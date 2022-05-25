Восьмые и десятые классы будут учиться в июне: стали известны даты летних каникул в Новосибирской области
Окончательное решение о сроках принимает руководство школы
Часть школьников Новосибирской области будут учиться до
— Сроки начала каникул зависят от продолжительности учебной недели — пятидневной или шестидневной, завершения реализации образовательной программы, которая по продолжительности отличается на разных уровнях обучения, — говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.
В среднем примерные сроки начала летних каникул в Новосибирской области такие:
- 1-й класс (пятидневка) — 25 мая;
- 2, 3 и 4-й класс (шестидневка) — 25 мая;
- 5, 6 и 7-й класс (шестидневка) — 30 мая;
- 8-й и 10-й класс (шестидневка) — 6 июня;
- 9-й и 11-й класс — 25 мая.
В Новосибирской области 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до