоящее время объявлен дополнительный набор водителей и операторов мусоровозов. Возникшая ситуация воспринимается нами как преднамеренный саботаж со стороны АО «Энергосила» и попытка дестабилизировать работу компании-перевозчика, — говорится в ответе на запрос.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
Недавно мы разбирались в том, грозит ли Новосибирску мусорный коллапс из-за банкротства регоператора «Экология-Новосибирск».