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Основной этап ЕГЭ в Новосибирской области начнется на этой неделе — публикуем расписание

Экзамены стартуют 26 мая

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У школьников будут резервные дни для сдачи

У школьников будут резервные дни для сдачи

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В Новосибирской области 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до 2 июля.

По данным сайта Рособрнадзора, первыми предметами на ЕГЭ станут литература, география и химия. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по профильной математике — 2 июня, по базовой — 3-го. 6 июня состоятся ЕГЭ по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14-го — по биологии. На этот же день запланирована письменная часть экзамена по иностранным языкам, устная пройдет 16 и 17 июня. ЕГЭ по информатике состоится 20 и 21 июня. С 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни по всем предметам.

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В этом году ЕГЭ по русскому языку в Новосибирской области будут сдавать 14 489 человек, базовую математику — 8234, профильную — 6258 выпускников. Самым редким экзаменом в этом году стал испанский язык — ЕГЭ по этому предмету напишут лишь два человека. Самый популярный предмет по выбору — обществознание.

Если вы хотите узнать, с какими заданиями сталкиваются ученики на госэкзамене, то пройдите наш тест с заданиями ЕГЭ разных лет.

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