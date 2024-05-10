Шестеро погибли, водителя задержали: собрали всё, что известно о падении автобуса в реку Мойку

10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку. Авария случилась примерно в 13:30 мск. Кадры с места происшествия опубликовала «Фонтанка».
— По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек, — передает издание слова МВД. — В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.
Еще до приезда спасателей людей из автобуса начали доставать оказавшиеся рядом неравнодушные жители Питера. Пострадавших вытаскивали прямо через крышу тонущего автобуса.
Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Беглов:
— В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично, — заявил глава региона.
На место оперативно прибыли сотрудники скорой, спасатели, полиция и водолазы. Как рассказали в МЧС, на месте работали 69 специалистов и 18 единиц техники.
Медики увезли на карете скорой трех пострадавших в бессознательном состоянии. По предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает «Фонтанка».
Водителя автобуса задержали. В комитете по транспорту заявили, что он не справился с управлением.
— Водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, им пробило ограду, и он упал в воду, — заявили в комитете.
В ГУМВД заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».