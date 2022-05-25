«Самый балдежный одиннадцатый класс»: последние звонки прошли в Новосибирске — фоторепортаж
В городе выпустились 9 тысяч вчерашних школьников
В школах Новосибирска 24 и 25 мая прошли последние звонки. Одиннадцатиклассники и часть девятиклассников прощались со школой, благодарили учителей и родителей по всему городу. Носили первоклассниц с колокольчиками на плечах, пели песни про школу и дарили букеты цветов — так прошел сегодняшний день для более 9 тысяч выпускников в Новосибирске. Корреспонденты НГС побывали на последнем звонке в гимназии
Поздравить учеников пришли заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и заместитель министра образования Владимир Щукин.
— Традиция проведения последнего звонка зародилась не так давно. В
Он рассказал, что в этом году гимназия празднует свое
— Уверен, что ваши ребята уже молодцы, они оправдают ваши ожидания. Но самое главное, дайте им степень свободы. Чтобы они сами выбирали, что они хотят, и всё получится, — закончил Сергей Нелюбов.
По словам заместителя министра образования Владимира Щукина, залог
— Будьте спокойны, уверены, и всё получится. Это главный получится. Открою секрет, что уже на этапе досрочной сдачи экзаменов у нас пять стобалльников. Это выпускники прошлых годов. Так что всё достижимо, — воодушевил ребят Владимир Щукин.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравлял учеников в школе
— Вас 28 здесь, в школе, и более 9 тысяч в Новосибирске. Те, кто заканчивает свою учебу, те, кто завершает самое первое и, может быть, самое ответственное дело в своей жизни — учебу в школе. От этого периода и его результатов зависит многое, но еще больше зависит от вас самих. Дальше начинается ваша жизнь, вы переступаете порог школы. Я понимаю, что у многих из вас такое неустроение, что наконец-то, наконец-то закончилось. Что завтра сдам ЕГЭ, вытру пот со лба, и будет свобода. Я хочу вас разочаровать: всё только начинается. Потому что в жизни придется сталкиваться с такими задачами и такими проблемами, на которые нет ответов, — поздравил учеников Анатолий Локоть.
Мэр сказал ученикам, что от того, как они будут решать поставленные задачи, будет зависеть судьба Новосибирска. Он пожелал им быть успешными и помнить, что в городе их любят и ждут.
Часть школьников Новосибирской области будет учиться до 6 июня. В региональном Министерстве образования назвали даты летних каникул.