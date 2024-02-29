«Баба Яга уже не против»: кто и как выберет Новосибирску нового мэра — его имя комиссия может узнать до конкурса

— Другой сценарий, который мне кажется более вероятным, — пустят почти всех кандидатов, отсев будет небольшим. Вообще комиссия должна выполнять формальные функции: проверять документы и проводить экзамен, — объяснил Алексей Мазур.

Членов комиссии от губернатора отобрали по должности — взяли тех, кто отвечают за подбор кадров и региональную политику, считает он. С представителями горсовета тоже все просто: председатель и заместители. Антона Тыртышного могли включить в комиссию из-за того, что он руководит фракцией КПРФ. Борьбы за места или интриги, по словам политолога, не было — комиссию собрали по бюрократической логике. При этом оппозиционеров, если не считать коммуниста Тыртышного, нет.