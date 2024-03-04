На пост мэра Новосибирска подали первую заявку — что известно о кандидате

Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Он не раз уже прежде заявлял свою кандидатуру на разные выборы, в том числе в 2020 году подавал заявление на пост мэра Бердска, в 2019 году — на пост мэра Новосибирска, однако избирком снял его кандидатуру с выборов. Ранее он также баллотировался в депутаты ГД РФ.

