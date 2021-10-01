«Это всё окажется в легких жителей». Под Новосибирском появился еще один огромный угольный разрез. Кто на нём заработает?

Известного угольного гиганта, компанию «Сибантрацит», которая добывает антрацит в Искитимском районе (Горловское месторождение), в ближайшее время потеснит еще одна компания — «Коулстар». Этим летом она получила лицензию на разработку в том же угольном бассейне, примерно в 60 км от Новосибирска, а приступить к добыче должна в течение двух ближайших лет. Планы у «Коулстар», а точнее у специального зарегистрированного в Новосибирской области ООО «Разрез Богатырь», серьезные: ежегодно оно будет поставлять 10 миллионов тонн антрацита. Как в Новосибирской области, несмотря на возражения губернатора, появился еще один участок добычи? И отразятся ли такие темпы добычи ископаемых на экологии и сейсмической активности и без того неспокойного района, жители которого страдают от постоянных подземных толчков? Подробности — в материале Ксении Лысенко.
Как «циничные» попытки зайти на новый участок добычи увенчались успехом
Горловский угольный бассейн всегда был вотчиной группы «Сибантрацит». На трех разрезах, при помощи двух обогатительных фабрик и трех погрузочных станций компании этой группы производили и производят миллионы тонн антрацита (в 2020 году — 11,85 миллиона тонн). А потому удивительно было слушать разговоры о том, что крупнейшего гиганта добычи ископаемых в регионе потеснит еще одна компания.
Первым на этот счет в декабре прошлого года высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Перспективы появления нового участка добычи в Горловском бассейне он оценил крайне негативно, а все попытки провести аукцион за право приобретения лицензии даже назвал «циничными»:
— Еще три года назад мы определили планку объемов по выработке угля. Я выдвинул некоторые условия. Первое — реализация экологических мероприятий. В том числе строительство ж/д ветки, чтобы уйти от перевозки автомобильным транспортом. Второе требование — уплата налогов от увеличения добычи на территории Новосибирской области. Затем сокращение количества вахтовиков. Обязательное требование — не инициировать оформление новых участков. По нашим оценкам, карьеры, существующие и 30, и 50 лет, копать еще и копать. Пока не приступят к рекультивации существующих, никаких новых я не поддержу. Были попытки зайти на участок «Богатырь». И первая моя реакция — выступил против лицензирования. Направили отрицательный отзыв. Видим новые попытки, достаточно циничные. Тот же участок пытаются лицензировать, аккуратно обведя населенные пункты. Это лукавство. Как можно не доставлять неудобства людям, если между ними карьеры и отвалы?
Андрей Травников знал, о чём говорил: дело в том, что рядом с новым разрезом располагается несколько деревень и крупных поселков. Например, Листвянский, Дорогино, Девкино, Семеновский, а также рабочий поселок Линево и Грибной. Но, несмотря на критические высказывания главы региона, аукцион на разработку участка с антрацитом всё же состоялся. В середине июня «Роснедра» объявили итоги — угольный разрез «Богатырь» с запасами около 300 миллионов тонн антрацита получило ООО «Разрез Богатырь», принадлежащее структуре «Коулстар». Вести добычу в Горловском бассейне компания сможет в течение 25 лет. За право пользования участком она заплатила 3,15 миллиарда рублей при начальной цене в 1,5 миллиарда рублей.
«Коулстар» удалось обойти компании «Ростеха» (в частности, ООО «РТ-Богатырь»), при этом группа «Сибантрацит», которая ранее единолично вела разработку антрацита в этом бассейне, к аукциону интереса не проявила.
Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. В Новосибирской области «Сибантрацит» добывает антрацит на месторождениях Горловского угольного бассейна. АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» разрабатывают 3 угольных разреза: «Колыванский», «Горловский» и «Восточный». Производственный комплекс включает 2 обогатительные фабрики, 3 собственные погрузочные станции, технологические автодороги протяженностью 40 км. Учредитель АО «Сибантрацит» — кипрская «Сибантрацит Пиэлси». В 2020 году выручка АО «Сибантрацит» составила 44,5 миллиарда рублей, убыток — 116,5 миллиона рублей. Руководит АО «Сибантрацит» УК «Сибантрацит», ее директор — Сергей Мельников.
Ответ на вопрос, почему «Коулстар» оказался сильнее критики первого лица Новосибирской области и всё-таки заполучил заветный участок угольных месторождений, кроется, вероятно, в том, что еще в прошлом году гендиректор «Коулстара» Борис Варшавский написал письмо Владимиру Путину с просьбой продать это месторождение не на аукционе, а на конкурсе со специальными условиями — об этом в апреле 2021 года рассказывал РБК. Речь шла о том, чтобы обязать претендентов построить не менее десяти балкерных судов на российских верфях, а также подчеркивалось, что претенденты на месторождение, как предлагал Борис Варшавский, должны применять «самые современные экологические технологии» по добыче и перевалке «в целях недопущения загрязнения воздуха и окружающей среды».
Позже специальные условия в аукционе действительно появились. В документации к аукциону указаний на это нет, однако, по данным всё того же РБК, победитель должен был предоставить гарантию транспортировки с этого месторождения не менее 10 миллионов тонн угля в год железнодорожным транспортом по ветке Бердск — Новоалтайск, обеспечить заказ на строительство не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля на российских судостроительных заводах, а также иметь учредителей — российских налоговых резидентов и отсутствие задолженностей по уплате налогов.
Корреспондент НГС направил запрос губернатору Андрею Травникову с вопросом, почему в Искитимском районе всё же появился новый угольный разрез. На момент публикации ответ не поступил.
В компании «Коулстар» от комментариев отказались, пояснив, что они в принципе не общаются со СМИ «по разрезу».
Кому принадлежит «Коулстар»
ООО «Коулстар» появилось в октябре 2017 года. В списке учредителей — Эдуард Худайнатов (доля в 75%), Борис Варшавский (12,4%) и Александр Бородаев (12,4%). Эдуард Худайнатов известен как глава предвыборного штаба Владимира Путина в 2000 году, бывший вице-президент «Роснефти» и владелец АО «Нефтегазхолдинг».
Борис Варшавский — бывший министр природы Хакасии, Александр Бородаев — экс-владелец «Руда Хакасии» (оптовая торговля металлами) и нынешний владелец предприятия «Центруглесбыт» (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами).
Выручка «Коулстара» в 2020 году составила 119,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 13,9 миллиона рублей. У компании пять учрежденных юрлиц, в том числе ООО «Разрез Богатырь», зарегистрированный в марте 2021 года. Его гендиректор — Игорь Пастухов, ранее он руководил компанией «Морской Порт Аврора» в Приморском крае. Это тоже компания «Коулстара».
«Ближайшие села находятся на расстоянии в 3–5 километров»
Сразу после объявления аукциона корреспондент НГС направил запрос в «Роснедра». Там пояснили, что разработка месторождения будет осуществляться открытым карьерным способом. А на вопрос об экологическом влиянии чиновники ответили, что оно будет минимальным.
— Ближайшие села находятся на расстоянии 3–5 километров от ближайших отработок месторождения, поэтому экологическое влияние на них минимально. В соответствии с пунктом 7 Основных условий пользования участком недр, победитель аукциона обязан выполнить установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, — добавили в Федеральном агентстве по недропользованию.
Накануне «Коммерсанту» стало известно, что работы на полученном участке в Искитимском районе «Разрез Богатырь» начнет до 2023 года, планируемый объем производства — 10 миллионов тонн антрацита в год. Там же компания построит обогатительную фабрику и склад, проложит ветку к путям РЖД для транспортировки ископаемых. У «Коулстара», по данным издания, уже есть заключенные с судостроительным заводом «Звезда» соглашения на производство пяти балкерных судов класса «Панамакс», которые способны перевозить до 80 тысяч тонн груза. За десять лет «Коулстар» вложит 60 миллиардов рублей в развитие Искитимского разреза и будет отчислять средства в бюджеты разных уровней (областному достанется 8,1 миллиарда рублей, а местному — 47,7 миллиона рублей).
Оценить экологическое воздействие на близлежащие пункты от работы на новом участке добычи в Искитимском районе довольно проблематично без документации, которой располагает компания, уверен кандидат химических наук, доцент кафедры инженерных проблем экологии НГТУ Виктор Александров.
— Увеличение добычи по тем цифрам, что есть, будет примерно в два раза. Тут нужно смотреть нормативы допустимых выбросов, которые были даны «Сибантрациту», и увеличить их вдвое. Это всё окажется в легких жителей. То есть будет увеличение антропогенной нагрузки в связи с двукратным увеличением добычи антрацита. Вопрос требует изучения: необходимо изучать нормативы допустимых выбросов, смотреть расчеты рассеивания загрязняющих веществ. Вообще общественность, если увидит какие-то изменения, может инициировать определенную независимую экспертизу. Эта процедура прописана в законе, но фактически не работает. Единичные случаи. Мне приходится выискивать, чтобы студентам привести пример. Ну какие-то примеры по другим областям нахожу, по Новосибирской области таких случаев нет, — отметил он.
Говорить о сейсмологических последствиях в этом районе, по словам другого эксперта, директора Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александра Еманова, можно будет лишь в перспективе, по прошествии какого-то времени.
— Первые годы, как правило, последствия как бы отсутствуют, они формируются потом, дальше. То есть накапливаются. О «Богатыре» вообще информации очень мало: непонятно, с какого края начнут и что будут делать. Не обладая информацией, ничего и не скажешь. То, что надо следить за добычей с помощью приборов, это точно. Техногенная сейсмичность в нормативах в законах отсутствует, то есть сейсмологическую опасность не рассматривают, когда планируют что-то добывать, — добавил он.
При этом жители Искитимского района регулярно жалуются на землетрясения и подземные толчки. В апреле этого года в районе деревень Елбаши и Девкино за неделю произошло два землетрясения. Как объяснял тогда Александр Еманов, первое из них произошло в Горловском угольном бассейне и не связано с природным явлением. Это был взрыв, магнитуда — 3,1 балла. Интенсивность сотрясений в районе деревни Девкино во время второго землетрясения составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
Последнее землетрясение в Искитимском районе Новосибирской области произошло 31 августа. Его магнитуда оценивалась в 4,2 балла. Эпицентр находился недалеко от восточного участка Колыванского разреза, возле села Усть-Чём, примерно в 25 километрах от Искитима.
В сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.
Тогда же директор Александр Еманов сообщил НГС, что частота и сила землетрясений в будущем будут только нарастать:
— Существует закон повторяемости в разрушениях: если у вас много очень мелких толчков, то произойдут события большой энергии. Если больше энергии накопилось, то произойдут еще большие инциденты. И всегда график повторяемости линейный. Одни мелкие землетрясения происходить не могут. Если у тебя магнитуды 4 будут десятками идти, то вот она, 5, рядом. Сначала возникает много маленьких трещин, а затем проходит по ним большая трещина — и так на увеличение. До каких энергий это может дойти? Спрогнозировать сейчас трудно. Но сила землетрясений будет увеличиваться, если не принимать меры.
Впрочем, о последствиях увеличения добычи в Искитимском районе охотно говорят жители близлежащих населенных пунктов. В июле прошлого года жители Линево запустили флешмоб с грязными ладонями и стопами, чтобы привлечь внимание к проблеме пыли, которой накрывает их поселок летом и зимой.
— Конечно, станет намного хуже, здесь и так дышать уже нечем, везде эта пыль. Когда смотришь вокруг, на одежду, окна и все остальные поверхности в квартире, которые моются ежедневно, страшно подумать, что у нас в легких творится! — возмущается Евгения (имя изменено по просьбе девушки. — Прим. ред.), участница прошлогоднего флешмоба и жительница Линево. — А если откроют еще один разрез, то со всех сторон будет нести этой пылью на все ближайшие поселки и деревни! Ведь не только Линёво страдает, а также деревни, станция Евсино, Харино и так далее. А взрывы? Нас и так трясет, а дальше что? Дома будут валиться? Это ужасно, те, кто тут добывает уголь, не живут здесь и не понимают, насколько мы страдаем.