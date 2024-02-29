«Баба Яга уже не против»: кто и как выберет Новосибирску нового мэра — его имя комиссия может узнать до конкурса

Буквально через несколько месяцев в Новосибирске появится новый мэр, но выбирать его будут только избранные горожане. В прошлом году прямое голосование отменили, и теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. Корреспондент НГС пообщалась с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее. О том, кто и как выберет для Новосибирска нового мэра — читайте в материале НГС.
По должности и влиятельности
Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра состоит сплошь из политических деятелей. Половину из них назначил городской Совет депутатов, половину — губернатор региона Андрей Травников. От городских депутатов назвачили спикера горсовета и руководителя фракции «Единой России» Дмитрия Асанцева, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Игоря Атякшева, зампредседателя горсовета и руководителя фракции КПРФ Антона Тыртышного и зампредседателя горсовета Николая Тямина.
От Андрея Травникова в комиссию вошли первый заместитель руководителя администрации, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства региона Валентина Дудникова, начальник управления правового организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, заместитель председателя правительства области, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Эксперты, которых опросила журналист НГС, предположили, что в составе комиссии противостояния не будет. Как отмечает политолог Алексей Мазур, влияние участников на процесс выборов будет зависеть от сценария голосования. Один из вариантов — всех кандидатов отметут, кроме будущего главы и статиста. При таком сценарии состав комиссии очень важен.
— Другой сценарий, который мне кажется более вероятным, — пустят почти всех кандидатов, отсев будет небольшим. Вообще комиссия должна выполнять формальные функции: проверять документы и проводить экзамен, — объяснил Алексей Мазур.
Членов комиссии от губернатора отобрали по должности — взяли тех, кто отвечают за подбор кадров и региональную политику, считает он. С представителями горсовета тоже все просто: председатель и заместители. Антона Тыртышного могли включить в комиссию из-за того, что он руководит фракцией КПРФ. Борьбы за места или интриги, по словам политолога, не было — комиссию собрали по бюрократической логике. При этом оппозиционеров, если не считать коммуниста Тыртышного, нет.
В комиссию также не вошли депутаты из группы депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Экс-руководитель комитета по малому и среднему предпринимательству мэрии Новосибирска, управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков предполагает, что это связано с тем, что группа Савельева в горсовете в меньшинстве, а та, что ближе к Асанцеву, — в большинстве.
По мнению главного редактора и директора информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, перед главой города стоят задачи, которые требуют незаурядных управленческих навыков и глубокого понимания проблем городского хозяйства. Поэтому в составе комиссии эксперт хотел бы видеть специалистов по вопросам транспорта, благоустройства, строительства.
— Но даже после перехода от прямых выборов к конкурсной процедуре определение градоначальника остается в первую очередь актом политики. Поэтому конкурсная комиссия состоит из чиновников, курирующих политические процессы в регионе, и собственно политиков — избранных городских депутатов, — объяснил Андрей Кузнецов.
Представителей областной власти включили в комиссию, потому что это входит в их компетенции, добавил эксперт.
Кулуарные договоренности
Депутаты могли поступить иначе: фракция «Единой России» — крупнейшая в Совете депутатов, а значит все четыре места горсовета в комиссии могли занять именно представители этой партии. Участие депутата от КПРФ говорит о приверженности спикера горсовета Дмитрия Асанцева соглашению с коммунистами, действующему с выборов 2020 года.
— Тогда «Единая Россия» и КПРФ ловко поделили сферы влияния, не дав двум депутатским объединениям создать фракции и поучаствовать в распределении постов. После того как Анатолий Локоть покинул пост мэра, стремление части фракции «Единой России» поддерживать депутатов от соперничающей партии вызывает острые вопросы, — считает Андрей Кузнецов. — При формировании конкурсной комиссии их удалось пригасить в кулуарных договорённостях, но полностью они не сняты и, скорее всего, приведут к изменениям в горсовете уже в ближайшем будущем.
Подавляющее большинство членов комиссии, также отметил он, не относятся к ярким ораторам или публичным лидерам мнений: Дмитрий Асанцев и Николай Тямин в большей степени исполняют в горсовете обязанности функционеров, а Константин Атякшев — малозаметен. Антон Тыртышный же, по мнению эксперта, пытается говорить, как оппозиционер, но не всегда последовательно. Например, выступал против перехода от прямых выборов мэра к конкурсной системе (впрочем, ему это не помешало войти в комиссию).
— Вряд ли стоит ожидать, что единственный представитель оппозиционной партии при выборе фаворита среди кандидатов поведет себя по принципу «Баба Яга против». На самом деле никакая Баба Яга тут уже не против, может лишь покобениться, — считает Андрей Кузнецов.
Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов уверен, что в комиссию от губернатора вошли высокопоставленные и влиятельные члены команды Андрея Травникова.
— Губернатор Андрей Травников уже заявлял, что намерен «оказывать влияние» на выбор будущего мэра, и назначенные им члены комиссии способны контролировать ситуацию, — считает он.
Сергей Дьячков напомнил, что во время непрямых выборов будущий мэр отвечает не перед гражданами, а перед комиссией. Он предполагает, что комиссии заранее порекомендуют, кого из кандидатов пропустить, и серьезных возражений у нее, вероятно, не будет. Почти все члены комиссии давно служат, поэтому они понятны горсовету и губернатору. При этом они лояльны существующей политике в регионе: например, из представителей горсовета все, кроме Атякшева (его избрали в 2020 году), во время «тарифного противостояния» голосовали за повышение цен.
— Мэра также могут выбрать лояльного представителям горсовета и областной администрации, — предполагает Сергей Дьячков.
Выберут «своего»
Большинство в новосибирском горсовете составляет фракция «Единая Россия», поэтому, как предполагает Алексей Мазур, к кандидатам в мэры могут применить партийную дисциплину. Например, возможен вариант, что кандидат от «Единой России» будет соревноваться с другим кандидатом — в этом случае депутаты из «Единой России» выберут «своего».
— Внутри «Единой России» — интрига, есть группа близких к Дмитрию Савельеву. Может быть по этой линии во время итогового голосования произойдет борьба, но сомневаюсь. Интересно, что из группы Савельева ни один депутат не попал в комиссию, — рассказал Алексей Мазур.
Эксперт предполагает, что ближе к выборам депутатам порекомендуют кандидата, за которого надо проголосовать. Политики могут быть возмущены, но голос отдадут. Именно поэтому большинство из тех, кто выдвинет свою кандидатуру на пост мэра, пройдет первые этапы, а в конце нужный кандидат может набрать 35–40 голосов от депутатов горсовета. В самой комиссии, считает Алексей Мазур, вряд ли будут разногласия, потому что все участники — проверенные, и никто не будет выносить сор из избы. С этим согласен Андрей Кузнецов: он уверен, что никаких неожиданностей от выборов ждать не стоит. Комиссия может поддержать кандидата от губернатора, а депутаты на сессии за него проголосуют.
Первые разговоры об отмене прямых выборов мэров в России начались еще в нулевых — для начала их предложили назначать губернаторам. Занимавший тогда пост главы Новосибирска Владимир Городецкий высказался резко против. В 2010 году того же мнения придерживался губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. При этом в 2013 году Владимир Городецкий поддержал отмену второго тура выборов мэра, а затем это решение принял горсовет.
Перед победой Анатолия Локтя на выборах в 2014 году городские депутаты снова выступили против отмены прямых выборов мэра, а после его победы Владимир Городецкий, уже в должности и. о. губернатора Новосибирской области, подтвердил, что его точка зрения от смены поста не изменилась. Новосибирск остался муниципалитетом с выборами, хотя во многих других муниципальных образованиях области их отменили.
В этот раз выборы пройдут досрочно из-за отставки Анатолия Локтя, который по-собственному желанию ушел в отпуск с последующим увольнением. Инаугурация нового главы состоится в конце апреля. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов. В последнем слове мэр заявил, что переходит на новую должность, но раскрывать ее не стал.
Среди возможных кандидатов на пост мэра называют Игоря Яковлева, который был заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, министром региональной политики, затем стал вице-губернатором, но в 2023 году ушел в отставку. Также в политических кругах звучит имя Максима Кудрявцева — заместителя губернатора Новосибирской области, который был топ-менеджером в «Ростелекоме». Говорят и о Вячеславе Ярманове — председателе Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области. Возглавить город также может Роман Теленчинов — заместитель губернатора Новосибирской области.