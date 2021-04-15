Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Искитимом

— Магнитуда — 3,1. Это Горловский угольный бассейн, — добавил он.

В сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.



Тогда же директор Александр Еманов сообщил НГС, что частота и сила землетрясений в будущем будут только нарастать:

— Существует закон повторяемости в разрушениях — если у вас много очень мелких толчков, то произойдут события большой энергии. Если больше энергии накопилось, то произойдут еще большие инциденты. И всегда график повторяемости — линейный. Одни мелкие землетрясения происходить не могут. Если у тебя магнитуды 4 будут десятками идти, то вот она, 5, рядом. Сначала возникает много маленьких трещин, а затем проходит по ним большая трещина — и так на увеличение. До каких энергий это может дойти? Спрогнозировать сейчас трудно. Но сила землетрясений будет увеличиваться, если не принимать меры.

Два года назад мы побывали в деревне Харино, где жители уже привыкли к толчкам, — читайте наш репортаж оттуда.

