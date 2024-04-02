«Мы давно не виделись»: дочь Анатолия Локтя заявила, что не знает, где находится ее отец

Анатолий Локоть ушел в отпуск в конце декабря 2023 года, а затем в январе окончательно сложил полномочия

Новосибирск и НГС не могут разгадать загадку, где сейчас бывший мэр Анатолий Локоть. Политик не отвечает на звонки от журналистов — корреспонденты нашего издания неоднократно пытались выйти с ним на связь.

Получилось это однажды — в конце января, когда Локоть только сложил полномочия. В тот момент он не стал делиться своими планами, но поблагодарил журналистов, что его не забывают.