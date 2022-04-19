«Знаете, что нам дали? ЗИЛ 80-го года!» Сотня мусорщиков начала забастовку в Новосибирске — репортаж из ангара

Зато ситуация привлекла внимание генерального директора «Экологии-Новосибирск» Ларису Анисимову. Она приехала в ангар, чтобы попытаться убедить водителей и операторов выйти собирать мусор, их доводы о том, что выданная взамен техника для этого не приспособлена, не работали.



— По технике вопрос не решится сегодня точно, — решительно говорит Лариса Анисимова перед бастующими мусорщиками.



— Почему не решится? — выкрикивает кто-то из толпы.



— Потому что договор аренды закончился…



— Так мы не сможем вывезти на ней! Сравните вот это и то, что вы нам пригнали сюда!



— Хорошо. Сколько-то можно на этой технике вывезти? Маленькую часть? Четверть? Хорошо, — одобрительно говорит гендиректор. — Поехали сегодня четверть вывозить!



Предложение Ларисы Анисимовой вывезти «хотя бы четверть» работники «ЭкоТранс-Н» встретили неодобрением.



«Зарплаты не поднимали три года»

По словам бастующих, проблема с техникой — существенная, но далеко не единственная.



— Они увеличивают мне рабочий день без основания! Могут поставить 14 или 15, — объясняет один из водителей и показывает путевой лист, где в графе общего времени работы указаны 14 часов. — Это же незаконно! У меня нет разрешения на ночную работу, но мне ее ставят. А по оплате сейчас ничего не говорят. Говорят, что вот якобы подкинут 10 тысяч разово, а вы типа что идите работайте. И всё.