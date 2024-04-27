«Я не верила, что смогу похудеть»: победительница «Больших девочек» превратилась в роковую красотку

Лилит на начале и в конце проекта — это словно два разных человека Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+) на Пятнице; lilith.khachatryann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Первый сезон «Больших девочек» подошел к концу. В финале мы увидели, как тринадцать участниц изменились за четыре месяца проекта — девушки неплохо скинули в весе, перестали стесняться себя и решили личные проблемы. Но главный фурор произвела победительница шоу — Лилит Хачатрян.



Проблемы с лишним весом начались у Лилит еще в детстве: одноклассники травили ее, а педагог в художественной школе требовал похудеть. Попытки родителей ограничить девушку в питании ни к чему не привели — из-за запретов Лилит лишь сильнее хотела найти спрятанные сладости.

Источник: Лилит расскажет / T.me











Попытки похудеть у девушки начались еще в пятом классе — но каждый раз ей не хватало мотивации. Критика от родственников делала только хуже: однажды отец застукал Лилит у холодильника ночью и заявил, что ей уже хватит есть, ведь она и так «весит почти центнер». Девушка еще долго не могла простить ему эти слова.



Из-за лишнего веса не складывалась и личная жизнь Лилит — для фотографий она выбирала самые удачные ракурсы, но когда дело доходило до свиданий, потенциальные партнеры тут же давали заднюю, открыто говоря, что девушке не помешало бы похудеть.

Источник: lilith.khachatryann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За четыре месяца на проекте Лилит не только скинула лишние килограммы, но и разобралась с личными проблемами: девушка наконец-то откровенно поговорила с отцом и обозначила свои личные границы.



— Долгое время я держала обиду на тебя. Когда я поправлялась, ты мог что-то грубо мне сказать, что я жирная, центнер, — призналась Лилит отцу.



После этой беседы она наконец-то смогла простить его за грубые слова у холодильника. С родительской поддержкой у Лилит будто открылось второе дыхание, и она начала бороться за первое место с особым рвением. И в итоге все старания не прошли даром — когда девушка вышла на сцену в финале шоу, ее было не узнать.

Источник: lilith.khachatryann / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Зрители и ведущие остались в шоке от красотки в красном платье. Оказалось, что за месяцы в проекте Лилит сбросила ровно треть своего веса: с 120 до 80 килограмм. Похудев на 40 килограмм, девушка стала первой победительницей проекта.



— Спасибо этому проекту за новую себя. Это просто чудо. Это был для меня действительно последний шанс. Я не верила, что могу похудеть, — призналась Лилит в конце проекта.

Источник: Кадр из шоу «Большие девочки» (16+) на Пятнице









