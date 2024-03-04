На пост мэра Новосибирска подали первую заявку — что известно о кандидате

Александр Трушакин подал заявку на участие в выборах на пост мэра Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте городского совета депутатов.
Как сказано на сайте, Александр Трушакин — военнослужащий и участник СВО. Другой информации о кандидате на сайте горсовета не приводится.
Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Он не раз уже прежде заявлял свою кандидатуру на разные выборы, в том числе в 2020 году подавал заявление на пост мэра Бердска, в 2019 году — на пост мэра Новосибирска, однако избирком снял его кандидатуру с выборов. Ранее он также баллотировался в депутаты ГД РФ.