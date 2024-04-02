«Мы давно не виделись»: дочь Анатолия Локтя заявила, что не знает, где находится ее отец

Новосибирск и НГС не могут разгадать загадку, где сейчас бывший мэр Анатолий Локоть. Политик не отвечает на звонки от журналистов — корреспонденты нашего издания неоднократно пытались выйти с ним на связь.
Получилось это однажды — в конце января, когда Локоть только сложил полномочия. В тот момент он не стал делиться своими планами, но поблагодарил журналистов, что его не забывают.
Несколько месяцев о бывшем главе города не было информации, а в середине марта стало известно, что Анатолий Локоть в Новосибирске, но к новой работе не приступил. Об этом сообщал руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов.
Сегодня в разговоре с НГС Глеб Черепанов не стал комментировать вопросы журналиста, уточнив, что не знает о судьбе Локтя. Также не смогли пролить свет на ситуацию и в пресс-службе партии КПРФ, в которую входит прежний мэр Новосибирска.
Более того, оказалось, что о его местонахождении не знает даже дочь Мария.
— Я не знаю. Мы давно не виделись. Я не буду давать никакой информации, — сказала в разговоре с журналистом НГС Мария Локоть.
Одно из последних публичных заявлений от бывшего мэра было 23 марта. Анатолий Локоть выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле».