«Возьмите советником кого угодно»: Зюганов попросил Путина пристроить Анатолия Локтя на работу — видео

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину относительно трудоустройства бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Заявление прозвучало на заседании Государственной Думы во время рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Зюганов своем выступлении заявил, что у КПРФ «много интересных людей».
— Что касается в целом кадров. У нас много интересных людей. Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Локоть 10 лет отработал в Новосибирске. Такой опыт редко у кого есть, знает всю региональную политику. И никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира коалиционные правительства работают. Талантливые кадры нужно привлекать сегодня к работе, — заявил Геннадий Зюганов, его выступление транслировало «ДумаТВ».
Источник НГС близкий к окружению бывшего мэра рассказывал, что с резюме Анатолия Локтя Геннадий Зюганов ходил в Администрацию Президента. Сам Локоть неоднократно получал предложения о работе после ухода с поста мэра Новосибирска, но ни одно из них его не устроило.
Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце прошлого года. Тогда о его новой должности на федеральном уровне говорил губернатор.
В начале апреля НГС пообщался с дочерью Анатолия Локтя Марией, но выяснил, что и она не знает, чем занимается ее отец.