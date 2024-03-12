А где Локоть? НГС узнал, где находится бывший мэр Новосибирска и что он делает — вы будете удивлены

Бывший мэр Анатолий Локоть вернулся в Новосибирск, но к новой работе пока не приступил. Об этом НГС рассказал руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов.
— Анатолий Евгеньевич сейчас в Новосибирске. О каких-то планах и перспективах говорить пока рано: как будет конкретика, тогда и расскажем, — сказал он в телефонном разговоре.
Набрали журналисты и на номер самого бывшего градоначальника, но брать трубку Локоть не стал.
О том, что Анатолий Евгеньевич оставляет высокий пост, стало известно 28 декабря 2023 года, хотя еще накануне все разговоры о грядущем увольнении называли неподтвержденными слухами. Глава муниципалитета написал заявление на отпуск с последующим увольнением и уехал из Новосибирска. 24 января 2024 года стал его последним днем на высокой должности.
Уже в апреле в Новосибирске должен появиться новый мэр, но выбирать его будут уже не горожане, а специальная комиссия. На сегодняшний день желание руководить третьим городом России изъявили уже три человека — среди них депутат, предприниматель и участник СВО.