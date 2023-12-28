«Тут уже скрывать нечего». Анатолий Локоть уходит с поста — следим за отставкой мэра в онлайн-трансляции

В январе 2024 года Анатолию Локтю исполнится 65 лет. На его прошлую годовщину мы вспоминали яркие моменты из его прошлых интервью.

Например, однажды он отвечал на вопрос о том, как он относится к критике в комментариях на НГС.

— Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или не нужно. Допустим, Михайловская набережная. Тоже были разговоры: успеем — не успеем, надо — не надо. Но сегодня я вижу, что даже в мороз народ гуляет там. Это и есть признание. Как они к мэру относятся, уже не важно. Важно, что они оценили. У меня был опыт, когда я с такими же ребятами, как вы, вышел на Михайловскую набережную где-то в 23. Тут темно, фонари. Расположились снимать, о чём-то разговариваем. Народ проходит, пожилые люди. Идет стайка молодых ребят. Вероятнее всего, они не узнали нас. Одна девчонка из них: «А что, вам тоже понравилась наша набережная?». «Наша», «понравилась», «тоже» — это оценка.