Линево и чернота. Как поселок у Новосибирска задыхается от угольной пыли — его окружают разрезы и заводы

Узнать на самом Новосибирском электродном заводе о том, какие меры они принимают, чтобы снизить экологический вред и используют ли те самые фильтры, о которых говорил бывший заводчанин Алексей, тоже не удалось. В пресс-службе отметили, что проект ответов на запрос редакции согласован и готов, но в этот раз на заводе «решили воздержаться» от комментариев.



Зато редакции ответили в «Сибантраците».



— Компания реализует программу «зеленых закупок», приобретает технику и оборудование с учетом ожидаемого экологического эффекта в течение всего срока эксплуатации. Используются электрические экскаваторы; закуплены электрические дробильно-сортировочные комплексы, позволяющие снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 300 тонн в год; сокращаются перевозки угля автотранспортом. Переход на большегрузную технику снижает количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, уменьшает образование отходов от использования крупногабаритных шин, — перечислили в компании.



Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. В Новосибирской области «Сибантрацит» добывает антрацит на месторождениях Горловского угольного бассейна. АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» разрабатывают 3 угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Производственный комплекс включает 2 обогатительные фабрики, 3 собственные погрузочные станции, технологические автодороги протяженностью 40 км.



Учредитель АО «Сибантрацит» — кипрская «Сибантрацит Пиэлси». В 2020 году выручка АО «Сибантрацит» составила 44,5 миллиарда рублей, убыток — 116,5 миллиона рублей. Руководит АО «Сибантрацит» УК «Сибантрацит», ее директор — Сергей Мельников.



Там же отметили, что предприятия «Сибантрацита» проводят регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха, воды в ближайших реках, мониторинг буровзрывных работ. Все показатели, по их словам, соответствуют требованиям законодательства РФ.



Общая сумма экологических затрат АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (юридические лица компаний, работающих в НСО) в 2021 году составила 332,6 миллиона рублей.



В «Сибантраците» отчитались и о том, что применяют экологичные виды взрывчатки (эмульсионные) и пылеподавляющие пышки, которые обрабатывают хранящийся уголь:



— Хранение угля осуществляется на складах открытого типа. С октября 2021 года уголь на предприятиях группы обрабатывается новыми жидкими реагентами, минимизирующими пыление и смерзаемость.



Может ли угледобыча быть экологичной

По словам источника на российском рынке добычи угля, минимизировать пылевую дымку и выхлопы, которыми накрывает Линево, можно при помощи современных технологий. Он приводит в качестве примера Новороссийск, в котором, как и в Линево, есть зона пересыпки угля — место, где и фиксируется основное «пыление». Эта зона находится в 2 километрах от отеля «Хилтон», и там, как утверждает он, нет и намека на пыль и пек.



В числе этих современных технологий он называет применение взрывчатки нового поколения «Сибирит», позволяющей гасить волну взрывов, и мелкодисперсные пушки, увлажняющие залежи угля.

