«Я не верила, что смогу похудеть»: победительница «Больших девочек» превратилась в роковую красотку

Первый сезон «Больших девочек» подошел к концу. В финале мы увидели, как тринадцать участниц изменились за четыре месяца проекта — девушки неплохо скинули в весе, перестали стесняться себя и решили личные проблемы. Но главный фурор произвела победительница шоу — Лилит Хачатрян.
Проблемы с лишним весом начались у Лилит еще в детстве: одноклассники травили ее, а педагог в художественной школе требовал похудеть. Попытки родителей ограничить девушку в питании ни к чему не привели — из-за запретов Лилит лишь сильнее хотела найти спрятанные сладости.
Попытки похудеть у девушки начались еще в пятом классе — но каждый раз ей не хватало мотивации. Критика от родственников делала только хуже: однажды отец застукал Лилит у холодильника ночью и заявил, что ей уже хватит есть, ведь она и так «весит почти центнер». Девушка еще долго не могла простить ему эти слова.
Из-за лишнего веса не складывалась и личная жизнь Лилит — для фотографий она выбирала самые удачные ракурсы, но когда дело доходило до свиданий, потенциальные партнеры тут же давали заднюю, открыто говоря, что девушке не помешало бы похудеть.
За четыре месяца на проекте Лилит не только скинула лишние килограммы, но и разобралась с личными проблемами: девушка наконец-то откровенно поговорила с отцом и обозначила свои личные границы.
— Долгое время я держала обиду на тебя. Когда я поправлялась, ты мог что-то грубо мне сказать, что я жирная, центнер, — призналась Лилит отцу.
После этой беседы она наконец-то смогла простить его за грубые слова у холодильника. С родительской поддержкой у Лилит будто открылось второе дыхание, и она начала бороться за первое место с особым рвением. И в итоге все старания не прошли даром — когда девушка вышла на сцену в финале шоу, ее было не узнать.
Зрители и ведущие остались в шоке от красотки в красном платье. Оказалось, что за месяцы в проекте Лилит сбросила ровно треть своего веса: с 120 до 80 килограмм. Похудев на 40 килограмм, девушка стала первой победительницей проекта.
— Спасибо этому проекту за новую себя. Это просто чудо. Это был для меня действительно последний шанс. Я не верила, что могу похудеть, — призналась Лилит в конце проекта.
Победив на проекте, девушка получила не только новое тело, но и главный приз — миллион рублей.