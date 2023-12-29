freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 90.30
eur 100.55
СрочноАнатолий Локоть сделал заявление о своем уходе
Все новости
Все новости
Отставка Локтя

«Горжусь, что я — новосибирец!»: что заявил Анатолий Локоть, уходя с поста мэра

Он подтвердил переход на другую должность

6 052

Анатолий Локоть занимал должность 9 лет

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал официальное заявление по поводу своей отставки. Он опубликовал текст 29 декабря в своем телеграм-канале. Публикуем его полностью.

— Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу.

Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое еще предстоит сделать.

Сегодня в администрации города работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. А значит, движение вперед не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие.

Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!

О том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска, стало известно накануне, 28 декабря. НГС собрал всё об этом в онлайн-трансляции и специальном сюжете.

Анатолий ЛокотьМэр НовосибирскаОтставкаЗаявление
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ14
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter