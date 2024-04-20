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Образование эксклюзив Меры безопасности будут усилены: как в школах Новосибирской области пройдут последние звонки и выпускные

Меры безопасности будут усилены: как в школах Новосибирской области пройдут последние звонки и выпускные

Всего в регионе 9-й класс оканчивают 36 298 человек, 11-й класс — 13 158 человек

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Школы сами будут принимать решения о том, проводить ли линейки

В Новосибирской области во время последних звонков и школьных выпускных усилят меры безопасности. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов будут направлены инструктивные письма о принятии усиленных мер безопасности в общеобразовательных организациях на период проведения данных мероприятий, — говорится в ответе на запрос.

Также в муниципалитете отметили, что школы сами будут принимать решения о том, проводить ли последние звонки и выпускные вечера для школьников.

— Решение о проведении последних звонков и торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов, формате, месте и дате их проведения общеобразовательная организация принимает самостоятельно с учетом мнения органов местного самоуправления, — пояснили в мэрии.

Всего в этом году в регионе 9-й класс оканчивают 36 298 человек, из них 19 665 человек в Новосибирске. Общее количество школьников, которые оканчивают 11-й класс, — 13 158 человек, из них 8051 человек в Новосибирске.

Ранее стало известно, что в школах по всей России планируют отменить уроки обществознания.

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