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Страна и мир Смерть Салтанат Нукеновой подробности Воровал миллиарды и был «любимцем Назарбаева»? Как экс-министр Казахстана до смерти забил жену и избежит ли наказания снова

Воровал миллиарды и был «любимцем Назарбаева»? Как экс-министр Казахстана до смерти забил жену и избежит ли наказания снова

Рассказываем, что известно о криминальном прошлом Куандыка Бишимбаева и его отношениях с Салтанат

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Дело об убийстве Салтанат подняло волну обсуждений о домашнем насилии

Разбирательство по делу экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева подошло к концу. Бывшего чиновника обвинили в жестоком убийстве своей жены в ноябре прошлого года. За судебными заседаниями следили миллионы пользователей по всему миру: это первый процесс в СНГ, который полностью показывали в прямом эфире, а СМИ каждый день раскрывали всё новые подробности дела.

По прогнозам казахстанских юристов приговор с вероятностью почти 90% могут вынести сегодня, 10 мая. Наши коллеги из MSK1.RU собрали всё, что известно об ужасном убийстве Салтанат Нукеновой, ее отношениях с высокопоставленным мужем и криминальном прошлом самого Бишимбаева.

Кто такой Куандык Бишимбаев


Одна из причин, почему это дело подняло такой серьезный общественный резонанс, кроется в том, что на скамье подсудимых оказался в прошлом помощник главы Казахстана и министр нацэкономики. За спиной у Бишимбаева уже есть одна судимость — за коррупционные махинации, но тогда ему удалось получить помилование от Нурсултана Назарбаева, который на тот момент был президентом страны.

Головокружительная карьера и связи с президентом


Куандык родился на юге Казахстана в семье бывшего депутата, доктора технических наук Валихана Бишимбаева. Он получил хорошее образование в Казахской академии управления и Таразском университете, а также престижную президентскую стипендию на обучение в университете Джорджа Вашингтона в США.

В штатах Куандык Бишимбаев получил степень магистра в бизнес-администрировании

В прошлом Куандыка называли самым молодым политиком страны такого уровня. Хотя за свою карьеру сегодняшний подсудимый занимал разные руководящие должности не только в правительстве, но и в бизнес-структурах.

Коррупционный скандал и помилование


Падение Бишимбаева с политических вершин было столь же быстрым, как и взлет. Уже через восемь месяцев после назначения на министерскую должность его задержали и арестовали из-за коррупционного скандала. Чиновнику вменяли получение взяток на месте главы правления нацхолдинга «Байтерек», еще до назначения.

В итоге в 2018 году Бишимбаева приговорили к 10 годам колонии с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. На скамье подсудимых вместе с ним находились еще 23 человека.

Всего пять лет назад экс-министр вышел из колонии по делу о взятке

Уже будучи в заключении, экс-министр обратился к президенту Назарбаеву с просьбой о помиловании, и десять лет лишения свободы заменили на четыре. После чего Бишимбаева в октябре 2019 года отпустили на свободу по УДО.

Дети и бывшая жена

У бывшего чиновника четверо детей, трое из них несовершеннолетние. С первой супругой Назым Кахарман он провел в браке 14 лет. Они развелись спустя некоторое время после выхода Бишимбаева из колонии.

После новостей о смерти Салтанат бывшая жена Бишимбаева встала на сторону потерпевших и рассказала в интервью о вспыльчивом характере Куандыка.

Кто такая Салтанат Нукенова

Салтанат родилась в 1992 году в довольно известной и уважаемой в Казахстане семье. Ее дед был заслуженным учителем СССР, папа строил успешный бизнес, а дядя был акимом (мэром) Павлодара. Стараниями семьи Салтанат получала образование в Англии.

После обучения Салтанат увлеклась астрологией. Прошла несколько курсов, затем начала проводить личные консультации. Она принимала только девушек, но однажды к ней записался Куандык Бишимбаев. После долгих ухаживаний он уговорил Салтанат встретиться с ним.

Отношения экс-министра и астролога развивались стремительно: уже через три месяца они сыграли свадьбу. Правда, официально отношения так и не оформили — из-за технического сбоя печати в паспорта они не поставили. Вместе они прожили меньше года.

Смерть Салтанат вызвала в Казахстане волну обсуждений проблемы домашнего насилия. В суде друзья и близкие девушки рассказывали, что она не раз жаловалась на контроль и ограничения со стороны мужа. А брат принес в зал заседания фотографии своей сестры с синяками и ссадинами на лице, которые та отправляла ему еще будучи живой. Как выяснилось, он ее избивал уже через три месяца после свадьбы.

Что произошло в ту ночь


8 ноября 2023 года пара отправилась на концерт Димы Билана в Астане, там между ними произошел конфликт. Как рассказал Бишимбаев, он встретил у гардероба старую знакомую, которая поцеловала его в щеку, чем вызвала ревность супруги. Версию событий Салтанат мы уже не узнаем.

Тем же вечером, несмотря на описанную подсудимым ссору, Салтанат и Куандык приехали в ресторан Bau, который принадлежал семье Бишимбаева. Здесь и происходили все страшные события, которые привели к смерти молодой красавицы.

Версия следствия


В ресторане Бишимбаев и Нукенова заказали алкоголь и продолжили выяснять отношения. Девушка в очередной раз заявила, что хочет расстаться с мужем, и написала брату, что приедет ночевать к нему. В половину первого ночи она попыталась уехать, но сделать это ей не удалось.

В два часа ночи пара вернулась в ресторан и закрылась в VIP-зале, где не было камер видеонаблюдения. Там пьяный Бишимбаев избивал и материл супругу, а также таскал за волосы.

Около семи часов утра экс-министр вывел Салтанат из заведения на парковку — в тот момент она была в плаще, одетом на голое тело. Он сел за руль внедорожника и попытался увезти девушку, но, так как был пьян, заехал на тротуар.


Пара вернулась в ресторан, где Бишимбаев прямо в холле начал избивать супругу. Кадры, на которых девушка от ударов падает на пол и получает еще несколько пинков ногами, показали в суде. Подсудимый поднял ее за волосы и затащил в VIP-кабинку, откуда Салтанат больше не вышла.

В закрытой комнате Куандык Бишимбаев продолжил истязать жену. Девушка пряталась от него в туалете, но он выбил дверь. В помещении обнаружили следы крови и клоки волос.

Жестокие мучения Салтанат экс-министр снимал на свой телефон: на кадрах он пытается добиться от голой и избитой жены признания в измене, она из-за полученных травм уже почти не может говорить.

Следствие показало, что причиной смерти девушки стали закрытая черепно-мозговая травма и последующее кровоизлияние в мозг. Многочисленные гематомы и ссадины, отметил в суде эксперт, нельзя было получить от падений.

Версия Бишимбаева

Экс-министр признал в суде, что виноват в смерти супруги. Но обвинение в намеренном убийстве и истязаниях отрицал. По словам Бишимбаева, он бил жену таким образом, чтобы не причинить существенного вреда здоровью.

Также по версии стороны защиты, девушка сама спровоцировала конфликт: материла мужа и выбросила все подаренные им украшения. А смертельные травмы получила случайно: несколько раз падала сама и в какой-то момент упала от толчка Бишимбаева.

Как утверждает Бишимбаев, всё то время, что его жена умирала от кровоизлияния, находясь в VIP-кабинке, он был уверен, что она просто спит. Его в этом якобы убедила гадалка, которой он позвонил, чтобы проконсультироваться о состоянии Салтанат.

Сокрытие преступления


На скамье подсудимых оказался еще один обвиняемый — родственник и подчиненный экс-министра Бахытжан Байжанов. Он руководил работой ресторана Bau и, по версии следствия, помогал Бишимбаеву скрыть следы преступления.

По поручению брата Куандыка, Байжанов устранил записи с камер видеонаблюдения, а также возил по городу телефон погибшей девушки, чтобы спутать следы. Он закрыл заведение в начале рабочего дня и распустил весь персонал.

Помощник экс-министра был последним, кроме Бишимбаева, кто тем утром видел Салтанат. Уже тогда на ее лице и теле было огромное количество синяков, а девушка была почти без сознания — лишь издавала неестественные хрипы. Но скорую они вызвали лишь вечером.

Всё это время Куандык Бишимбаев созванивался с гадалкой, вел любезные переписки с другими девушками и договаривался о встречах с ними.

По словам Байжанова, он решил, что между супругами произошла очередная ссора, побоялся вмешиваться в конфликт и, не думая о последствиях и возможной смерти Салтанат, выполнял приказы начальника.

Что грозит Бишимбаеву и его подельнику

Куандык Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». В случае признания подсудимого виновным ему грозит срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Бахытжан Байжанов может получить до шести лет тюрьмы за укрывательство. Изначально ему вменяли еще и недонесение о преступлении, но прямо перед прениями прокурор изменил обвинительное заключение для него.

Когда вынесут приговор

Перед финальным решением судьи свой вердикт должны озвучить присяжные. В совещательной комнате им предстоит ответить на три основных вопроса:

  1. Доказано ли, что убийство и истязания Салтанат имели место?

  2. Доказано ли, что эти деяния совершил именно Бишимбаев?

  3. Виновен ли подсудимый в совершении этих деяний?

Также стороны могут вносить коррективы и дополнять список вопросов. Не исключено, что одна из сторон может попросить у судьи дать им время подумать, например, до понедельника, объяснил в разговоре с MSK1.RU адвокат по уголовным делам из Алматы Джохар Утебеков.

— Плюс судья уйдет в совещательную комнату вместе с присяжными. И никто не запрещает им в этой самой совещательной комнате хоть неделю находиться, — сказал он. — Никаких ограничений на это нет. Но понятно, что делать так не будут.

Несмотря на все нюансы, по мнению эксперта, с вероятностью почти 90% приговор будет оглашен именно 10 мая.

Ранее мы рассказывали о главных моментах предыдущих заседаний: в ходе заседаний стало известно, что в вечер перед смертью Салтанат Бишимбаев писал разным девушкам с вопросом о том, свободны ли они этим вечером. В суде также допрашивали гадалку-таролога: именно ей экс-министр позвонил вместо скорой, чтобы узнать о состоянии своей умирающей жены.

Прочитайте также о том, как обвиняемый в убийстве жены экс-министр Казахстана настаивал на отношениях и не понимал отказа. Мы также писали, что известно о погибшей Салтанат Нукеновой.

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