«Это всё окажется в легких жителей». Под Новосибирском появился еще один огромный угольный разрез. Кто на нём заработает?

Как «циничные» попытки зайти на новый участок добычи увенчались успехом

Горловский угольный бассейн всегда был вотчиной группы «Сибантрацит». На трех разрезах, при помощи двух обогатительных фабрик и трех погрузочных станций компании этой группы производили и производят миллионы тонн антрацита (в 2020 году — 11,85 миллиона тонн). А потому удивительно было слушать разговоры о том, что крупнейшего гиганта добычи ископаемых в регионе потеснит еще одна компания.



Первым на этот счет в декабре прошлого года высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Перспективы появления нового участка добычи в Горловском бассейне он оценил крайне негативно, а все попытки провести аукцион за право приобретения лицензии даже назвал «циничными»:



— Еще три года назад мы определили планку объемов по выработке угля. Я выдвинул некоторые условия. Первое — реализация экологических мероприятий. В том числе строительство ж/д ветки, чтобы уйти от перевозки автомобильным транспортом. Второе требование — уплата налогов от увеличения добычи на территории Новосибирской области. Затем сокращение количества вахтовиков. Обязательное требование — не инициировать оформление новых участков. По нашим оценкам, карьеры, существующие и 30, и 50 лет, копать еще и копать. Пока не приступят к рекультивации существующих, никаких новых я не поддержу. Были попытки зайти на участок «Богатырь». И первая моя реакция — выступил против лицензирования. Направили отрицательный отзыв. Видим новые попытки, достаточно циничные. Тот же участок пытаются лицензировать, аккуратно обведя населенные пункты. Это лукавство. Как можно не доставлять неудобства людям, если между ними карьеры и отвалы?

