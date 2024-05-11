«Возьмите советником кого угодно»: Зюганов попросил Путина пристроить Анатолия Локтя на работу — видео

— Что касается в целом кадров. У нас много интересных людей. Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Локоть 10 лет отработал в Новосибирске. Такой опыт редко у кого есть, знает всю региональную политику. И никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира коалиционные правительства работают. Талантливые кадры нужно привлекать сегодня к работе, — заявил Геннадий Зюганов, его выступление транслировало «ДумаТВ».

