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На пост мэра Новосибирска подали первую заявку — что известно о кандидате

Ранее он уже баллотировался на эту должность

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Также он баллотировался в депутаты ГД РФ

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Александр Трушакин подал заявку на участие в выборах на пост мэра Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте городского совета депутатов.

Как сказано на сайте, Александр Трушакин — военнослужащий и участник СВО. Другой информации о кандидате на сайте горсовета не приводится.

Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Он не раз уже прежде заявлял свою кандидатуру на разные выборы, в том числе в 2020 году подавал заявление на пост мэра Бердска, в 2019 году — на пост мэра Новосибирска, однако избирком снял его кандидатуру с выборов. Ранее он также баллотировался в депутаты ГД РФ.

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