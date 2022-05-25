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Восьмые и десятые классы будут учиться в июне: стали известны даты летних каникул в Новосибирской области

Окончательное решение о сроках принимает руководство школы

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Сроки начала каникул зависят от продолжительности учебной недели и учебных планов

Сроки начала каникул зависят от продолжительности учебной недели и учебных планов

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Часть школьников Новосибирской области будут учиться до 6 июня. В региональном Министерстве образования назвали даты летних каникул. Окончательное решение о сроках принимает руководство каждой конкретной школы.

— Сроки начала каникул зависят от продолжительности учебной недели — пятидневной или шестидневной, завершения реализации образовательной программы, которая по продолжительности отличается на разных уровнях обучения, — говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

В среднем примерные сроки начала летних каникул в Новосибирской области такие:

  • 1-й класс (пятидневка) — 25 мая;
  • 2, 3 и 4-й класс (шестидневка) — 25 мая;
  • 5, 6 и 7-й класс (шестидневка) — 30 мая;
  • 8-й и 10-й класс (шестидневка) — 6 июня;
  • 9-й и 11-й класс — 25 мая.

В Новосибирской области 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до 2 июля.

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