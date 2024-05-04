«Нам и так дышать нечем»: в Искитиме хотят построить еще один вредный завод — жители уверены, что город станет зоной отчуждения

По словам главы Искитима Сергея Завражина, новый завод будет в 22,5 раза менее вреден для атмосферы, чем тот же «Искитимцемент» (на фото) Источник: Александр Ощепков











Искитим — промышленный город, регулярно попадающий в список самых загрязненных населенных пунктов страны. К уже имеющимся предприятиям максимальной, первой категории по вредным выбросам хотят добавить новое — металлопрокатный завод. Предприятие не стали выносить за город, а решили возвести на руинах шиферного завода. Эти планы вызвали протесты: с экологией в городе и так беда. Противников строительства власти сочли провокаторами и пригрозили им проблемами. Точки зрения участников конфликта — в материале НГС.



«Мы дышим вредными выбросами»

Жители Искитима протестуют против строительства металлургического завода 1-й категории воздействия на окружающую среду в черте города. Организовано более двух десятков точек, где люди ставят свои подписи против такого соседства. Агитация идет и в Сети: люди создают петиции и группы в соцсетях.



— Глава города и председатель совета депутатов не слышат мнения жителей. На публичных слушаниях по строительству завода мы неоднократно выступали против. Нам объясняют, что выбросов в атмосферу от завода будет немного. Тогда объясните, откуда взялась 1-я категория вредности? Мы не хотим вникать в технические характеристики проекта, нам достаточно его категорийности, — объяснил НГС руководитель инициативной группы противников строительства завода и помощник местного депутата Артем Фролов. — Нам и так дышать нечем из-за постоянного превышения уровня выбросов вредных веществ.

Южносибирский металлопрокатный завод планируется возвести на территории, которую раньше занимало предприятие «Искитимский шифер», — всего в паре сотен метров от центра города. Если власти всё согласуют, то завод станет уже четвертым объектом в черте города с 1-й категорией вредного воздействия на окружающую среду.

По городу распространяются листовки: в одних жителей просят не допустить окончательного превращения города в зону отчуждения, в других предлагают выступить против «завода-убийцы».

В инициативной группе с содержанием листовок согласны, но отрицают причастность к их созданию Источник: читатель НГС











— Заводы «Искитимцемент», «ИскитимИзвесть» и наш полигон ТБО, — перечисляет их жительница Искитима Мария. — Если вы когда-нибудь проезжали мимо нашего города, наверняка видели: он практически всегда в какой-то дымке. Вредные выбросы оседают у нас, мы ими дышим. У нас очень высокая заболеваемость онкологией, она ежегодно растет. Новое предприятие также усугубит проблему с большегрузами в городе: по проектной документации к заводу или от него запланировано ежесуточно порядка 40 грузовых рейсов.



«Предприятие нового образца»

Строительство Южносибирского металлопрокатного завода с мощностью до 150 тысяч тонн сортового проката в год затеяло ООО «ЮМПЗ». Компания зарегистрирована в Искитиме в феврале 2021 года, единственный учредитель — ООО «ОКС» — один из крупнейших в России производителей металлопродукции для горнодобывающей отрасли и строительства.



ООО «ОКС» почти в равных долях принадлежит Сергею и Александру Сойкиным. На предприятии трудоустроен 371 человек, по результатам 2023 года фирма отчиталась о выручке 2,3 миллиарда рублей и чистой прибыли 207,6 миллионов. ООО «ЮМПЗ» также принадлежат Сергею и Александру Сойкиным, руководитель предприятия — Станислав Аглушевич.



Построить новый завод в Искитиме ЮМПЗ планирует до конца 2025 года, он должен принести городу много новых рабочих мест. Если верить протоколу публичных слушаний, компания планирует инвестировать в развитие промышленности региона более 5 миллиардов рублей ежегодно. Также ЮМПЗ обещает выделять 100 миллионов рублей в год на социальную поддержку города Искитима.



По проекту заводу присвоена 1-я категория вредности и 2-я категория опасности. Претензии и опасения жителей города насчет негативного воздействия в ЮМПЗ считают надуманными и беспочвенными.



— Нельзя априори утверждать, что завод будет загрязнять атмосферу. Мы неоднократно объясняли: наше предприятие будет нового образца: с замкнутыми печами, на которых будут специальные установки, улавливающие твердые частицы и частично газы. То, что уловить не удастся, осядет на территории санитарно-защитной зоны нашего предприятия. Это не будет попадать ни в реку, ни к людям, — заявил НГС руководитель ЮМПЗ Станислав Аглушевич.



Бизнесмен отметил, что компании удалось устранить все конструктивные замечания к проекту, которые высказывались на публичных обсуждениях.



— Информация, которая распространяется в интернете и СМИ насчет нашего завода, во многом не соответствует действительности. У нас не будет плавки чугуна, а всего лишь расплавка горячебрикетированного и старого железа, — добавил Аглушевич.



«Город живет с этим не один год»

3 мая глава Искитима Сергей Завражин на официальной странице районной газеты «Искитимская газета» в соцсети «ВКонтакте» ответил на претензии жителей города, записав видеообращение.

— Много идет информации недостоверной, различные кривотолки, доходит уже до провокаций. Напомню, что в нашем городе есть несколько объектов 1-й категории по негативному воздействию на окружающую среду. Например, «Искитимцемент» выбрасывает в атмосферу в год чуть больше 3000 тонн загрязняющих веществ. Мы с этим как-то живем 85 лет и не говорим, что это сравнимо с захоронением радиоактивных отходов. ЮМПЗ, согласно проекту, будет выбрасывать в атмосферу в год 135 тонн. То есть наш завод в 22 раза опасней, — заявил Завражин. — Иначе как полным бредом и дезинформацией распространяемые в листовках сведения я назвать не могу.



Глава города перечислил и другие крупные предприятия с вредными выбросами, подчеркнув, что город «живет с этим не один год и ничего страшного не происходит».



— Ситуация контролируется, наш город вошел в федеральный проект «Чистый воздух». Что касается заявлений о сбросах в реку Бердь, на заводе предусмотрен замкнутый цикл использования воды: никаких сбросов в реку и заборов из нее не предполагается, — заверил Сергей Завражин.



Противникам строительства мэр Искитима посоветовал внимательно почитать проект. По мнению чиновника, ситуацией часть города решила воспользоваться, чтобы «дешевый авторитет завоевать».



— Понятно, что критика власти — это вообще беспроигрышный вариант. Я не говорю, что в городе всё хорошо с экологией, я не говорю, что всё замечательно. Но в данной конкретной ситуации зачем таким образом пользоваться и крутить ее? Большая часть населения, я так понимаю, они по недопониманию к этому вопросу подключились. Я поэтому и решил всё всем рассказать по-русски и по-человечески, — подытожил глава Искитима.

Активисты не собираются высказывать замечания к проекту завода. Они требуют просто не строить предприятие Источник: источник НГС











Начальник отдела экологического и земельного контроля городской администрации Виктор Баулин в разговоре с НГС подтвердил, что ЮМПЗ устранил ранее высказанные замечания к проекту.



— Теперь обновленный проект должен пройти две экспертизы: государственную и экологическую. Если ЮМПЗ получит положительное заключение по обеим, компания вправе обратиться в администрацию за получением разрешения на строительство. Таким образом это работает по всей стране, процедура прописана в федеральном и местном законодательстве, — объяснил Баулин.



Немногим лучше экологическая обстановка и в поселке Линево недалеко от Искитима. Его окружают разрезы и заводы, поэтому зимой в Линево черный снег, а солнца не видно из-за плотной дымки.