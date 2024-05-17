Последние звонки будут звучать в новосибирских школах целую неделю: даты мероприятий

Учреждения сами решают в какие даты проводить последний звонок и выпускной, но в министерстве дают рекомендацию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стало известно, когда в школах Новосибирской области будут звенеть последние звонки — торжественные мероприятия будут длиться целую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.



— Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов рекомендовано организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку: для 9 классов — 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая 2024 года, для 11 классов — 24, 25 мая, — сообщили в Минобре.

Выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов в школах должны пройти 28 или 29 июня. Мероприятия по вручению аттестатов также рекомендуют провести в эти даты.

Ранее в пресс-центре мэрии НГС сообщили, что во время последних звонков и выпускных усилят меры безопасности. Кроме того, школы сами будут принимать решения о том, проводить ли последние звонки и выпускные вечера для школьников.