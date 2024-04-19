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Образование эксперт Вместо экономики и права — основы духовной культуры? Власти отменяют уроки обществознания в школах

Вместо экономики и права — основы духовной культуры? Власти отменяют уроки обществознания в школах

Учителя и репетиторы рассказали, к чему это может привести

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Школьники получат в два раза меньше знаний по экономике, политике и праву

Обществознание — один самых популярных предметов у школьников. Трудно представить поступление в вуз на экономиста, менеджера или юриста без сдачи ЕГЭ по «обществу». Тем не менее с 1 сентября 2025 года обществознание полностью уберут из школьной программы 6–8-го классов. А в 9–11-м классах предмет будут преподавать ровно в два раза меньше, чем сейчас. Освобожденные часы уйдут на дополнительные уроки истории.

Репетиторы и учителя по обществознанию рассказали, почему власти меняют школьную программу. Сохранится ли ОГЭ по обществознанию? И что будет с учителями по предмету? Об этом — в материале MSK1.RU.

Основы духовной культуры и семьеведение

Сейчас обществознание преподается с 6-го (в отдельных школах с 5-го) по 11-й класс. По базе данных заданий для ЕГЭ, в программу входят пять модулей: человек и общество, право, экономика, политика и социальные отношения. Всё это — базовые знания для жизни в обществе, которые дают представление о законах, финансовой грамотности и государственном устройстве России.

Количество часов обществознания за полный школьный курс — 272 академических часа. Однако с 2025 года их станет вдвое меньше: 136 часов. Из них только 34 часа (или 1 урок в неделю) останется тем школьникам, кто планирует окончить 9 классов и поступить в колледж. В то же время количество уроков истории в 6–8-м классах увеличится до трех в неделю.

При этом в 6–7-м классах в рамках курса «История нашего края» будут преподаваться модули предмета Основы духовно-нравственной культуры России (ОДНКР), куда входят знания по религии, духовным и семейным ценностям. Это следует из документа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающихся федеральных и образовательных программ», опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как изменится школьная программа с 1 сентября 2025 года
Изменения в школьной программе по истории (выдержка из приказа Министерства просвещения)

Учитель обществознания, работающий в одной из московских школ предполагает, что сокращение часов преподавания — вполне в духе времени.

— Это ужасно, но закономерно в рамках нынешней политической системы. Я думал, что мой предмет будут идеологизировать, но они решили его сначала сократить, так как идеологизировать не успевают, — рассказал он MSK1.RU.

Репетитор истории и обществознания Александра Юдина предположила, что освободившиеся часы учителя могут потратить на новый предмет — семьеведение. Его начнут преподавать в школах уже в сентябре 2024 года. Также она отметила, что изменения негативно скажутся на подготовке школьников к экзаменам.

— Поскольку будет сокращение часов, то есть вероятность, что ОГЭ отменят, — уточнила Александра Юдина. — Если это не сделают, то надеяться на школьные знания при подготовке к ОГЭ никак нельзя. Помощь репетитора будет необходима, а эту услугу не каждый может себе позволить, соответственно. С ЕГЭ тоже возникнут сложности, поскольку времени мало, а готовиться качественно необходимо, обучающийся будет вынужден обращаться за помощью к репетитору.

Семьеведение — внеурочное занятие в России, обучающее нравственным основам семейной жизни, социальной сущности брака и семьи и ведению домохозяйства. Сейчас семьеведение входит в часть программы обществознания, однако с 2024 года (года Семьи) он станет отдельным и обязательным предметом. Об этом в апреле заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на мартовской встрече с Владимиром Путиным.

Репетитор по истории и обществознанию Иван Крайлюк добавил, что, возможно, учителя будут вынуждены готовить к экзаменам по обществознанию на уроках истории.

— Я совершенно не понимаю, как можно выводить предмет на экзамен ОГЭ, когда на него будет уделяться 34 часа в год, егэшников, думаю, станет больше, — возмущается Иван Крайлюк. — Ну и учителя будут выкручиваться: возможно, часть урока по истории станут занимать обществознанием.

Учеников, которые выбирали обществознание, а не историю как предмет для сдачи экзаменов, было всегда в разы больше

Что теперь будет с учителями?

Многие учителя обществознания также могут преподавать историю. Однако узкоспециализированные педагоги будут получать копейки, если не сдадут курсы на право преподавания истории. Ведь теперь количество уроков у них сократится в два раза. Доходы, соответственно, тоже.

По закону об образовании, ставка учителя — 18 часов в неделю. За урок в Москве в среднем платят 500–700 рублей. Об этом нам рассказал учитель одной из московских школ.

Пока ничего непонятно, что будет со мной и с коллегами. Ждем 2025 года.

Репетитор Иван Крайлюк считает, что ситуация с зарплатами не так уж и плачевна. Но риск получать в два раза меньше, безусловно, сохраняется.

— С учетом того что увеличат часы истории России, истории родного края, не думаю, что ситуация с зарплатами кардинально изменится, — объяснил Иван Крайлюк. — Беда, конечно, придет для учителей обществознания, то есть тех, кто по специальности имеет право преподавать только этот предмет. Здесь в любом случае придется переквалифицироваться на учителя истории. Или уходить в онлайн. Другого выхода не остается.

Что говорят чиновники?

Тем временем официальные власти не разделяют пессимизма преподавателей обществознания. В Минпросвещения считают, что сокращение курса обществознания до одного урока в неделю в 9-м классе не усложнит сдачу ОГЭ.

— В обновленном курсе будет более практико-ориентированная подача материала. Трудностей в сдаче ОГЭ в девятом классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Среди новых модулей в обществознании — борьба с фейками и обучение пользованию сайтом «Госуслуги».

Новые темы в школьной программе обществознания 9-го класса (выдержка из приказа Министерства просвещения)

А помощник президента РФ Владимир Мединский заверил ТАСС, что отмена уроков обществознания никак не повлияет на снижение качества образования. По его словам, часть материала просто перейдет в программу по истории, а часть будет изучаться в другом классе.

Если вы учитель истории или обществознания и вам есть что сказать, просим связаться с нами. Анонимность гарантируем
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Ранее MSK1.RU рассказывал о том, как учитель биологии в одной из московских школ наорала на учеников из-за того, что они не знают гимн России. Мнения наших читателей по этому поводу разошлись. Также мы сообщали о том, как в Госдуме надумали отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Кроме того, в Москве недавно начали принимать заявления на зачисление в 1-й класс. Мы публиковали подробную инструкцию о том, как правильно записать своего ребенка.

А как вы относитесь к сокращению часов обществознания в школах?

Опрос завершится 22.04.2024
Поддерживаю, семейные и духовные ценности важнее
Поддерживаю, но вместо истории лучше заменять математикой или каким-нибудь другим предметом
Негативно, обществознание — очень важный предмет
Мне всё равно
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Образование Школа ЕГЭ ОГЭ Обществознание Мединский История Учитель
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