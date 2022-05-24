Основной этап ЕГЭ в Новосибирской области начнется на этой неделе — публикуем расписание
Экзамены стартуют 26 мая
В Новосибирской области 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до 2 июля.
По данным сайта Рособрнадзора, первыми предметами на ЕГЭ станут литература, география и химия. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по профильной математике — 2 июня, по базовой — 3-го. 6 июня состоятся ЕГЭ по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14-го — по биологии. На этот же день запланирована письменная часть экзамена по иностранным языкам, устная пройдет 16 и 17 июня. ЕГЭ по информатике состоится 20 и 21 июня. С 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни по всем предметам.
В этом году ЕГЭ по русскому языку в Новосибирской области будут сдавать
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