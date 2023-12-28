«Тут уже скрывать нечего». Анатолий Локоть уходит с поста — следим за отставкой мэра в онлайн-трансляции

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Должность мэра Анатолий Локоть занимал больше 9 лет. НГС решил вспомнить, что изменилось в городе за это время — в этом тексте рассказываем о самых резонансных проектах. Среди них были и успехи, и провалы.
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За время работы Анатолий Локоть неоднократно попадал в объективы фотографов НГС. Здесь мы собрали самые яркие его фото. Вот, например, несколько кадров со времен его начала работы на посту.
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В пресс-службе Новосибирского областного отделения КПРФ не смогли прокомментировать данные об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Специалисты уточнили, что комментарии и официальную позицию в партии озвучат завтра.
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Нашли архивное фото с мэром:
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25 октября на сессии горсовета Новосибирска обсудили порядок назначения мэра после отмены прямых выборов в городе. Предварительный проект подготовила специальная рабочая группа.
Сообщалось, что конкурс будет проходить в два этапа. Во время первого претенденты должны пройти письменный тест из 30 вопросов. Нужно верно ответить на 16 из них, чтобы пройти на второй этап. Подробности — в материале.
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Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска в 2014 году. После избрания он дал большое интервью НГС. Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся цитаты политика из него.
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В этот раз Анатолий Локоть уже не будет поздравлять новосибирцев с Новым годом. Поэтому предлагаем вспомнить, как он делал это в прошлом. В декабре 2021 года мы сравнивали поздравления за 5 лет.
Вот таким оно было, например, в 2017 году:
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Отметим, 18 января 2023 года мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнилось 64 года. НГС вспоминал биографию политика и собрал самые запоминающиеся (по мнению редакции) фото с ним.
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В январе 2024 года Анатолию Локтю исполнится 65 лет. На его прошлую годовщину мы вспоминали яркие моменты из его прошлых интервью.
Например, однажды он отвечал на вопрос о том, как он относится к критике в комментариях на НГС.
— Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или не нужно. Допустим, Михайловская набережная. Тоже были разговоры: успеем — не успеем, надо — не надо. Но сегодня я вижу, что даже в мороз народ гуляет там. Это и есть признание. Как они к мэру относятся, уже не важно. Важно, что они оценили. У меня был опыт, когда я с такими же ребятами, как вы, вышел на Михайловскую набережную где-то в 23. Тут темно, фонари. Расположились снимать, о чём-то разговариваем. Народ проходит, пожилые люди. Идет стайка молодых ребят. Вероятнее всего, они не узнали нас. Одна девчонка из них: «А что, вам тоже понравилась наша набережная?». «Наша», «понравилась», «тоже» — это оценка.
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Отпуск у мэра Новосибирска начнется 30 декабря. Об этом НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
— Заявление на отпуск действительно есть, с 30 декабря по 24 января. В данный момент Анатолий Евгеньевич находится в командировке в Москве, — сообщил специалист.
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Кто возглавит Новосибирск?
Исполняющим обязанности главы города назначили вице-мэра Олега Клемешова. Рассказываем, что известно о чиновнике.
Биография Олега Петровича опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1988–1989 годах служил в армии. В 1993 году закончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» (получив профессию инженер-электрик).
После этого, в 1994 году, работал мастером контактной сети в «Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта». Затем работал в «Кировском трамвайном депо
В 2012 году Олег Петрович занял пост первого заместителя главы администрации Ленинского района, а через два года стал руководителем администрации. В 2019 году его назначили заместителем мэра Новосибирска.
В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.
Годом ранее сотрудники мэрии отчитались о своих доходах. Тогда Олег Клемешов отчитался о заработке в 2,415 миллиона рублей за 2021 год. В его собственности были указаны квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser.
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Сегодня днем НГС собрали самые запоминающиеся высказывания мэра Новосибирска в 2023 году. Анатолий Локоть поделился своими предпочтениями в еде и воспоминаниями о работе в вытрезвителе. Подробности — в материале.
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Во время прямого эфира на телеканале ОТС журналист поинтересовался, когда в Новосибирске пройдут выборы мэра.
— Всё будет зависеть от решения горсовета. Когда они объявят эту процедуру. После этого наступает регламентный период, ну и, соответственно, могу заверить, что в следующем году у Новосибирска будет новый мэр, — сказал губернатор Новосибирской области.
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Глава региона уточнил, что для участия в процедуре могут заявиться «любые кандидаты, которые соответствуют обозначенным критериям».
— Я уверен, что такие кандидаты будут. Я думаю, что и комиссия, и депутаты выберут лучшую кандидатуру, которая будет предложена. Поэтому нужно дождаться прохождения всех обязательных процедур, — сказал губернатор.
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Губернатор Новосибирской области также ответил на вопрос журналиста о том, как будет развиваться ситуация с выборами мэра.
— Процедуры все определены нормативными актами. Весь пакет решений с уровня Заксобрания и горсовета Новосибирска приняты. Да, это конкурсная процедура, после увольнения действующего градоначальника назначается конкурс, он проходит двухэтапную, как минимум, процедуру, — сказал Андрей Травников.
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— Исполнение обязанностей возлагается на одного из замов. Это Олег Клемешов. Мы будем оказывать ему содействие, чтобы город продолжал развиваться и устойчиво работал в праздники. Но могу подтвердить, что решение принято, — сказал Андрей Травников.
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— Надеюсь, что мы общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных устойчиво функционировало, — сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС.
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Глава региона сообщил, что Анатолий Локоть уходит в отпуск с последующим увольнением.
— Я поддержал это решение, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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О том, что мэр Новосибирска уходит в отставку, сообщил 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона заявил, что Анатолий Локоть получил предложение перейти на работу, которая предполагает «выполнение общегосударственных задач».
— Тут уже скрывать нечего. Это так, Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач. И он принял решение использовать свой политический, жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу в целом стране, — сказал Андрей Травников.
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Кратко напомним биографию Анатолия Локтя.
Анатолий Локоть родился в Новосибирске 18 января 1959 года, закончил школу в Ленинском районе. Сейчас это гимназия
— Предприятие в те годы участвовало в разработке электронно-вычислительной техники, системы ближней локации комплекса зенитной ракетной системы, — пишет сайт мэрии.
С 1982 года проходил службу в армии. Через два года Анатолий Евгеньевич начал работать в НИИ измерительных приборов, где за 19 лет прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. В том же 1984 году вступил в КПСС. В 1994 году стал вторым секретарем обкома КПРФ.
Анатолий Локоть участвовал в общественной жизни предприятия. В 1990-е годы коллеги предложили ему отстаивать интересы оборонных предприятий в политике. В декабре 1996 года Анатолия Евгеньевича избрали депутатом областного Совета депутатов. В 2000 году он стал депутатом Горсовета, где возглавил фракцию КПРФ.
Спустя три года Анатолий Локоть стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Переизбирался в 2007 и 2011 годах.
В 2014 году Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году.
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Накануне анонимный телеграм-канал «Сибиряк» опубликовал пост о том, что Анатолий Локоть написал заявление об увольнении по собственному желанию и отработал последний день в должности 26 декабря.
Пресс-секретарь мэра сообщил НГС, что информация об отставке мэра ложная.
— Это ложь и провокация, информация не соответствует действительности. Анатолий Евгеньевич находится на работе, в настоящее время поздравляет спасателей МАСС, — накануне прокомментировал НГС пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
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