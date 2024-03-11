На пост мэра Новосибирска подали еще две заявки — что известно о кандидатах

Еще два человека подали заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте Совета депутатов Новосибирска.
Так, участником отбора на должность градоначальника стал Дмитрий Тайлаков. Он указан как индивидуальный предприниматель.
Еще одним кандидатом стал Игорь Украинцев. Он обозначен как депутат Совета депутатов, а также как индивидуальный предприниматель. Всего к настоящему моменту документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска подали документы три человека.
Дмитрий Тайлаков является директором компании Digital Field Technologies. Она специализируется на разработке и внедрении наукоёмкого программного обеспечения нового поколения для нефтегазовой отрасли.
Игорь Украинцев — депутат горсовета Новосибирска с 2020 года, избирался от партии «Зеленые», возглавляет областное отделение этой организации.
Напомним, первым подавшим заявку на участие в выборах на пост мэра стал участник СВО Александр Трушакин.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС назвал качества, которыми должен обладать будущий мэр Новосибирска. Глава региона отметил, что важен не только опыт, но и настрой.