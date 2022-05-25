«Самый балдежный одиннадцатый класс»: последние звонки прошли в Новосибирске — фоторепортаж

— Традиция проведения последнего звонка зародилась не так давно. В 70-е годы прошлого столетия. И это было связано в первую очередь, что стало обязательным среднее образование. И вот с 70-х годов эта традиция — ежегодно 25 мая звенит последний звонок. Это очень волнующее и трепетное событие, — начал свою речь Сергей Нелюбов.



Он рассказал, что в этом году гимназия празднует свое 90-летие и поэтому этот выпуск особенный.

