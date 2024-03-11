На пост мэра Новосибирска подали еще две заявки — что известно о кандидатах

Так, участником отбора на должность градоначальника стал Дмитрий Тайлаков. Он указан как индивидуальный предприниматель.

Еще одним кандидатом стал Игорь Украинцев. Он обозначен как депутат Совета депутатов, а также как индивидуальный предприниматель. Всего к настоящему моменту документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска подали документы три человека.

