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Политика «Возьмите советником кого угодно»: Зюганов попросил Путина пристроить Анатолия Локтя на работу — видео

«Возьмите советником кого угодно»: Зюганов попросил Путина пристроить Анатолия Локтя на работу — видео

Глава КПРФ отметил уникальный управленческий опыт экс-мэра Новосибирска

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Анатолий Локоть покинул пост мэра Новосибирска в конце 2023 года

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину относительно трудоустройства бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Заявление прозвучало на заседании Государственной Думы во время рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Зюганов своем выступлении заявил, что у КПРФ «много интересных людей».

— Что касается в целом кадров. У нас много интересных людей. Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Локоть 10 лет отработал в Новосибирске. Такой опыт редко у кого есть, знает всю региональную политику. И никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира коалиционные правительства работают. Талантливые кадры нужно привлекать сегодня к работе, — заявил Геннадий Зюганов, его выступление транслировало «ДумаТВ».

Источник НГС близкий к окружению бывшего мэра рассказывал, что с резюме Анатолия Локтя Геннадий Зюганов ходил в Администрацию Президента. Сам Локоть неоднократно получал предложения о работе после ухода с поста мэра Новосибирска, но ни одно из них его не устроило.

Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце прошлого года. Тогда о его новой должности на федеральном уровне говорил губернатор.

В начале апреля НГС пообщался с дочерью Анатолия Локтя Марией, но выяснил, что и она не знает, чем занимается ее отец.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Анатолий Локоть Геннадий Зюганов Владимир Путин КПРФ Госдума
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