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Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Искитимом

По словам эксперта, речь идет о взрыве в угольном бассейне

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Землетрясение произошло между поселками Харино и Елбаши

Землетрясение произошло между поселками Харино и Елбаши

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Землетрясение в Искитимском районе произошло днем 15 апреля, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла. Подземные толчки начали ощущаться в 12:57 по местному времени.

Согласно данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, эпицентр землетрясения располагается в 17 километрах на северо-восток от Искитима. Это участок между деревнями Елбаши и Харино.

Как пояснил корреспонденту директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов, речь идет не о природном землетрясении, а взрыве.

— Магнитуда — 3,1. Это Горловский угольный бассейн, — добавил он.

В сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.

Тогда же директор Александр Еманов сообщил НГС, что частота и сила землетрясений в будущем будут только нарастать:

— Существует закон повторяемости в разрушениях — если у вас много очень мелких толчков, то произойдут события большой энергии. Если больше энергии накопилось, то произойдут еще большие инциденты. И всегда график повторяемости — линейный. Одни мелкие землетрясения происходить не могут. Если у тебя магнитуды 4 будут десятками идти, то вот она, 5, рядом. Сначала возникает много маленьких трещин, а затем проходит по ним большая трещина — и так на увеличение. До каких энергий это может дойти? Спрогнозировать сейчас трудно. Но сила землетрясений будет увеличиваться, если не принимать меры.

Два года назад мы побывали в деревне Харино, где жители уже привыкли к толчкам, — читайте наш репортаж оттуда.

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землетрясениеподземные толчки
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