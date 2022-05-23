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Последний звонок в школах Новосибирска прозвенит уже на этой неделе

Родители смогут посетить праздник

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Роспотребнадзор рекомендует проводить последний звонок на свежем воздухе

Роспотребнадзор рекомендует проводить последний звонок на свежем воздухе

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В большинстве школ Новосибирской области последний звонок пройдет 25 мая. Об этом сообщило Министерство образования НСО со ссылкой на министра просвещения России.

— Рекомендуем проводить последние звонки очно в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это конец мая, 25 мая или раньше. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки и, как мы рекомендуем, 25 июня выпускные вечера, — цитирует ведомство министра просвещения Сергея Кравцова.

Последние звонки разрешено проводить в очном режиме. В более ранние даты они проводятся по решению директора школы, который исходит из эпидобстановки.

Федеральный Роспотребнадзор ранее дал рекомендации: лучше всего проводить последний звонок на свежем воздухе, а если в помещениях, то раздельно по классам. Родители мероприятие посетить смогут, но окончательное решение за директором школы. Он должен принимать его исходя из эпидобстановки.

Летние каникулы в этом году у школьников начнутся в разные даты.

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