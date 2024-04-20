Меры безопасности будут усилены: как в школах Новосибирской области пройдут последние звонки и выпускные

Школы сами будут принимать решения о том, проводить ли линейки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области во время последних звонков и школьных выпускных усилят меры безопасности. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



— Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов будут направлены инструктивные письма о принятии усиленных мер безопасности в общеобразовательных организациях на период проведения данных мероприятий, — говорится в ответе на запрос.



Также в муниципалитете отметили, что школы сами будут принимать решения о том, проводить ли последние звонки и выпускные вечера для школьников.



— Решение о проведении последних звонков и торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов, формате, месте и дате их проведения общеобразовательная организация принимает самостоятельно с учетом мнения органов местного самоуправления, — пояснили в мэрии.



Всего в этом году в регионе 9-й класс оканчивают 36 298 человек, из них 19 665 человек в Новосибирске. Общее количество школьников, которые оканчивают 11-й класс, — 13 158 человек, из них 8051 человек в Новосибирске.

