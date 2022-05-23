Последний звонок в школах Новосибирска прозвенит уже на этой неделе

Федеральный Роспотребнадзор ранее дал рекомендации: лучше всего проводить последний звонок на свежем воздухе, а если в помещениях, то раздельно по классам. Родители мероприятие посетить смогут, но окончательное решение за директором школы. Он должен принимать его исходя из эпидобстановки.

Летние каникулы в этом году у школьников начнутся в разные даты.