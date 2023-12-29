«Горжусь, что я — новосибирец!»: что заявил Анатолий Локоть, уходя с поста мэра

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал официальное заявление по поводу своей отставки. Он опубликовал текст 29 декабря в своем телеграм-канале. Публикуем его полностью.
— Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу.
Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое еще предстоит сделать.
Сегодня в администрации города работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. А значит, движение вперед не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие.
Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!
О том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска, стало известно накануне, 28 декабря. НГС собрал всё об этом в онлайн-трансляции и специальном сюжете.