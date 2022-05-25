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Фоторепортаж

«Самый балдежный одиннадцатый класс»: последние звонки прошли в Новосибирске — фоторепортаж

В городе выпустились 9 тысяч вчерашних школьников

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Во «Французской» гимназии выпускалось четыре класса с разными направлениями

Во «Французской» гимназии выпускалось четыре класса с разными направлениями

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В школах Новосибирска 24 и 25 мая прошли последние звонки. Одиннадцатиклассники и часть девятиклассников прощались со школой, благодарили учителей и родителей по всему городу. Носили первоклассниц с колокольчиками на плечах, пели песни про школу и дарили букеты цветов — так прошел сегодняшний день для более 9 тысяч выпускников в Новосибирске. Корреспонденты НГС побывали на последнем звонке в гимназии № 16 «Французская» и запечатлели важный день для школьников.

В этом году последние звонки разрешено проводить в очном режиме

В этом году последние звонки разрешено проводить в очном режиме

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Федеральный Роспотребнадзор ранее дал рекомендации: лучше всего проводить последний звонок на свежем воздухе, а если в помещениях, то раздельно по классам

Федеральный Роспотребнадзор ранее дал рекомендации: лучше всего проводить последний звонок на свежем воздухе, а если в помещениях, то раздельно по классам

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Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов пожелал беречь себя учителям школы

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов пожелал беречь себя учителям школы

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Поздравить учеников пришли заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и заместитель министра образования Владимир Щукин.

— Традиция проведения последнего звонка зародилась не так давно. В 70-е годы прошлого столетия. И это было связано в первую очередь, что стало обязательным среднее образование. И вот с 70-х годов эта традиция — ежегодно 25 мая звенит последний звонок. Это очень волнующее и трепетное событие, — начал свою речь Сергей Нелюбов.

Он рассказал, что в этом году гимназия празднует свое 90-летие и поэтому этот выпуск особенный.

— Уверен, что ваши ребята уже молодцы, они оправдают ваши ожидания. Но самое главное, дайте им степень свободы. Чтобы они сами выбирали, что они хотят, и всё получится, — закончил Сергей Нелюбов.

Темой последнего звонка в гимназии стала фортуна. Сыгравшая ее роль учительница пошутила, что в 9 классе два года назад отменила ОГЭ по просьбам учеников

Темой последнего звонка в гимназии стала фортуна. Сыгравшая ее роль учительница пошутила, что в 9 классе два года назад отменила ОГЭ по просьбам учеников

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По словам заместителя министра образования Владимира Щукина, залог 100-балльного ЕГЭ — это учителя и знания.

— Будьте спокойны, уверены, и всё получится. Это главный получится. Открою секрет, что уже на этапе досрочной сдачи экзаменов у нас пять стобалльников. Это выпускники прошлых годов. Так что всё достижимо, — воодушевил ребят Владимир Щукин.

Многие одиннадцатиклассники по традиции надевают кружевной фартук на последний звонок

Многие одиннадцатиклассники по традиции надевают кружевной фартук на последний звонок

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравлял учеников в школе № 96. Пресс-служба мэра Новосибирска прислала запись с аудиозаписью его выступления.

— Вас 28 здесь, в школе, и более 9 тысяч в Новосибирске. Те, кто заканчивает свою учебу, те, кто завершает самое первое и, может быть, самое ответственное дело в своей жизни — учебу в школе. От этого периода и его результатов зависит многое, но еще больше зависит от вас самих. Дальше начинается ваша жизнь, вы переступаете порог школы. Я понимаю, что у многих из вас такое неустроение, что наконец-то, наконец-то закончилось. Что завтра сдам ЕГЭ, вытру пот со лба, и будет свобода. Я хочу вас разочаровать: всё только начинается. Потому что в жизни придется сталкиваться с такими задачами и такими проблемами, на которые нет ответов, — поздравил учеников Анатолий Локоть.

Мэр сказал ученикам, что от того, как они будут решать поставленные задачи, будет зависеть судьба Новосибирска. Он пожелал им быть успешными и помнить, что в городе их любят и ждут.

Дети станцевали для учителей

Дети станцевали для учителей

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И куда же без красивого парного танца

И куда же без красивого парного танца

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«Самый балдежный одиннадцатый класс» — написано на звезде в честь выпуска 2022 года

«Самый балдежный одиннадцатый класс» — написано на звезде в честь выпуска 2022 года

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В конце праздника одиннадцатиклассник понес первоклассницу с колокольчиком, который символизирует последний звонок

В конце праздника одиннадцатиклассник понес первоклассницу с колокольчиком, который символизирует последний звонок

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Часть школьников Новосибирской области будет учиться до 6 июня. В региональном Министерстве образования назвали даты летних каникул.

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