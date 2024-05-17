НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

южн.

 752мм 33%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

СРОЧНО

Сколько зоопарк потратил на тигренка Кови

Выбираем лучший бизнес вместе
Взятка холодильником
Что с выпускными
Квартал Победы
Судьба проектов Терешковой
Делают город круче
Возвращение Rostic`s
Врачи о главных проблемах
Афиша Ночи музеев
Убийство матери при детях
Образование Последние звонки будут звучать в новосибирских школах целую неделю: даты мероприятий

Последние звонки будут звучать в новосибирских школах целую неделю: даты мероприятий

Также названы даты выпускных в этом году

1 375
6 комментариев
Учреждения сами решают в какие даты проводить последний звонок и выпускной, но в министерстве дают рекомендацию

Стало известно, когда в школах Новосибирской области будут звенеть последние звонки — торжественные мероприятия будут длиться целую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

— Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов рекомендовано организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку: для 9 классов — 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая 2024 года, для 11 классов — 24, 25 мая, — сообщили в Минобре.

Выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов в школах должны пройти 28 или 29 июня. Мероприятия по вручению аттестатов также рекомендуют провести в эти даты.

Ранее в пресс-центре мэрии НГС сообщили, что во время последних звонков и выпускных усилят меры безопасности. Кроме того, школы сами будут принимать решения о том, проводить ли последние звонки и выпускные вечера для школьников.

В прошлом году разрешили проводить последние звонки в очном режиме. В более ранние даты они проводятся по решению директора школы, который исходит из эпидобстановки. Корреспонденты НГС побывали на последнем звонке в гимназии № 16 «Французская» и посмотрел, как прошел важный день для школьников.

ПО ТЕМЕ
Школа Последний звонок Школьники Ученики Выпускной
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  29

Сергей ,  38

Влад,  45

Аня,  43

Lika,  44

Людмила,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление